Люди, які страждають від захитування в машині, взагалі не можуть користуватись гаджетами під час поїздки. Однак нещодавнє оновлення операційної системи Android додало функцію, яка допоможе розв’язати цю проблему саме за допомогою вашого смартфона.

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Як розповідає блог News from Google, функція Motion Assist дає змогу користуватися телефоном під час поїздки на пасажирському сидінні, зменшуючи ризик захитуання. Вона додає на екран напівпрозорі бульбашки, які рухаються відповідно до руху автомобіля. Це допомагає узгодити те, що бачать очі, з рухами тіла під час поїздки. І ось як нею правильно користуватись.

Як використовувати функцію запобігання захитуванню

Після увімкнення Motion Assist уздовж країв екрана відображаються маленькі ледь помітні візуальні бульбашки, які переміщаються в реальному часі на основі даних від датчиків руху телефона. Вони синхронізуються з поворотами, прискоренням і гальмуванням транспортного засобу, допомагаючи вашому мозку узгоджувати те, що бачать ваші очі, з тим, що відчуває ваше тіло. Завдяки цьому вам буде комфортніше користуватися телефоном під час поїздки.

Щоб використовувати запобігання захитуванню, потрібен пристрій Android з ОС Android 17 або новішої версії з оновленими сервісами Google Play.

Як знайти функцію запобігання захитуванню на телефоні

Щоб налаштувати або використовувати функцію запобігання захитуванню, спершу знайдіть її в налаштуваннях.

Відкрийте застосунок Налаштування.

Натисніть зображення профілю а потім Усі сервіси.

У розділі Особиста безпека і безпека пристрою виберіть Запобігання захитуванню.

Підказка. Ви також можете швидко знайти це налаштування, виконавши пошук за запитом Запобігання захитуванню вгорі застосунку Налаштування.

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Щоб користуватися функцією було якнайзручніше, увімкніть автоматичну активацію в транспортному засобі, що рухається, і додайте на панель плитку швидких налаштувань для активації вручну.

Автоматична активація в транспортному засобі, який рухається

Ви можете налаштувати телефон так, щоб бульбашки запобігання захитуванню автоматично з’являлися на екрані, коли виявляється рух транспортного засобу.

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Для цього у налаштуваннях запобігання захитуванню ввімкніть опцію Запускати, коли автомобіль рухається.

Поради

Коли ви вперше ввімкнете це налаштування, вам буде запропоновано додати плитку Запобігання захитуванню у Швидкі налаштування. Якщо ви пропустите цей крок під час першого використання, то зможете будь-коли додати плитку вручну, скориставшись наведеним нижче способами. Це допоможе вам легко вмикати функцію, навіть якщо ваш смартфон не одразу розпізнає, що ви їдете в машині.

Як керувати функцією вручну за допомогою Швидких налаштувань

Щоб зручніше керувати функцією запобігання захитуванню, додайте її плитку на панель Швидких налаштувань. Ви можете додати плитку безпосередньо на сторінці налаштувань цієї функції або в меню редагування Швидких налаштувань.

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На сторінці налаштувань запобігання захитуванню натисніть Додати плитку до Швидких налаштувань.

Виберіть потрібний формат: Мала плитка або Велика плитка.

Ви також можете будь-коли провести пальцем униз від верху екрана, щоб відкрити Швидкі налаштування.

Як налаштувати вигляд екрана для функції запобігання захитуванню

Ви можете змінити дизайн і видимість візуальних бульбашок.

Відкрийте застосунок Налаштування на телефоні Android.

Натисніть зображення профілю й виберіть Усі сервіси.

У розділі Особиста безпека й безпека пристрою виберіть Запобігання захитуванню.

Натисніть Налаштувати. Ви можете змінити перелічені нижче параметри.

Прозорість. Змініть рівень прозорості бульбашок на екрані.

Колірна тема. Виберіть один із варіантів (наприклад, червоний, жовтий, зелений або синій).

Форма. Виберіть форму бульбашок.

Випадковий порядок. Увімкніть або вимкніть цю опцію. Вона змінює колір і форму бульбашок кожні кілька секунд.

Ви можете переглядати вибрані параметри безпосередньо на сторінці налаштування.

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