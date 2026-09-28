Якщо ви хоч трохи стежите за новинами кібербезпеки, то постійно бачите, як спеціалісти виявляють все нові віруси для операційної системи Android , які допомагають шахраям цупити ваші паролі чи банківські дані. Утім, зазвичай такі історії стосуються сумнівних застосунків, завантажених із неперевірених джерел.

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Android набагато відкритіший за iOS, адже дозволяє використовувати сторонні магазини застосунків та завантажувати програми напряму. Звісно, це приваблює усіляких ділків, які маскують шпигунські програми під корисні утиліти, фальшиві оновлення чи фішингові SMS. Проте відкритість системи зовсім не означає, що ваш телефон беззахисний, стверджує видання Engadget.

Шпигунський софт любить діяти нишком, але рідко працює безслідно. На щастя, щоб позбутися шпигуна, не потрібен диплом програміста – більшість "інфекцій" вичищаються за кілька простих кроків. І ось кілька ключових підказок, як розпізнати шпигунське ПЗ, як безпечно його видалити та яких простих звичок варто дотримуватися, щоб ваш гаджет залишався в безпеці й надалі.

Як зрозуміти, що на вашому Android є шпигунська програма

Шпигунське ПЗ зазвичай тихенько сидить у фоновому режимі, нишпорить у ваших даних і чекає, поки ви введете пароль чи відкриєте якийсь важливий застосунок. Однак діяти абсолютно непомітно йому вдається рідко. Перше, на що варто звернути увагу – це раптова зміна в роботі смартфона. Якщо пристрій почав без причин безбожно гальмувати, грітися або розряджатися в рази швидше, ніж зазвичай, це може бути тривожним дзвіночком.

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Також ви можете помітити дивний стрибок у витраті мобільного інтернету або раптове зникнення вільного місця у пам’яті, хоча ви не ставили нових програм і не знімали мільйон відео. Нав'язлива реклама, постійні перенаправлення в браузері чи дивні SMS – теж типові симптоми. А якщо на телефоні з'явилися невідомі застосунки або якісь програми раптом почали вимагати доступ до камери, мікрофона чи геопозиції – діло точно нечисте.

Самі по собі ці ознаки ще не є стовідсотковим доказом: акумулятор, що віджив своє, може сідати з купи інших причин, а старий телефон може час від часу просто глючити. Але якщо кілька таких симптомів з'явилися одночасно чи поведінка гаджета різко змінилася – це привід замислитися та перевірити пристрій.

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Хоча шпигунська програма дійсно може потрапити на пристрій, якщо хтось взяв ваш телефон і таємно її встановив, найчастіше зараження відбувається дистанційно. Фішингові схеми змушують людей ходити за шкідливими посиланнями чи завантажувати сумнівні файли, а завантаження програм в обхід Google Play Store – це взагалі гра з вогнем, бо вони не проходять перевірку Google. Ніде правди діти: навіть офіційний Play Store не має абсолютного імунітету від шкідників, хоча служба Google Play Захист і ловить переважну більшість із них ще до того, як вони нароблять лиха.

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Як видалити шпигунську програму з Android-смартфона

Попри моторошну назву, вичистити шпигунський софт з пристрою цілком реально, і це не так вже й складно.

Запустіть перевірку через Google Play Захист: відкрийте Play Store, натисніть на іконку свого профілю, виберіть "Play Захист" і натисніть "Сканувати". Взагалі служба перевіряє пристрій регулярно, але ви завжди можете запустити позачергове сканування вручну.

Встановіть перевірений антивірус. Варіантів вистачає, але ті ж Bitdefender Mobile Security чи Malwarebytes – це надійні рішення, які здатні виявити загрози, пропущені під час ручного огляду.

Перевірте права адміністратора пристрою в налаштуваннях: перейдіть у "Налаштування" > "Безпека та конфіденційність" > "Адміністратори пристрою" та відкличте доступ у будь-якої програми, яка викликає підозру.

Перезавантажте телефон у безпечний режим, якщо підозрілі додатки вперто не видаляються. Затисніть кнопку живлення, а потім утримуйте палець на іконці "Вимкнути", поки не з'явиться пропозиція перейти в безпечний режим. Це тимчасово вимкне всі сторонні програми й дасть змогу без проблем видалити шкідника.

Зробіть скидання до заводських налаштувань, якщо шпигунська програма виявилася надто в'їдливою та ніяк не зникає.

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Як захистити свій Android від шпигунських програм

За своєю суттю Android – цілком безпечна операційна система, але за умови якщо ви купуєте програми тільки в Google Play та дотримуєтеся базової гігієни в мережі. Ось кілька простих кроків, щоб ваш телефон залишався чистим:

Завантажуйте застосунки лише з Google Play Store.

Навіть в офіційному магазині не встановлюйте все підряд і дивіться далі високого рейтингу. Перевірте профіль розробника (чи це солідна компанія), заодно дивіться розділ "Безпека даних", аби знати, що програма збирає та чи шифрує вона інформацію. Обов'язково аналізуйте запитувані дозволи: читалці PDF-файлів, наприклад, точно ні до чого ваш GPS чи доступ до SMS.

Переконайтеся, що в налаштуваннях безпеки вимкнено дозвіл на встановлення джерел з невідомих місць.

Регулярно переглядайте список усіх встановлених програм і без жалю видаляйте все незнайоме чи непотрібне.

Вчасно встановлюйте системні оновлення, щоб закривати свіжі вразливості системи.

Використовуйте надійні паролі та обов'язково увімкніть двофакторну автентифікацію.

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Відкритість Android – це те, що робить його зручним та гнучким, але водночас вона вимагає від користувача відповідальності за власний ґаджет. Швидка перевірка через Play Захист, хороший антивірус і звичка підчищати підозрілі програми легко вбережуть вас від переважної більшості загроз.

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