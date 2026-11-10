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Як перетворити старий монітор компʼютера на телевізор: все дуже просто

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
363
Як перетворити старий монітор компʼютера на телевізор: все дуже просто
Комп'ютерний монітор можна перетворити на екран для перегляду кіно та телебачення. Джерело: Pexels

Якщо ви користуєтеся стаціонарним комп’ютером і не так давно оновили його конфігурацію, зокрема, за рахунок нового монітора, цілком ймовірно, що старий досі просто стоїть у вас вдома без діла. Або ж ви просто хочете отримати більше користі від наявних дисплеїв.

Хоч так, хоч так – для вас є хороша новина: старий монітор можна перетворити на телевізор із доступом до ефірних каналів або окремий екран для перегляду стримінгових сервісів. Для цього знадобиться лише кілька простих кроків і, можливо, речі, які вже є у вас удома. Головна умова – на моніторі має бути хоча б один HDMI-вхід. Якщо в ньому немає вбудованих динаміків, Bluetooth або стандартного аудіороз’єму 3,5 мм, можна знайти й недорогі способи розв’язати проблему зі звуком. Як зібрати з комп’ютерного монітора телевізор, розповіло видання ZDNet.

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Стримінгові сервіси та фізичні носії

Найшвидший і найпростіший спосіб дати старому монітору друге життя – під’єднати пристрій для перегляду стримінгових сервісів, наприклад Amazon Fire TV Stick або Roku Ultra. Якщо, звісно, така функція доступна у вашій країні. Достатньо вставити такий гаджет в один із вільних HDMI-портів на задній панелі монітора та ввімкнути обидва пристрої – і можна користуватися улюбленими застосунками.

Однак спершу варто перевірити, чи підтримує монітор технологію захисту цифрового контенту High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Без неї можуть виникнути проблеми з відтворенням захищених авторським правом фільмів і серіалів.

Якщо ви збираєте колекцію фільмів, щоби менше залежати від стримінгів, комп’ютерний монітор також може стати чудовим окремим екраном для перегляду кіно. Для цього потрібно лише під’єднати DVD- або Blu-ray-програвач до HDMI-порту і вибрати фільм. Навіть чимало старих моніторів підтримують роздільну здатність щонайменше 1080p і частоту оновлення 60 Гц. Тож якість зображення буде принаймні не гіршою, ніж у недорогих моделей смарттелевізорів.

Як перетворити старий монітор компʼютера на телевізор: все дуже просто

Зі старого монітора можна незалежно переглядати контент, якщо мати потрібні для цього гаджети. Джерело: Pexels

Цифрові тюнери

Телевізійні антени під’єднуються через RF-роз’єм, але безпосередньо підключити їх до монітора не вийде: у ньому немає вбудованого цифрового тюнера. Проте цю проблему можна розв’язати за допомогою окремої приставки з цифровим тюнером. Вона дасть змогу дивитися безплатні канали ефірного телебачення.

Оскільки для таких каналів не використовується захист HDCP, імовірність безперешкодно переглядати новини, спортивні трансляції та улюблені передачі буде вищою. Деякі подібні пристрої також дозволяють записувати й зберігати відео, щоб не пропускати нові епізоди улюблених програм.

Як організувати звук

Навіть якщо в моніторі немає вбудованих динаміків, забезпечити якісний звук після перетворення його на телевізор неважко. Якщо ви обрали стримінговий пристрій або сам монітор підтримує Bluetooth, до нього можна під’єднати бездротову колонку. Це дасть змогу отримати чистий звук високої якості.

Якщо ж замість застосунків ви вирішили дивитися ефірне телебачення, можна придбати недорогі комп’ютерні колонки. Їх буде цілком достатньо.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як можна використати стару флешку – 5 корисних способів.

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