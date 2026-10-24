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Знають не всі: що можна підключити до USB-порта в авто

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
1,2 т.
Знають не всі: що можна підключити до USB-порта в авто
Що можна підключити до USB в авто - поради для водіїв. Джерело: makeuseof.com

USB-порт є практично в кожному сучасному автомобілі, проте більшість водіїв використовують його лише для заряджання смартфона або підключення до мультимедійної системи. Насправді цей невеликий роз'єм може бути значно кориснішим.

Існує чимало компактних пристроїв, здатних зробити поїздки комфортнішими, а догляд за салоном – простішим. Про цікаві способи використання автомобільного USB-порту розповідає видання MakeUseOf.

Одним із найпрактичніших аксесуарів для автомобіля є відеореєстратор. Він записує дорожню ситуацію та може допомогти з'ясувати обставини аварії або спірного випадку.

Багато моделей отримують живлення через USB. Достатньо закріпити камеру на лобовому склі та під'єднати її до відповідного роз'єму. Водночас варто перевірити, чи забезпечує автомобільний порт необхідну потужність.

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Ще один корисний пристрій – портативний очищувач повітря. Компактні моделі можна розмістити в підскляннику або іншому зручному місці. Вони допомагають зменшувати кількість пилу та деяких забруднювачів у салоні, хоча ефективність залежить від характеристик конкретного приладу.

Для додаткового комфорту можна використовувати невеликий USB-зволожувач повітря. Однак із ним слід бути обережними: надлишкова вологість у машині може спричиняти запотівання вікон.

Власникам старіших автомобілів також варто звернути увагу на зовнішні системи контролю тиску в шинах (TPMS). Їхні датчики встановлюють на колесах, а окремий дисплей, який у деяких моделях живиться від USB, показує показники тиску.

Крихти після перекусу, пісок із взуття, пил та шерсть домашніх улюбленців швидко накопичуються в салоні автомобіля. Щоб прибрати дрібне сміття, необов'язково щоразу користуватися великим пилососом. Зручним рішенням стане мініатюрний ручний пилосос. Такі пристрої займають небагато місця, а деякі моделі можна заряджати через USB. Компактні пилососи часто комплектуються вузькими насадками, завдяки яким зручно очищувати простір між сидіннями, підсклянники та інші важкодоступні ділянки.

Проте слід враховувати, що більшість акумуляторних USB-пилососів призначені саме для заряджання від порту, а не для безпосередньої роботи від нього. Їхня потужність також зазвичай поступається звичайним автомобільним пилососам.

Попри поширення Bluetooth, Android Auto та Apple CarPlay, звичайний USB-накопичувач досі залишається зручним способом слухати музику в дорозі.

На флешку можна записати улюблені альбоми, добірки композицій або аудіокниги. Після підключення до сумісної мультимедійної системи автомобіля файли відтворюватимуться без використання мобільного інтернету. Особливо корисним це рішення буде під час тривалих подорожей, коли зв'язок нестабільний або взагалі відсутній.

Перед використанням варто перевірити, чи підтримує магнітола відтворення файлів із USB-накопичувачів. Адже деякі автомобільні роз'єми призначені виключно для заряджання.

Ще одна цікава можливість – підключення світлодіодної підсвітки. Невеликі LED-стрічки, що працюють від USB, дозволяють змінити атмосферу всередині автомобіля без складного переобладнання. Їх можна встановити біля ніг пасажирів, уздовж центральної консолі або на інших елементах салону.

Залежно від моделі підсвітка може мати кілька кольорів, регулювання яскравості та навіть режим зміни світла в такт музиці. Керування зазвичай здійснюється за допомогою пульта або мобільного застосунку.

Однак декоративне освітлення не повинно засліплювати водія, відбиватися в лобовому склі чи відвертати увагу від дороги.

Перед підключенням будь-якого додаткового обладнання потрібно перевірити допустиме навантаження USB-порту, зазначене в інструкції до автомобіля. Не всі роз'єми розраховані на потужні пристрої, тому правильно підібраний аксесуар допоможе уникнути проблем з електроживленням.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чи потрібно перезавантажувати телефон після оновлення.

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