Apple тестує 2 дизайни нового смартфона: яким може бути iPhone 20

Компанія Apple готує чотири моделі iPhone до 20-річчя смартфона, і розробляє два різні варіанти дизайну. Про це стало відомо з даних, які опублікував інсайдер Ice Universe.

У новій публікації на Weibo, на яке посилається видання MacRumors, інсайдер розповів про обидва варіанти. Дві моделі, за його словами, матимуть пласке скло передньої панелі, а ще дві – скло, вигнуте з усіх чотирьох боків.

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що Apple тестує два розміри смартфонів – Pro та Pro Max – із різними варіантами дизайну. При цьому пласкіші моделі можуть бути запасним варіантом на випадок, якщо складніший вигнутий дизайн не вдасться реалізувати. Тобто компанія не обов'язково планує випускати всі чотири моделі. Інша версія – смартфони з пласким переднім склом будуть звичайними iPhone 20, які вийдуть після iPhone 20 Pro.

Повідомляється, що в моделях із вигнутим склом рамки навколо екрана матимуть ширину близько 1 мм. Однак завдяки формі скла вони будуть майже непомітними, якщо дивитися на смартфон прямо. Це створить враження практично безрамкового дисплея. За словами Ice Universe, наживо такий ефект матиме особливо ефектний вигляд.

Як стверджує інсайдер, Apple експериментує з дизайном чотиристороннього вигнутого скла вже три роки і за цей час неодноразово його змінювала. Остаточне рішення ще не ухвалене. Перші прототипи мали значно сильніші вигини, але згодом їх зробили менш вираженими.

Ця інформація узгоджується з повідомленням Марка Гурмана з Bloomberg, опублікованим у серпні. Тоді журналіст розповів, що Apple відмовилася від попереднього, амбітнішого дизайну до ювілею, у якому металевих елементів мало бути ще менше, а скла – більше. За словами Гурмана, модель, запланована на 2027 рік, усе ж матиме вигнуті передню та задню скляні панелі, розділені тонкою металевою рамкою. Обидва повідомлення свідчать про те, що компанія дещо спростила початковий задум.

Нові чутки з'явилися після того, як останніми днями в мережі почали поширюватися подробиці дизайну майбутнього iPhone 20 Pro. Зокрема, користувачі публікують зразки захисного скла із заокругленими краями, вигнутими з усіх чотирьох боків, і дуже вузькими рамками дисплея. Ice Universe зазначив, що ці зразки демонструють ранній варіант дизайну з більш вираженими вигинами.

На початку цього тижня інший інсайдер Fixed Focus Digital повідомив, що в нових смартфонах використають скло з того самого матеріалу, що й в iPhone Air, але з сильнішим вигином по всьому периметру. До повідомлення додали ілюстрацію, на якій видно заокруглені передню та задню скляні панелі, з'єднані вузькою полірованою металевою рамкою.

Ice Universe також додав, що представники індустрії позитивно оцінюють ідею вигнутого скла. Деякі з них навіть очікують на ювілейний iPhone з більшим інтересом, ніж на складаний смартфон Apple.

Очікується, що ювілейні моделі iPhone представлять восени 2027 року. Хоча інсайдери називають їх iPhone 20 Pro, плани Apple щодо остаточної назви пристроїв поки залишаються невідомими.

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