Як перетворити старий роутер на підсилювач сигналу Wi-Fi: все дуже просто

Після переїзду до нового житла або облаштування домашнього офісу може виявитися, що в певній кімнаті Wi-Fi майже не ловить. Звичайний роутер має обмежений радіус дії, а велику площу будинку, незвичне планування, товсті стіни та інші перешкоди сигнал не завжди здатен подолати. У результаті виникають так звані мертві зони, де інтернет працює повільно або зовсім зникає.

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Для розв’язання цієї проблеми існують mesh-системи – мережі з кількома точками доступу, які допомагають рівномірніше розподілити Wi-Fi по всьому будинку. На відміну від звичайного роутера, до якого під’єднуються всі пристрої, mesh-система використовує кілька взаємопов’язаних вузлів. Однак обладнання для них може коштувати недешево. Втім, для створення такої системи можна використати не новий гаджет, а старий роутер. Яким вимогам він має відповідати і як зібрати таку систему, розповіло видання ZDNet.

Як перетворити старий роутер на підсилювач Wi-Fi

Перш ніж купувати нове обладнання, варто перевірити, чи не залишився вдома старий роутер. Його також можна позичити в знайомих, якщо вони більше ним не користуються. Проте не кожен пристрій підійде для такого завдання.

Роутер не має бути надто старим. Бажано, щоб він підтримував Wi-Fi 5 (802.11ac) або новішу версію стандарту. Застаріле обладнання може суттєво обмежувати швидкість з’єднання.

Бажано, щоб він підтримував Wi-Fi 5 (802.11ac) або новішу версію стандарту. Застаріле обладнання може суттєво обмежувати швидкість з’єднання. Потрібна відповідна функція. Найкраще, якщо в налаштуваннях є режим точки доступу (AP), мосту (bridge) або повторювача (repeater). Перевірити сумісність можна в меню пристрою або за допомогою пошуку в інтернеті за назвою виробника й моделлю.

Найкраще, якщо в налаштуваннях є режим точки доступу (AP), мосту (bridge) або повторювача (repeater). Перевірити сумісність можна в меню пристрою або за допомогою пошуку в інтернеті за назвою виробника й моделлю. Необхідно подбати про безпеку. Старі роутери, які більше не отримують оновлень прошивки та системи безпеки, можуть мати вразливості. Перед використанням перевірте, чи виробник іще підтримує пристрій і чи не завершився термін його експлуатації. Якщо роутер відповідає цим вимогам, можна переходити до налаштування.

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Увімкніть старий роутер і скиньте налаштування до заводських

Спочатку під’єднайте пристрій до живлення та знайдіть на корпусі кнопку або отвір для скидання налаштувань. Зазвичай для цього потрібен тонкий предмет, наприклад скріпка або зубочистка.

Натисніть кнопку скидання й утримуйте її приблизно 15-30 секунд. Коли індикатори роутера почнуть блимати, це зазвичай свідчить про те, що процедура пройшла успішно. Після цього пристрій повернеться до заводських налаштувань, і його можна буде налаштувати заново.

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Оновіть прошивку роутера

Залежно від виробника, моделі та віку пристрою оновлення можна виконати через мобільний застосунок або панель адміністратора. Для доступу до неї зазвичай використовують браузер і під’єднуються до роутера через Wi-Fi або Ethernet-кабель.

Адреса панелі керування залежить від виробника. Це може бути IP-адреса на зразок "192.168.0.1" або спеціальна адреса, наприклад tplinkwifi.net, asusrouter.com чи routerlogin.net. Потрібні дані для входу часто вказані на наклейці знизу або на задній панелі пристрою.

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Після входу відкриється головне меню налаштувань. Деякі роутери пропонують майстер початкового налаштування, який допомагає пройти основні кроки. Якщо виникнуть труднощі, можна скористатися офіційними інструкціями виробника або відеопосібниками.

Змініть пароль

Під час налаштування обов’язково встановіть новий пароль адміністратора. Використання стандартних облікових даних становить загрозу безпеці, особливо на старих пристроях, де логіном може бути "admin", а пароль – простим і передбачуваним.

Виберіть складний пароль, який важко вгадати. Не використовуйте очевидні комбінації або дані, які легко знайти у відкритому доступі.

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Увімкніть режим розширення Wi-Fi

Є два основні способи використати старий роутер для поліпшення покриття: під’єднати його кабелем як точку доступу або налаштувати бездротовий режим повторювача. Перший варіант зазвичай забезпечує швидше й стабільніше з’єднання, а другий зручніший, якщо прокласти кабель неможливо.

Якщо роутер підтримує режим точки доступу (AP), виберіть його в налаштуваннях. Потім з’єднайте старий пристрій з основним роутером Ethernet-кабелем і розмістіть його в потрібній частині будинку.

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У деяких моделях потрібно додатково вручну вимкнути DHCP – функцію, яка автоматично призначає IP-адреси пристроям. Також може знадобитися встановити для старого роутера статичну IP-адресу, яка ще не використовується в домашній мережі. Вона має належати до тієї самої підмережі, що й адреса основного роутера, але перебувати поза діапазоном адрес, які той автоматично роздає іншим пристроям.

