Деякі власники смартфонів перезавантажують свої гаджети регулярно, деякі – не роблять цього взагалі. Але чи є від цієї процедури реальна користь?

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Як пише видання Chip, хоча загальної єдиної рекомендації регулярно перезавантажувати смартфон не існує, періодичний перезапуск справді може бути доволі корисним. Під час так званого "м'якого скидання" (Soft Reset) операційна система повністю завершує свою роботу, а всі активні програми закриваються. Також розриваються з'єднання з Wi-Fi та SIM-картою, а оперативна пам'ять очищається. У такий спосіб можна усунути певні баги чи інші збої в роботі.

Перезавантаження також допомагає повністю закрити застосунки, які працюють у фоновому режимі, розряджають акумулятор і знижують продуктивність вашого смартфона. Тобто після нього пристрій справді може почати працювати швидше.

Перезавантаження смартфона: коли воно дійсно допомагає

Якщо ви завантажуєте на телефон оновлення, пристрій, як правило, перезавантажується автоматично. І це цілком логічно.

Також перезапуск може допомогти відновленню нормальної роботи смартфона, якщо із ним виникли проблеми. Наприклад, якщо зависли якісь застосунки або екран став погано реагувати на дотики.

Тож вимкнути й знову увімкнути телефон раз на тиждень точно не завадить. Це загальна порада, проте ставити задля цього щотижневе нагадування в календарі не обов'язково.

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Водночас гарантії, що ваш телефон точно почне краще працювати після перезавантаження, теж ніхто не дасть. Річ у тім, що чимало застосунків знову запускаються автоматично одразу під час увімкнення смартфона, оскільки мають дозвіл на роботу у фоновому режимі. Така фонова активність часто просто необхідна – наприклад, коли користувачі прагнуть регулярно отримувати сповіщення про повідомлення чи погоду.

Важливо: регулярно встановлюйте оновлення ПЗ

Згадані раніше оновлення програмного забезпечення – це чудовий привід для того, щоб ваш смартфон час від часу проходив повне перезавантаження. У такий спосіб ви вбиваєте кількох зайців одразу: адже окрім зазначених переваг від звичайного перезапуску, оновлення ПЗ зазвичай забезпечують більшу стабільність операційної системи та усувають вразливості в системі безпеки.

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