Чому телефон погано заряджається в авто: пояснення

Чимало водіїв використовують USB-порт у своєму авто для заряджання смартфона, однак ви, ймовірно, помічали, що це страшенно повільний процес. На жаль, суттєво на нього вплинути не можна, адже причиною тому є конструкція електромережі авто, але все прискорити заряджання можливо.

Як пише видання BGR, швидкість заряджання мобільного телефона залежить від напруги (вольти), сили струму (ампери) та потужності (вати), які видає зарядний пристрій. Сучасні зарядки для телефонів зазвичай розраховані на напругу від п'яти до дев'яти вольт та силу струму близько двох ампер. Іншим важливим фактором є джерело живлення: звичайна домашня розетка може видавати до 230 вольт при 15-20 амперах, чого більш ніж достатньо для підтримки швидкої зарядки гаджета. Для порівняння, деякі авто видають через свої USB-порти лише пів ампера.

Швидкість дещо зросла з того часу, як у машинах почали з'являтися порти USB-C, які за відповідних умов можуть заряджати гаджети до 20 разів швидше за USB-A. Втім, більшість автомобільних USB-портів і досі працюють за стандартом USB 2.0, який обмежений потужністю лише у 2,5 Вт. Оскільки сучасні смартфони можуть споживати 20 Вт і більше, цілком зрозуміло, чому автомобільний USB-порт просто не здатний змагатися в ефективності зі звичайною розеткою.

Як збільшити швидкість заряджання телефону в авто

Отже, ваш телефон заряджається повільно саме через обмежену потужність автомобільного USB-порту. Однак ви можете взагалі проігнорувати цей порт і підключити адаптер швидкої зарядки USB-C до 12-вольтної розетки (прикурювача) на приладовій панелі. Якщо у вас є кабель, що підтримує швидку зарядку, такий адаптер може видавати до 75 Вт потужності на ваш смартфон – за умови, що сам телефон підтримує такий рівень швидкого заряджання.

Втім, варто враховувати, що швидка зарядка може нашкодити акумулятору через тепло, яке вона виділяє. Сама по собі вона чинить мінімальний вплив, але якщо швидке заряджання поєднується з виконанням ресурсомістких завдань, смартфон може сильно перегрітися. А одним із найважчих завдань для смартфона є саме навігація. Наприклад, додаток Android Auto може буквально "вбивати" акумулятор вашого телефону, особливо якщо ви використовуєте його в розпеченому салоні авто, поки гаджет підключений до швидкої зарядки. Можливість швидко зарядити телефон у дорозі – це зручно й рятує в потрібний момент, але користуватися цим постійно все ж не варто.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який трюк допоможе пришвидшити будь-яке заряджання смартфона – незалежно від джерела живлення.