Ці параметри можуть бути доступні в майстрі налаштування або в розширеному меню мережевих підключень. Точний порядок дій залежить від моделі роутера.

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Якщо роутери з’єднуються вручну, зазвичай потрібно використовувати LAN-порти, а не WAN-порт старого пристрою. У вбудованому режимі точки доступу правила можуть відрізнятися: деякі моделі дозволяють підключення через WAN або LAN. Якщо призначення портів не підписане на корпусі, перевірте інструкцію до конкретної моделі.

Після правильного налаштування старий роутер працюватиме як додаткова точка доступу й розширюватиме зону покриття Wi-Fi.

Якщо немає можливості прокласти кабель

У такому разі перевірте, чи підтримує роутер бездротовий режим повторювача (repeater). Якщо так, увімкніть його та вкажіть назву основної Wi-Fi-мережі (SSID) і пароль до неї. У цьому режимі старий роутер прийматиме сигнал від основного пристрою та передаватиме його далі. Якщо правильно вибрати місце, це допоможе усунути мертві зони й забезпечити доступ до інтернету там, де раніше сигнал був слабким. Однак бездротовий повторювач може поступатися дротовій точці доступу за швидкістю та стабільністю з’єднання.

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Виберіть правильне місце для старого роутера

Якщо пристрій працює в режимі повторювача, його варто розташувати приблизно посередині між основним роутером і зоною, де потрібно поліпшити сигнал. Водночас він має отримувати достатньо сильний сигнал від основної мережі, інакше якість з’єднання буде низькою.

Якщо використовується Ethernet-кабель, розмістіть роутер так, щоб кабель міг дотягнутися до потрібної точки без надмірного натягування. У будь-якому разі поблизу має бути розетка для живлення пристрою.

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Щоб знайти найкраще місце, перевірте швидкість інтернету в різних точках будинку. Для цього можна скористатися, наприклад, сервісом Speedtest.net. Порівняння результатів допоможе оцінити, де додаткова точка доступу забезпечує найкраще покриття.

Поширені запитання

Чим точка доступу відрізняється від повторювача?

Основна різниця полягає в способі отримання інтернет-сигналу. Точка доступу під’єднується до основного роутера за допомогою Ethernet-кабелю й передає Wi-Fi в іншій частині будинку. Повторювач працює без дроту: він приймає сигнал основної мережі та ретранслює його далі. Обидва варіанти допомагають поліпшити покриття, але бездротовий повторювач може знижувати швидкість і стабільність з’єднання.

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Чи обов’язково потрібен Ethernet-кабель, щоб використати старий роутер для розширення Wi-Fi?

Ні. Якщо роутер підтримує режим бездротового повторювача, його можна налаштувати без кабелю. Проте дротове підключення зазвичай надійніше й швидше, ніж передавання сигналу між двома роутерами через Wi-Fi.

Чи безпечно користуватися старим роутером, який більше не отримує оновлень прошивки?

Це небажано. Пристрої без оновлень безпеки можуть містити вразливості, якими здатні скористатися зловмисники. Наприклад, роутер можуть перетворити на частину ботнету або використати для втручання в домашню мережу й перехоплення інтернет-трафіку.

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Якщо пристрій не підтримує принаймні WPA2, його, найімовірніше, вже не варто використовувати для створення безпечної мережі. Навіть за наявності WPA2 важливо враховувати, чи отримує роутер оновлення безпеки.

Чи можна поєднувати роутери різних виробників?

Так, у більшості випадків це можливо. Для розширення покриття не обов’язково використовувати пристрої однієї марки. Головне, щоб вони підтримували сумісні мережеві стандарти й необхідні режими роботи.

Чи можна замість старого роутера придбати спеціальний підсилювач Wi-Fi?

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Так. Окремий підсилювач сигналу або Wi-Fi-повторювач може стати простішим рішенням, якщо не хочеться витрачати час на налаштування старого обладнання. Такі пристрої продаються в інтернет-магазинах, а найдешевші моделі коштують приблизно від 20 доларів. Перед купівлею варто перевірити сумісність із наявним роутером.

Чи варто все-таки купити mesh-систему?

Якщо самостійне налаштування мережі здається надто складним або немає бажання експериментувати зі старим обладнанням, mesh-система може бути зручнішим варіантом. Вона особливо доречна в таких випадках:

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Немає можливості прокласти Ethernet-кабель. Наприклад, у орендованому житлі немає дозволу свердлити стіни або змінювати оздоблення.

Наприклад, у орендованому житлі немає дозволу свердлити стіни або змінювати оздоблення. Потрібно покрити велику площу. Mesh-система допомагає розподілити сигнал у просторому будинку або помешканні з кількома поверхами.

Mesh-система допомагає розподілити сигнал у просторому будинку або помешканні з кількома поверхами. Є окремий домашній офіс. Наприклад, інтернет потрібен у робочому приміщенні у дворі, на відстані від основного будинку.

Наприклад, інтернет потрібен у робочому приміщенні у дворі, на відстані від основного будинку. До мережі під’єднано багато пристроїв. Кілька точок доступу можуть зменшити навантаження на окремі ділянки мережі й ризик виникнення вузьких місць.

Раніше OBOZ.UA пояснював, навіщо потрібен USB-порт на роутері – чим він може бути корисний.