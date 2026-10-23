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Зарядка без телефона "краде" електрику: експерт дав пояснення

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
366
Зарядка без телефона "краде" електрику: експерт дав пояснення
Зарядні пристрої та побутова техніка в режимі очікування продовжують споживати електроенергію. Джерело: Mariia Demchenko

Ваш зарядний пристрій постійно залишається в розетці? Якщо ви економите на електриці, це може виявитись не найкращою вашою звичкою – не вимикати блочок із розетки, коли до нього не під’єднаний смартфон або інший гаджет.

Зарядні пристрої та побутова техніка можуть споживати електроенергію, навіть коли ними не користуються. Експерти видання Meglepetes пояснили, скільки енергії витрачають прилади в режимі очікування та як зменшити ці витрати.

Скільки електроенергії споживають прилади, залишені в розетці

Зарядні пристрої для телефонів, телевізори, мікрохвильовки, роботи-пилососи та інша техніка часто залишаються постійно під’єднаною до електромережі. Проте навіть коли прилади не використовують за призначенням, деякі з них продовжують споживати електроенергію.

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Річ у тім, що багато пристроїв переходять у режим очікування, або standby. Він потребує певної кількості енергії, особливо якщо техніка має дисплей, годинник, світлові індикатори або підключення до Wi-Fi. За словами експерта данського телеканалу TV2 Fyn, електроенергію в режимі очікування споживають пристрої, які продовжують світитися, показувати час або підтримувати мережеве з’єднання.

Зарядка без телефона ''краде'' електрику: експерт дав пояснення

Домашня техніка з таймерами, екранами та на режимі очікуваня теж споживає електрику у фоновому режимі. Джерело: John Keeble

Які саме прилади працюють у фоновому режимі

В режимі очікування можуть перебувати одразу кілька побутових пристроїв: телевізор, комп’ютер, духова шафа, мікрохвильовка, тепловий насос і робот-пилосос. Вони залишаються готовими до запуску одним натисканням кнопки.

Саме тому сучасна техніка може підтримувати зручні функції навіть у періоди бездіяльності. Таймери, автоматичний запуск і дистанційне керування споживають певну кількість електроенергії. Щоб скоротити витрати, варто перевірити, які функції справді необхідні та чи потрібно приладам постійно залишатися під’єднаними до мережі.

Скільки на цьому можна заощадити

Споживання електроенергії в режимі очікування зазвичай невелике. За оцінкою експерта, середній пристрій може споживати в такому режимі близько одного вата. За рік це становить приблизно 9 кіловат-годин.

Якщо брати до уваги лише одну одиницю техніки, це витрата незначна. Але якщо в оселі багато таких пристроїв, загальне споживання зростає пропорційно. Тому варто періодично переглядати, які пристрої постійно під’єднані до електромережі, та від’єднувати ті, якими користуються рідко або яким не потрібне живлення в режимі очікування.

Як перевірити власне споживання електроенергії

Щоб оцінити, скільки електроенергії витрачається на роботу приладів у режимі очікування, можна скористатися даними постачальника електроенергії. Показники за період тривалої відсутності мешканців допоможуть приблизно визначити базове споживання оселі, коли більшість побутових пристроїв не використовують активно.

Не обов’язково постійно виймати з розеток усі зарядні пристрої та від’єднувати кожен прилад. Однак вимкнення техніки, якою користуються зрідка, допоможе дещо зменшити витрати електроенергії. Це особливо актуально для осель із великою кількістю електронних пристроїв, які одночасно залишаються в режимі очікування.

Зарядка без телефона ''краде'' електрику: експерт дав пояснення

Подовжувач з вимикачем може вирішити проблему із економію енергії на зярядках. Джерело: sod tatong

Чи справді зарядний пристрій "тягне електрику"

Зарядний пристрій може споживати невелику кількість електроенергії, навіть якщо до нього не під’єднано телефон. Це підтверджує Майкл Гартманн, професор силової електроніки Технічного університету Граца (TU Graz).

Щоб підтримувати напругу на виході, зарядний пристрій потребує певної кількості енергії. Водночас у сучасних моделей споживання без під’єднаного пристрою зазвичай мінімальне – часто близько 0,1 вата. Отже, значної економії від вимкнення одного зарядного пристрою очікувати не варто, проте сукупні витрати багатьох приладів можна скоротити.

Практичне рішення – подовжувач із вимикачем

Щоб не від’єднувати кожен прилад окремо, можна використовувати подовжувач із вимикачем. Він дає змогу одним рухом знеструмити кілька пристроїв, під’єднаних до нього.

Такий варіант зручний для кухонної техніки, електронних пристроїв біля телевізора або обладнання в домашньому робочому куточку. Він допомагає зменшити споживання електроенергії в режимі очікування та впорядкувати кабелі. Водночас перед вимкненням варто переконатися, що прилади не виконують важливих завдань у фоновому режимі та не потребують постійного живлення.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які побутові прилади споживають найбільше електроенергії.

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