Смартфони Samsung оснащені камерами, які дозволяють створювати якісні знімки навіть без професійних навичок фотографування. Однак далеко не всі користувачі знають, як повністю розкрити їхній потенціал.

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Щоб покращити деталізацію, контрастність і передачу кольорів, достатньо змінити п'ять налаштувань камери. Деталі інформує видання GIGA. Для цього відкрийте застосунок "Камера" та перейдіть до налаштувань, натиснувши на значок шестірні.

Інтелектуальна оптимізація

Знайдіть у налаштуваннях функцію інтелектуальної оптимізації та виберіть максимальний рівень.

Це дозволить смартфону ретельніше обробляти фотографії за допомогою вбудованих алгоритмів. У результаті знімки можуть мати насиченіші кольори, кращу контрастність та виразніші деталі. Водночас оброблення фотографій може тривати дещо довше.

Оптимізація сцени

Ця функція допомагає камері автоматично розпізнавати об'єкти знімання. Смартфон визначає, що саме фотографує користувач – їжу, тварин, природу чи інші об'єкти, – та відповідно коригує параметри зображення.

Завдяки цьому можна отримувати вдаліші фотографії без необхідності щоразу вручну змінювати налаштування камери.

Сітка та рівень

У налаштуваннях композиції варто активувати відображення сітки та рівня. На екрані з'являться допоміжні лінії, які полегшать вибір ракурсу та розташування об'єктів у кадрі.

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Ця функція особливо корисна під час фотографування архітектури та пейзажів, оскільки допомагає уникнути заваленого горизонту й зробити композицію гармонійнішою.

Співвідношення сторін

Для повсякденного фотографування рекомендується встановити формат 3:4. Він дозволяє використовувати всю доступну площу сенсора камери та зберігати максимум інформації на знімку.

Натомість широкоформатні зображення можуть створюватися шляхом обрізання частини кадру. Саме тому краще фотографувати у стандартному форматі, а за потреби змінювати пропорції під час редагування.

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Роздільна здатність камери

Власники смартфонів Samsung із камерами на 50 або 200 Мп нерідко вважають, що максимальна роздільна здатність завжди забезпечує найкращу якість фотографій. Однак це не зовсім так.

Для більшості повсякденних знімків варто використовувати режим 12 Мп. Він часто забезпечує кращі результати за недостатнього освітлення завдяки об'єднанню пікселів, а також дозволяє економити пам'ять смартфона.

Максимальну роздільну здатність доцільно використовувати за хорошого освітлення, коли потрібно зафіксувати якомога більше дрібних деталей.

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