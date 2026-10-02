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Як змінити тривалість дзвінка на смартфоні: інструкція

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read4 хв
icon 479
Як змінити тривалість дзвінка на смартфоні: інструкція
Смартфон
Джерело: Unsplash

На смартфоні можна змінити мелодію виклику, гучність, вібрацію та безліч інших параметрів. А ось налаштування, яке визначає, скільки секунд телефон дзвонитиме до переадресації на голосову пошту, у більшості пристроїв знайти неможливо.

Причина проста: тривалість очікування зазвичай встановлює мобільний оператор, а не сам смартфон. Проте в деяких мережах цей параметр усе ж можна змінити за допомогою спеціального коду. Окремі смартфони Samsung також отримали відповідне налаштування в системі, інформує BGR.

Чому в налаштуваннях немає тривалості дзвінка

Коли вам телефонують, смартфон не самостійно вирішує, через скільки секунд припинити виклик і переадресувати його на голосову пошту.

Цей інтервал визначається налаштуваннями мобільної мережі. Тому навіть два однакові смартфони з SIM-картами різних операторів можуть поводитися по-різному.

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Через це універсального перемикача на кшталт "дзвонити 15, 20 або 30 секунд" у більшості Android-смартфонів та iPhone немає.

Як змінити тривалість дзвінка спеціальним кодом

Для деяких операторів можна скористатися MMI-кодами – спеціальними командами, які вводяться у стандартному застосунку "Телефон".

Спочатку потрібно дізнатися номер, на який переадресовуються дзвінки.

Для цього:

  1. Відкрийте застосунок для здійснення викликів.
  2. Введіть *#61#.
  3. Натисніть кнопку виклику.
  4. На екрані має з'явитися інформація про переадресацію голосових викликів.
  5. Запишіть номер голосової пошти, якщо він відображається.

Якщо оператор не підтримує таку команду, смартфон може показати повідомлення про помилку або невдале виконання запиту.

Як встановити потрібну кількість секунд

Коли номер голосової пошти відомий, можна спробувати змінити час очікування.

Команда має такий вигляд:

**61*[номер голосової пошти]*11*[кількість секунд]#

Наприклад, для 20 секунд наприкінці команди потрібно вказати 20#.

Тривалість зазвичай задається з кроком у п'ять секунд, а максимальне значення в підтримуваних мережах може становити 30 секунд.

Після введення коду потрібно натиснути кнопку виклику. Якщо оператор прийняв команду, на екрані з'явиться повідомлення про успішну зміну параметрів переадресації.

Після цього автор джерела радить перезавантажити смартфон.

Чи працює спосіб на Android та iPhone

Сам код вводиться через звичайний номеронабирач, тому метод не прив'язаний виключно до Android або iPhone. Ключовим обмеженням є мобільний оператор. В одних мережах подібні команди підтримуються, в інших – ні.

Тому, якщо код повертає помилку, проблема необов'язково у смартфоні. Найімовірніше, оператор не дозволяє змінювати цей параметр таким способом.

Як змінити час на смартфонах Samsung Galaxy

На деяких нових пристроях Samsung є ще один варіант. У матеріалі BGR йдеться про смартфони Galaxy від серії S22 до S26, які працюють на Android 16 з One UI 8.5 або новішою версією. На них час до переходу на голосову пошту можна змінювати через функцію Direct Voicemail – за умови, що оператор її підтримує.

Потрібно:

  1. Відкрити застосунок "Телефон".
  2. Натиснути три крапки у верхній частині екрана.
  3. Перейти до "Налаштувань".
  4. Відкрити Direct Voicemail.
  5. Увімкнути функцію.
  6. Активувати Auto Send to Voicemail.
  7. Вибрати, через скільки секунд виклик має переходити на голосову пошту.

За замовчуванням може бути встановлено близько 20 секунд. Доступний максимум залежить від мобільного оператора.

Що робити, якщо код не працює

Якщо MMI-команда не підтримується, самостійно змінити тривалість дзвінка може бути неможливо.

У такому разі варто звернутися до свого мобільного оператора та уточнити:

  • чи можна змінити час до переадресації;
  • які значення доступні;
  • чи підтримуються MMI-коди;
  • чи потрібне для цього підключення голосової пошти.

У деяких мережах оператор може змінити параметр зі свого боку.

Важливий нюанс

Йдеться не про зміну швидкості або довжини самої мелодії дзвінка. Налаштовується час, протягом якого вхідний виклик залишається без відповіді перед переадресацією на голосову пошту.

Тому кількість фактичних "гудків" може трохи відрізнятися залежно від мелодії, мережі та смартфона. Якщо ж голосова пошта або переадресація вимкнені, поведінка виклику може бути іншою, тому перед зміною налаштувань варто перевірити умови свого оператора.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чи потрібно перезавантажувати телефон після оновлення.

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