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Знають не всі: 4 налаштування на Android, які покращать його роботу

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
873
Знають не всі: 4 налаштування на Android, які покращать його роботу
Система Android може бути ще зручнішою, якщо скористатись прихованими налаштуваннями. Джерело: Unsplash

Сучасні телефони налаштовують так, що вони здаються повністю готовими до роботи, щойно ти дістаєш гаджет з коробки. Насправді ж у смартфонах на Android є кілька важливих налаштувань, які варто змінити. Це допоможе пристрою працювати швидше й ефективніше.

І йдеться не тільки про перенесення даних та налаштувань зі старого гаджета. Видання Antyweb розповіло про чотири приховані функції Android, які варто увімкнути

Річ у тім, що стандартні налаштування Google не завжди оптимальні для повсякденного використання. Через це процесор і оперативна пам’ять витрачають ресурси на зайві процеси, а користувач може передчасно замислитися про заміну пристрою. І ось що варто зробити, щоб ваш телефон якомога довше залишався в хорошій формі.

Почати варто із системної анімації. Вона робить інтерфейс привабливішим, але водночас може сповільнювати роботу навіть потужного процесора. На щастя, швидкість анімації можна змінити: так вдасться зберегти плавність і візуальні ефекти, але зменшити навантаження на пристрій.

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  • Відкрийте Налаштування → Про телефон і сім разів натисніть на пункт Номер збірки.
  • Поверніться до головного меню, відкрийте щойно розблоковані Параметри розробника та знайдіть розділ Малювання або Рисування.
  • Змініть значення трьох параметрів – Масштаб анімації вікна, Масштаб анімації переходу та Тривалість анімації – з 1x на 0,5x. Після цього система реагуватиме жвавіше.
Знають не всі: 4 налаштування на Android, які покращать його роботу

Android-смартфон може бути ефективнішим, якщо трошки розібратися у прихованих налаштуваннях. Джерело: hocus-focus

Наступний крок – оптимізація використання оперативної пам’яті. У ній зберігаються дані нещодавно запущених програм, щоб до них можна було швидко повернутися, не завантажуючи все заново. На потужних смартфонах із великою кількістю оперативної пам’яті це майже непомітно, але на слабших моделях може спричиняти проблеми й змушувати користувача вручну очищати пам’ять. Щоб обмежити фонові процеси, потрібно:

  • відкрити Параметри розробника та перейти до розділу Програми.
  • знайти пункт Ліміт фонових процесів.
  • вибрати варіант Без фонових процесів.

Завдяки цьому смартфон менше нагріватиметься, а вільної оперативної пам’яті стане більше. Водночас варто враховувати, що після повторного запуску програм система завантажуватиме їх заново.

Ще один важливий момент – безпека. Може здаватися, що стандартного захисту Google Play Protect цілком достатньо, але це не завжди так. Тому варто відкрити Налаштування → Безпека й конфіденційність → Розширений захист і активувати додаткові функції:

  • Theft Detection Lock (блокування під час виявлення крадіжки) – алгоритм машинного навчання аналізує дані акселерометра. Якщо смартфон різко вихоплять із рук і він зафіксує рух, схожий на втечу з викраденим пристроєм, наприклад на велосипеді, екран автоматично заблокується.
  • Захист мобільної мережі – перешкоджає спробам стеження через підроблені базові станції та забезпечує шифрування трафіку.
  • Посилений фільтр спаму – допомагає блокувати шкідливі фішингові повідомлення та небезпечний вміст у браузері.

Остання рекомендація стосується захисту зору. Для цього не обов’язково вмикати звичайний фільтр синього світла, через який екран набуває виразного помаранчевого відтінку й може спотворювати кольори. Деякі виробники пропонують зручніші альтернативи – наприклад, Comfort View у смартфонах Pixel або Eye Comfort Shield у Samsung. Вони не просто прибирають синій колір, а роблять зображення дещо м’якшим і пастельнішим, зменшуючи інтенсивність відтінків, які можуть бути найбільш неприємними для очей. Так можна подбати про зір, не жертвуючи комфортом користування смартфоном.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які ризики несе вмикання режиму енергозбереження на смартфоні

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