Вимкніть прямо зараз: яка функція непомітно розряджає ваш iPhone

Попри те, що останніми роками Apple вивела свої iPhone на неймовірний технічний рівень, проблеми з акумулятором залишаються їх вічним болем. Протриматися цілий день без підзарядки буває непросто навіть з останніми флагманами.

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Однією з головних причин швидкого розряджання є функція, яка непомітно працює у фоновому режимі, вказує видання BGR. Вона постійно підтягує дані з інтернету, навіть коли ви активно не користуєтеся гаджетом. Із хороших новин – цього пожирача заряду можна вимкнути і одразу сильно додати в автономності. При цьому вам не обмежувати екранний час чи змінювати звички користування додатками. Про що ж ідеться? Про "Оновлення контенту" (Background App Refresh).

Цей інструмент займається тим, що фоново оновлює інформацію в додатках ще до того, як ви їх відкриєте. Завдяки йому погодний додаток може безперервно завантажувати свіжий прогноз, а стрічка соцмереж – підтягувати нові дописи, поки телефон просто лежить. Хоча миттєвий доступ до оновленого контенту – це зручно, постійне викачування даних добряче садить акумулятор, адже це чимале навантаження. Простіше кажучи, щоразу, коли додаток оновлює ці дані, він споживає заряд і ресурси процесора. Вимкнення цієї функції не зупинить роботу програм: вони просто оновлюватимуться вже після того, як ви їх відкриєте.

Як вимкнути фонове оновлення контенту на iPhone

Вимкнути фонове оновлення дуже просто, і це займе лишень хвилину. У меню налаштувань є кілька способів це зробити. Для початку відкрийте меню "Параметри", прогортайте трохи вниз і перейдіть у розділ "Загальні". Там знайдіть пункт "Оновлення контенту" й натисніть на нього. Угорі сторінки ви побачите головний перемикач, який відповідає за роботу цієї функції.

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Торкнувшись його, ви отримаєте три варіанти: "Вимк.", "Wi-Fi" та "Wi-Fi і стільникові дані". Вибір варіанта "Вимк." повністю деактивує функцію для всього смартфона – саме це дасть найбільший приріст автономності щодня. Варіант "Wi-Fi" обмежує фонові оновлення лише часом, коли ви під'єднані до бездротової мережі: це заощаджує мобільний трафік, але все одно споживає енергію. Останній варіант дозволяє додаткам оновлюватися постійно, незалежно від типу підключення – це налаштування стоїть за замовчуванням, і саме воно відповідає за надмірне витрачання заряду.

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Якщо ваша мета – витиснути максимум із батареї, варто просто вимкнути цей головний тумблер. Після цього система негайно зупинить усі непотрібні фонові процеси, і додатки "спатимуть", поки ви їх не запустите.

Як налаштувати оновлення для максимальної ефективності

Хоча повне вимкнення функції дає найкращу економію заряду, ви можете налаштувати її окремо для кожного додатка. Технічно iOS дозволяє точкове керування: ви можете залишити фонове оновлення увімкненим для одних програм і прибрати для інших. Якщо вам до вподоби такий варіант, на головній сторінці "Оновлення контенту" наведено весь список додатків, які запитують фоновий доступ. Поруч із кожним є окремий перемикач, тож вам достатньо лише вимкнути ті програми, яким ця функція не потрібна.

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До слова, додатки соцмереж – серед головних "пожирачів" батареї, адже там постійно з'являється новий контент. Вам однозначно варто замислитися над тим, щоб закрити їм фоновий доступ. Програми такого типу безперервно звертаються до серверів у пошуках оновлень, виснажуючи акумулятор, навіть коли вони закриті. І навпаки: залишити функцію активною, наприклад, для навігаторів – гарна ідея, якщо вам важливі своєчасні сповіщення та точне відстеження геопозиції.

У підсумку, гнучке налаштування цієї функції під кожен додаток цілком виправдовує себе. Так ви зможете знайти ідеальний баланс між зручністю смартфона та тривалістю його роботи від одного заряду. Це дивовижно простий трюк, щоб взяти максимум від свого iPhone.

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