Apple представив MacBook Pro з сенсорним екраном: чим він особливий і скільки буде коштувати. Відео

Компанія Apple представила оновлений MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном, Dynamic Island і процесорами M5 Pro та M5 Max. Ноутбук став тоншим і значно легшим, а його інтерфейс адаптували для керування дотиками. Вартість 14-дюймової моделі починається від $2899, а 16-дюймової – від $3399.

Про це повідомляє Bloomberg. Новинка стала першим комп'ютером Mac із сенсорним дисплеєм і технологією OLED, яку Apple вже використовує в сучасних iPhone та iPad.

Що особливого в новому MacBook Pro

Apple розробила оновлений інтерфейс macOS, оптимізований для сенсорного керування. Зокрема, під час дотику до екрана навколо пальця з'являтимуться кругові меню, які дають змогу швидше отримувати доступ до різних функцій. Водночас клавіатура та трекпад залишатимуться основними способами керування ноутбуком.

Корпус пристрою став тоншим і значно легшим. Крім того, компанія переробила конструкцію шарніра кришки, щоб екран не розгойдувався під час натискання на нього.

Ще одним поверненням до витоків дизайну Apple стало відновлення підсвічування логотипа компанії на кришці ноутбука.

Apple представив MacBook Pro... Джерело: Скриншот Розгорнути

Новий MacBook Pro доступний у двох розмірах – 14 і 16 дюймів. Покупці зможуть обрати конфігурації з процесорами M5 Pro та M5 Max.

Головний директор Apple з апаратного забезпечення Джоні Сруджі назвав новий ноутбук "монументальним кроком уперед для Mac". Презентацію пристрою провів новий генеральний директор компанії Джон Тернус, який минулого місяця змінив на цій посаді Тіма Кука.

Скільки коштуватиме новинка

Стартова ціна 14-дюймового MacBook Pro становить $2899, тоді як 16-дюймова модель коштуватиме від $3399.

Для порівняння, 14-дюймова версія з процесором M5 Pro без сенсорного екрана коштує на $400 менше. Отже, додаткові можливості та преміальні характеристики нового пристрою позначилися на його вартості.

Apple представив MacBook Pro... Джерело: Скриншот Розгорнути

Чому Apple раніше відмовлялася від сенсорних екранів

Попри популярність сенсорного керування в iPhone, iPad та Apple Watch, Apple майже два десятиліття не хотіла впроваджувати цю технологію у свої ноутбуки.

Співзасновник компанії Стів Джобс свого часу критикував сенсорні екрани в комп'ютерах Mac, називаючи їх ергономічно незручними. Його наступник Тім Кук порівнював поєднання ноутбука й планшета зі спробою об'єднати холодильник і тостер. Інші керівники компанії також скептично висловлювалися про цю ідею в інтерв'ю.

Однак приблизно чотири роки тому Кук і Тернус підтримали відмову від попереднього підходу та перехід до сенсорних дисплеїв у MacBook Pro. За даними Bloomberg, компанія розраховує, що нововведення допоможе відновити інтерес до комп'ютерів Mac і збільшити доходи завдяки вищій вартості преміальних моделей.

Apple представив MacBook Pro... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, Apple презентувала перший складаний смартфон iPhone Duo, а також iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Компанія показала й нові моделі Apple Watch та AirPods.

Як писав OBOZ.UA, у мережі магазинів "Ябко" розповіли, які новинки Apple можуть найбільше зацікавити українців. Очікується, що нові пристрої привернуть увагу завдяки оновленому дизайну й розширеним можливостям.