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Як прискорити зарядку смартфона: цікавий лайфхак

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Як прискорити зарядку смартфона: цікавий лайфхак
Як режим польоту впливає на заряджання. Джерело: magnific

Заряджання смартфона можна трохи пришвидшити, якщо перед підключенням до мережі увімкнути режим польоту. Він відключає мобільний зв'язок і Wi-Fi, завдяки чому пристрій витрачає менше енергії під час заряджання.

Водночас суттєвого скорочення часу очікувати не варто – зазвичай йдеться лише про кілька хвилин. Нові випробування на сучасному смартфоні підтвердили, що ефект дійсно є, але залежить від умов.

Як режим польоту впливає на заряджання

Сучасні смартфони з акумуляторами на 4000–5000 мА·год і більше можуть довго працювати без підзарядки, однак їхнє повне заряджання займає чимало часу. Один із найпоширеніших способів трохи скоротити цей період – увімкнути режим польоту.

Відключення мобільної мережі та Wi-Fi знижує енергоспоживання пристрою, тому більше енергії може надходити безпосередньо до акумулятора. Ефект цього способу перевіряли ще у 2014 році: експеримент CNET показав економію близько чотирьох хвилин при повному заряджанні та приблизно 11 хвилин до 50%.

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Як прискорити зарядку смартфона. Джерело: magnific

Що показали нові тести

Актуальність способу перевірили на Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон повністю розряджали, після чого заряджали до 100% із зарядкою CMF Power 65W GaN за температури близько 25 °C.

У режимі польоту Galaxy S24 Ultra повністю заряджався за 1 годину 2 хвилини, тоді як із увімкненими мобільною мережею та Wi-Fi – за 1 годину 9 хвилин. За кілька тижнів тестів середня різниця становила близько п'яти хвилин, зазвичай – від 4 до 7 хвилин.

Водночас у режимі польоту недоступні звичайні дзвінки та повідомлення через мобільну мережу, тому вигода від його використання залишається невеликою.

Температура також має значення

Тести показали, що швидкість заряджання залежить і від температури смартфона. При нагріванні Galaxy S24 Ultra до 32–33 °C навіть із вимкненими мережами заряджання тривало від 1 години 14 хвилин до 1 години 21 хвилини.

Після стабілізації температури режим польоту знову регулярно скорочував час заряджання на кілька хвилин. Водночас результат залежить від моделі смартфона, зарядного пристрою та умов, тому універсальної економії у 4–7 хвилин очікувати не варто.

Раніше OBOZ.UA розповідав, скільки часу повністю заряджений телефон можна тримати на зарядці.

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