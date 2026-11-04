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Як покращити ваші результати пошуку Google: є кілька секретів

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
141
Як покращити ваші результати пошуку Google: є кілька секретів
Поява ШІ-оглядів у пошуковій видачі Google має свої мінуси, тому кожному варто знати, як зробити пошук більш ефективним. Джерело: Pexels

ШІ-огляди в пошуку Google, схоже, нікуди не зникнуть – в якому би браузері ви не шукали, ви будете отримувати згенерований підсумок згори від традиційної видачі. Залежно від запиту, це часом навіть позбавляє користувача необхідності переходити на сторонні сайти. Хоча саме так використовувати ШІ-огляди – не найкраща ідея.

Попри те, що такі підсумки часом допомагають швидше знайти потрібну інформацію, вони можуть містити фактичні помилки, вигадані відомості, застарілі дані та неробочі посилання. Крім того, штучний інтелект не завжди враховує важливий контекст і може пропускати вузькоспеціалізовані сайти з цінною інформацією. Тому іноді доводиться самостійно налаштовувати пошук, щоб отримати справді корисні результати, попереджає видання BGR. Тому, якщо ви хочете ефективно шукати щось конкретне, варто навчитися звужувати пошуковий запит за допомогою спеціальних прийомів. Від пошуку точних фраз до вимкнення підсумку від ШІ – існує чимало можливостей поліпшити результати видачі Google. Щоправда, компанія дедалі активніше впроваджує штучний інтелект, тому повністю уникати таких підказок стає складніше.

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Лапки допомагають знаходити точні збіги

Якщо взяти пошукову фразу в подвійні лапки, Google шукатиме саме таке поєднання слів у зазначеному порядку. Наприклад, запит Arthur James Pendleton без лапок видасть різноманітні результати: система шукатиме сторінки, де згадуються всі три слова, навіть якщо вони розташовані в іншій послідовності або далеко одне від одного.

Серед результатів можуть бути сторінки з іменами James Pentelton, Arthur Pendleton, Pendleton James або James Arthur. Але якщо взяти пошуковий запит у лапки ось так "Arthur James Pendleton", Google показуватиме сторінки, де повне ім'я згадується саме в такому порядку. Воно може бути в заголовку, тексті або адресі сторінки. Так можна значно звузити пошук, а якщо точного збігу немає, система повідомить про це. Цей прийом корисний не лише для пошуку імен, а й для перевірки авторства цитат або пошуку першоджерела певного тексту.

Як покращити ваші результати пошуку Google: є кілька секретів

Спеціальні команди дозволяють звужувати пошук в Google та робити його більш точним. Джерело: Pexels

Оператори допомагають фільтрувати результати

Оператори – це спеціальні слова й символи, які додають до пошукового запиту, щоб точніше налаштувати видачу. Серед найкорисніших – такі:

  • AND – шукає сторінки, де згадуються обидва терміни. Наприклад, запит ""Python" AND "JavaScript"" покаже матеріали, у яких є назви обох мов програмування.
  • OR – шукає сторінки, де є хоча б один із зазначених термінів. AND і OR потрібно писати великими літерами.
  • Мінус (-) – виключає з результатів сторінки з певним словом. Наприклад, запит "Сонячний курорт для відпустки -Іспанія" допоможе знайти сонячні місця для відпочинку, але без Іспанії.
  • site: – обмежує пошук конкретним сайтом. Наприклад, "site:obozrevatel.com "iPhone 18 Pro"" покаже матеріали про цей смартфон на нашому сайті. Щоб знайти статті про аксесуари, але виключити зарядні пристрої, можна додати "AND "аксесуари" -зарядка".
  • intitle: – шукає сторінки, у заголовках яких є потрібне слово або фраза. Наприклад, "site:bgr.com intitle:"iPhone 18 Pro"" допоможе знайти матеріали на цьому сайті з відповідною фразою в заголовку.

Пошук за зображенням

Інколи для пошуку у вас є лише фотографія – наприклад, автомобіля, будівлі, квітки, тварини чи відомої людини. У такому разі замість того, щоб описувати побачене словами, можна скористатися зворотним пошуком через Google Lens. Щоправда, якщо оригінальне зображення ще не потрапило до індексу пошукової системи, результатів може не бути.

На комп'ютері для цього потрібно:

  1. Відкрити головну сторінку Google або нову вкладку в Chrome.
  2. Натиснути на значок камери "Пошук за зображенням", щоб відкрити Google Lens.
  3. Завантажити фотографію або вставити посилання на неї.
  4. Якщо використовується посилання, натиснути "Пошук".

На смартфоні найзручніше скористатися Chrome або застосунком Google, у яких уже є Google Lens:

  1. Відкрити нову порожню вкладку.
  2. Натиснути значок камери для запуску Google Lens.
  3. Сфотографувати потрібний об'єкт, натиснувши кнопку затвора.
  4. Або вибрати зображення з галереї за допомогою значка фотографії поруч із кнопкою затвора.

Також можна шукати зображення безпосередньо на сайті: на комп'ютері потрібно клацнути на ньому правою кнопкою миші, а на смартфоні – затиснути пальцем. У меню слід вибрати "Шукати це зображення за допомогою Google Lens" або "Шукати зображення в Google".

Як покращити ваші результати пошуку Google: є кілька секретів

Спеціальні команди дозволяють вилучити ШІ-огляд із пошукової видачі. Джерело: Supatman

Як приховати ШІ-огляди в пошуку

Є кілька способів прибрати ШІ-огляди з результатів Google, якщо вони заважають. Один із найпростіших – додати коману "-ai" перед пошуковим запитом. Як і в інших випадках із мінусом перед словом, це має виключити з видачі результати, що містять AI.

Інший варіант – створити власний фільтр, який щоразу відкриватиме вкладку "Веб" після введення запиту. У ній ШІ-оглядів немає. Однак вони можуть бути корисними, наприклад, коли потрібно швидко знайти інструкцію або простий рецепт, тому постійно користуватися таким фільтром не всім зручно.

Ще один спосіб – встановити розширення, яке приховує ШІ-огляди й за потреби дозволяє знову їх увімкнути. Для Chrome та інших браузерів на базі Chromium існує розширення Hide Google AI Overviews. Після встановлення воно повертає звичний вигляд пошукової видачі, прибираючи не лише ШІ-огляди, а й вкладку AI Mode. Якщо згодом захочеться знову користуватися цими функціями, розширення можна вимкнути: для цього потрібно клацнути на його значку правою кнопкою миші, вибрати "Керувати розширенням" і перемкнути відповідний параметр.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як видалити свої дані з інтернету, щоб незнайомі люди не змогли знайти про вас особисту інформацію.

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