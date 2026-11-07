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Як перевірити, чи прослуховують вас через телефон: інструкція

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read2 хв
774
Як перевірити, чи прослуховують вас через телефон: інструкція
Чи прослуховує вас телефон - як перевірити. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Іноді після розмови про певний товар на смартфоні починає з'являтися реклама саме цього продукту. Через такі випадки користувачі підозрюють, що телефон може записувати їхні розмови без дозволу.

Як пише Index, багато застосунків мають доступ до мікрофона смартфона. Він потрібен для телефонних дзвінків, записування відео, надсилання голосових повідомлень та роботи цифрових помічників. Водночас відповідні дозволи іноді отримують і програми, яким вони не потрібні для виконання основних функцій.

Як перевірити телефон на прослуховування

Фахівці пропонують провести нескладний експеримент, який допоможе перевірити можливий зв'язок між усними розмовами та появою персоналізованої реклами.

Для цього потрібно:

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  1. Вибрати незвичайний товар, який вас раніше не цікавив. Наприклад, корм для екзотичної тварини, якої ви не маєте.
  2. Протягом певного часу кілька разів уголос поговорити про цей продукт поблизу смартфона.
  3. Не шукати інформацію про товар в інтернеті, не переглядати пов'язані з ним відео та не обговорювати його в месенджерах.
  4. Упродовж наступних кількох днів уважно стежити за рекламою в соціальних мережах, браузері та інших застосунках.

Якщо реклама вибраного товару з'явиться, це може викликати підозру. Однак такий збіг не доводить, що смартфон таємно записував розмову. Рекламні алгоритми використовують багато інших джерел інформації, зокрема історію пошуку, геолокацію, попередні покупки та поведінку користувачів зі схожими інтересами.

Як перевірити доступ до мікрофона на Android та iPhone

Надійніший спосіб перевірити, які застосунки можуть використовувати мікрофон, – переглянути дозволи в налаштуваннях смартфона.

На Android:

  • Відкрийте "Налаштування".
  • Перейдіть до розділу "Безпека й конфіденційність" або "Конфіденційність".
  • Виберіть "Панель керування дозволами".
  • Відкрийте розділ "Мікрофон" і перегляньте, які застосунки нещодавно ним користувалися.
  • Забороніть доступ програмам, яким він не потрібен.

На смартфонах з Android 12 і новішими версіями під час використання мікрофона зазвичай з'являється зелений індикатор у верхній частині екрана.

На iPhone:

  • Відкрийте "Параметри".
  • Перейдіть до розділу "Приватність і безпека".
  • Натисніть "Мікрофон".
  • Перегляньте список застосунків і вимкніть доступ для непотрібних програм.

На iPhone помаранчева крапка у верхній частині екрана означає, що застосунок використовує мікрофон. Зелений індикатор повідомляє про використання камери або камери разом із мікрофоном.

Також у розділі "Приватність і безпека" можна скористатися функцією "Звіт про приватність програм", щоб перевірити використання наданих дозволів.

Важливо розуміти, що наявність дозволу на використання мікрофона не означає, що застосунок прослуховує розмови. Однак регулярна перевірка налаштувань конфіденційності допоможе обмежити небажаний доступ до особистої інформації.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чи потрібно перезавантажувати телефон після оновлення.

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