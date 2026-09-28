Під час побудови системи захисту інтернет-інфраструктури потрібно виходити з найгіршого можливого сценарію. Водночас держава використовує комбіновані та гнучкі підходи, щоб забезпечити безперебійну роботу мереж.

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Про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький сказав в етері телемарафону, передає Суспільне. Питання захисту дата-центрів і мобільного зв'язку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Глава уряду наголосив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій.

"Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни", – сказав Корецький.

Він пояснив, як саме планують захищати інтернет-інфраструктуру.

"Є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось – всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе – це факт", – підсумував Корецький.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 23–25 вересня російські удари пошкодили дата-центри та іншу інфраструктуру кількох українських провайдерів. Про пошкодження своїх об'єктів, зокрема, заявляли "Датагруп", "Домонет", Faust/Fast.net і Kievnet. Частину сервісів компаніям вдалося зберегти завдяки резервній інфраструктурі.

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В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що такі атаки можуть спричиняти тимчасові перебої з інтернетом, однак повне відключення мережі в Україні аналітики вважають малоймовірним через її розгалужену інфраструктуру та велику кількість інтернет-провайдерів.

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