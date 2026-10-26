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Як прискорити смартфон без скидання до заводських налаштувань: ці хитрощі знають не всі

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
669
Як прискорити смартфон без скидання до заводських налаштувань: ці хитрощі знають не всі
Ще один важливий крок – звільнення пам'яті. Джерело: pexels

З часом смартфони можуть починати працювати повільніше: програми зависають, екран блокується, а навіть набір тексту стає незручним. Це не завжди означає, що пристрій потрібно замінювати або скидати до заводських налаштувань.

Причини уповільнення можуть бути різними – від нестачі вільної пам'яті до зношення батареї. OBOZ.UA розповідає про кілька способів покращити продуктивність телефона без радикальних заходів.

Чому смартфон починає працювати повільніше

Причини зниження продуктивності залежать від операційної системи. На Android на швидкість роботи можуть впливати переповнене сховище, велика кількість програм у фоновому режимі, застаріле програмне забезпечення та зношення компонентів.

На пристроях Apple, зокрема iPhone та iPad, проблеми також можуть виникати через погіршення стану акумулятора, екстремальні температури або труднощі з підключенням до інтернету.

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Як прискорити Android без скидання налаштувань

Виробник Android-пристроїв HONOR рекомендує кілька способів відновити швидкість роботи смартфона.

  • Перезавантажте телефон. Це допоможе закрити активні процеси та звільнити системні ресурси.
  • Оновіть операційну систему. Встановлення доступних оновлень дає змогу виправляти помилки, підвищувати безпеку та покращувати сумісність із програмами.
  • Звільніть місце у сховищі. Видаліть непотрібні файли, фотографії та програми, якими більше не користуєтеся.
  • Очистьте кеш програм. Деякі застосунки накопичують значний обсяг тимчасових даних. Водночас згодом кеш може створюватися повторно.
  • Видаліть або вимкніть непотрібні програми. Це допоможе зменшити зайве споживання ресурсів пристрою.
  • Зменште кількість системних анімацій. Це може зробити переходи між екранами швидшими.

Також виробник пропонує обмежувати певні фонові процеси через параметри розробника. Однак із цим слід бути обережними, оскільки такі зміни можуть вплинути на роботу деяких застосунків.

Як прискорити смартфон без скидання до заводських налаштувань: ці хитрощі знають не всі

Як прискорити смартфон без скидання до заводських налаштувань. Джерело: pexels

Як покращити продуктивність iPhone

Apple також має рекомендації для випадків, коли iPhone або iPad починає працювати повільніше.

Насамперед варто перевірити підключення до інтернету. Повільна або перевантажена мережа може спричиняти затримки в роботі програм, яким потрібне з'єднання.

Компанія також радить не закривати всі програми постійно. Завершувати роботу варто передусім тих застосунків, які не відповідають на команди, адже після примусового закриття їхні дані доведеться завантажувати заново.

Ще один важливий крок – звільнення пам'яті. За рекомендаціями Apple, для запобігання проблемам із продуктивністю потрібно залишати щонайменше 1 ГБ вільного місця.

Щоб звільнити сховище, відкрийте розділ "Налаштування", перейдіть до пункту "Основні", а потім – "Сховище iPhone". Там можна видалити непотрібні програми або скористатися можливістю вивантаження застосунку, яка дає змогу зберегти його документи та дані.

Також Apple рекомендує враховувати такі чинники:

  • Режим енергозбереження. Він скорочує виконання деяких дій для економії заряду, через що окремі завдання можуть виконуватися повільніше.
  • Температура. Надмірна спека або холод можуть негативно впливати на роботу пристрою.
  • Стан акумулятора. З часом батарея втрачає ємність і продуктивність, тому може потребувати заміни.

Коли варто замінити смартфон

Якщо після оптимізації телефон продовжує працювати повільно, можливо, його компоненти вже не забезпечують достатньої продуктивності для сучасних програм та операційних систем.

Для Android-пристроїв у такому випадку можна розглянути заміну смартфона. Водночас для iPhone Apple рекомендує спочатку перевірити стан акумулятора: його заміна або звернення до сервісного центру можуть стати альтернативою придбанню нового пристрою.

Загалом про заміну телефона варто замислитися, якщо проблеми зі швидкістю не зникають, пристрій більше не відповідає потребам власника або його технічні обмеження заважають повсякденному використанню.

Нагадаємо, покращити покриття домашньої мережі Wi-Fi можна за допомогою старого смартфона. Його можна використовувати як додаткову точку доступу, щоб передавати сигнал у місця, де основний роутер працює недостатньо ефективно.

Як писав OBOZ.UA, мобільний інтернет варто вимикати, коли смартфон підключений до Wi-Fi. Це допоможе уникнути зайвого використання мобільного трафіку, адже деякі застосунки та системні служби можуть продовжувати передавати дані через мобільну мережу.

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