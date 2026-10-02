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Як перенести дані зі старого iPhone на новий: інструкція

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read4 хв
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Як перенести дані зі старого iPhone на новий: інструкція
Перенесення даних зі старого iPhone на новий стало надзвичайно простим. Джерело: Unsplash

Ще кілька років тому купівля нового iPhone гарантовано супроводжувалася головним болем. Налаштування злітали нанівець, половину застосунків доводилося шукати й ставити заново, а дані, накопичені роками, просто зникали. Чимало користувачів зрештою опускали руки й починали все з чистого аркуша.

На щастя, Apple розв’язала цю проблему за допомогою функції "Швидкий старт". Якщо раніше для резервного копіювання та перенесення даних обов'язково потрібен був комп'ютер, то тепер з її допомогою можна зробити все, не вдаючись до підключення дротів. Все робиться дуже просто: кладете два пристрої поруч, виконуєте кілька підказок на екрані – і контакти, фотографії, повідомлення та навіть налаштування застосунків опиняються на новому смартфоні. Як скористатися функцією "Швидкий старт" та як перенести дані між старим та новим iPhone дротовим способом, розповіло видання Engadget.

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Як перенести дані через "Швидкий старт"

Як перенести дані зі старого iPhone на новий: інструкція

Перенесення даних між iPhone за допомогою функції "Швидкий старт". Джерело: Apple

"Швидкий старт" – одна з тих фірмових технологій Apple, в якій все працює немов саме по собі. Достатньо увімкнути новий смартфон поруч зі старим, підтвердити використання свого Apple ID – і процес запуститься. На екрані нового iPhone з'явиться анімовація, яку потрібно зісканувати камерою старого пристрою. Це зв’яже гаджети і запустить процес перенесення даних.

Далі залишається пройти базові кроки налаштування: ввести поточний пароль розблокування та налаштувати Face ID чи Touch ID. Коли система запитає про спосіб перенесення, оберіть або останню копію з iCloud, або прямий трансфер даних зі старого iPhone.

Якщо вам потрібно почати користуватися новим смартфоном якомога швидше, тоді найкраще вибрати iCloud – він спершу завантажить усе найнеобхідніше, а решту дотягне у фоновому режимі. Якщо ж на старому пристрої накопичилися терабайти фотографій та відео, процес може затягнутися. Проте за наявності швидкісного Wi-Fi варіант із хмарою зазвичай виявляється най оперативнішим.

Що робити у разі збоїв

Загалом "Швидкий старт" працює як годинник, але від накладок ніхто не застрахований. Потокове перенесення може "зависнути" через слабкий Wi-Fi або просто через занадто великий обсяг даних. Не варто годинами сидіти і чекати, поки індикатор прогресу зрушить з місця – просто перезавантажте iPhone, щоб безпечно перервати процес, і почніть заново.

Якщо ж бездротовий зв’язок виявиться геть ненадійним, на допомогу прийде кабель. Візьміть USB-C (або Lightning, якщо у вас старіша модель) і з'єднайте обидва смартфони. Зауважте, що стандартний кабель із комплекту обмежений швидкістю USB 2.0. Для заряджання цього цілком достатньо, а от для важких файлів – замало. Базові версії iPhone досі мають повільні порти, тоді як моделі iPhone 15 Pro та новіші "прошки" підтримують USB 3 зі швидкістю до 10 Гбіт/с. Це більш ніж у двадцять разів швидше за USB 2, тож різниця в часі буде колосальною – головне мати відповідний дріт.

Іноді під час перенесення на новому пристрої банально бракує пам'яті. Зазвичай це трапляється, коли обсяг накопичувача на новому iPhone менший за той, що був на старому. У такому разі перед повторною спробою почистіть пам'ять на старому смартфоні, скинувши важкі файли. Також перевірте, чи оновлені обидва пристрої до найновішої версії iOS – саме різниця у версіях системи найчастіше стає причиною раптової відмови.

Як перенести дані зі старого iPhone на новий: інструкція

Дані між iPhone також можна переносити дротовим методом або через комп'ютер. Джерело: Pexels

Як перенести дані, якщо старого iPhone немає під рукою

Може статися так, що старого гаджета у вас уже немає на руках – наприклад, якщо ви здали його в trade-in. Переживати не варто. Головне – завчасно зробити резервну копію в iCloud, поки пристрій ще у вас. На новому iPhone просто увійдіть під своїм акаунті Apple і відновіть дані з хмари.

Альтернативний варіант – використання комп'ютера. Підключіть свій iPhone до Mac або PC. На Mac значок пристрою з'явиться прямо в бічній панелі Finder – зайдіть туди й натисніть "Створити резервну копію зараз". На Windows знадобиться додатковий крок: безкоштовний застосунок Apple Devices із Microsoft Store. Отримавши новий iPhone, з'єднайте його з тим самим ПК – він миттєво відобразиться у Finder або застосунку Apple Devices. Тисніть "Відновити з копії", і за кілька хвилин усі ваші дані повернуться на місце.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як налаштувати керування iPhone з допомогою голосу.

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