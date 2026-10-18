Які прилади обов’язково вимикати з розеток перед поїздками: список

Перед відпусткою чи тривалою поїздкою важливо не лише зачинити вікна та перекрити воду, а й подбати про електробезпеку оселі. Деякі побутові прилади продовжують споживати електроенергію навіть у вимкненому стані, а несправності обладнання можуть призвести до перегрівання та пожежі.

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Експерти з домашньої безпеки радять перед від'їздом від'єднати від електромережі певні пристрої. Це допоможе зменшити ризик займання, захистити техніку від можливих перепадів напруги та скоротити витрати на електроенергію. Які саме прилади не варто залишати підключеними до розеток, розповідаємо з посиланням на видання Good Housekeeping.

Зарядні пристрої та акумулятори

Особливу увагу фахівці радять приділити зарядним пристроям для електроніки, електроінструментів та іншого обладнання з літій-іонними акумуляторами.

Такі батареї здатні накопичувати значну кількість енергії, проте за певних умов можуть перегріватися. Особливо небезпечними є пошкоджені акумулятори, несправні зарядні пристрої та порушення правил експлуатації.

Американська Національна асоціація протипожежного захисту (NFPA) рекомендує не залишати акумулятори заряджатися без нагляду та від'єднувати їх після завершення заряджання.

Перед поїздкою також бажано витягнути з розеток зарядні пристрої для смартфонів, ноутбуків та інших гаджетів. Хоча справні адаптери зазвичай споживають дуже мало електроенергії без підключеного пристрою, їхнє від'єднання усуває зайве навантаження та можливі ризики через несправність.

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Електричні обігрівачі

Переносні обігрівачі належать до побутових приладів, які потребують особливо уважного використання.

Під час роботи вони виробляють значну кількість тепла, тому несправність терморегулятора, пошкодження проводки або контакт із легкозаймистими предметами можуть спричинити пожежу.

Фахівці радять завжди від'єднувати обігрівачі від мережі, коли ними не користуються, особливо перед тривалою відсутністю вдома. Навіть якщо пристрій обладнаний функцією автоматичного вимкнення, покладатися виключно на неї не варто.

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Електрочайники, тостери та аерогрилі

Кухонна техніка з нагрівальними елементами також потребує уваги перед від'їздом. Насамперед ідеться про електрочайники, тостери, мініпечі, аерогрилі та інші компактні пристрої, які під час роботи нагріваються до високих температур.

У разі технічної несправності або порушення електроживлення існує ризик перегрівання. Додаткову небезпеку можуть створювати залишки їжі, жиру та крихти, що накопичуються всередині обладнання. Тому перед поїздкою бажано не лише вимкнути ці прилади, а й повністю від'єднати їх від електромережі.

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Телевізори та ігрові приставки

Навіть коли телевізор, монітор або ігрова консоль вимкнені кнопкою, вони можуть продовжувати споживати електроенергію в режимі очікування.

Зокрема, деякі сучасні приставки підтримують фонове завантаження оновлень, дистанційне ввімкнення та інші функції, для яких потрібне постійне живлення.

За даними дослідників Національної лабораторії Лоуренса в Берклі, сукупне споживання електроенергії пристроями в режимі очікування може становити помітну частину домашніх витрат на електрику.

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Тому перед тривалою поїздкою експерти радять відключати телевізори, приставки та супутню техніку від розеток. Для зручності можна використовувати якісний мережевий подовжувач із вимикачем, який дозволяє одночасно знеструмити кілька пристроїв.

Фени, плойки та випрямлячі для волосся

Прилади для укладання волосся необхідно від'єднувати від електромережі після кожного використання, а не лише перед відпусткою. Плойки та випрямлячі можуть нагріватися до високих температур, тому випадково залишений увімкненим пристрій становить серйозну пожежну небезпеку.

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Фени також не варто постійно тримати підключеними до розеток. Пошкоджений кабель, несправний двигун або потрапляння вологи можуть спричинити небезпечні ситуації.

Особливо важливо дотримуватися правил електробезпеки у ванній кімнаті, де ризик ураження струмом підвищується через наявність води.

Що ще перевірити

Перед тривалою відсутністю вдома корисно оглянути розетки, вилки та електричні кабелі. Якщо помітні пошкодження ізоляції, сліди перегрівання або відчувається запах горілого, користуватися таким обладнанням не можна.

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Водночас не всі електроприлади потрібно знеструмлювати. Наприклад, холодильник із продуктами має залишатися увімкненим, а домашні системи безпеки та сигналізації можуть потребувати постійного електроживлення.

Також слід враховувати особливості обладнання, яке забезпечує опалення, вентиляцію чи інші важливі функції будинку.

Найпростіше правило – від'єднати від розеток усю техніку, яка не потрібна під час вашої відсутності, насамперед нагрівальні прилади та зарядні пристрої.

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