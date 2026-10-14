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Як заряджати смартфон, щоб батарея працювала довше: 3 правила

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 948
Як заряджати смартфон, щоб батарея працювала довше: 3 правила
Заряджання смартфону до 100%, як і повна його розрядка може сильно пришвидшити зношення його батареї

Яким би потужним не ставало "залізо" сучасного смартфона, слабкою ланкою у ньому незмінно залишається акумулятор. Через природне зношування літій-іонних та літій-полімерних батарей гаджети з часом починають тримати заряд значно гірше.

Втім, момент деградації акумулятора можна відкласти, якщо оптимізувати процес заряджання. OBOZ.UA розбирався, які звички варто змінити, щоби пристрій довше зберігав тривалу автономність.

Не заряджайте до 100% (та не тримайте пристрій на шнурі після повного заряду)

Заряджати акумулятор щоразу до стопроцентного заповнення – одна з найпоширеніших помилок. Адже саме коли рівень заряду наближається до позначки 100%, напруження всередині елемента живлення досягає піку. Найбільш комфортним і безпечним діапазоном для літієвих батарей вважається рівень від 20% до 80%. Тому підключати пристрій до електромережі краще, коли він перебуває у цих межах.

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Якщо ж ви з будь-яких причин волієте мати повний заряд, принаймні, не залишайте телефон на зарядці, коли він уже заповнений енергією на 100%. У цей момент пристрій зупиняє процес заряду, але згодом починає підтримувати цей рівень, постійно підзаряджаючись від найменшої втрати енергії, що шкідливо. Таке тривале перебування під високою напругою додатково зношує акумулятор.

Не розряджайте повністю

Повна розрядка "в нуль" аж до моменту, коли смартфон самостійно вимикається, завдає акумулятору не меншої шкоди, ніж систематичне перезаряджання. Глибокий розряд створює високе хімічне навантаження на батарею, що прискорює втрату її ємності.

Намагайтеся підключати пристрій до мережі, коли рівень заряду опускається до 15-20%. Коротка підзарядка протягом дня в межах середніх значень набагато корисніша для смартфона, ніж рідкісні тривалі цикли від 0% до 100%.

Не допускайте перегріву

Висока температура – головний ворог будь-якого акумулятора. Нагрівання суттєво прискорює хімічні реакції всередині батареї, призводячи до її швидкого та незворотного зношування.

Щоб запобігти перегріву:

  • не залишайте смартфон під прямими сонячними променями чи в нагрітому авто;
  • знімайте щільний чохол під час заряджання, якщо помітили, що пристрій сильно нагрівається;
  • не грайте у важкі ігри та не запускайте ресурсомісткі додатки, коли смартфон підключений до розетки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому важливо оновлювати додатки на смартфоні і як це впливає на його безпеку.

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