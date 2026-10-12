Так роблять дуже часто: помилка, яка може зламати зарядку вашого телефона

Коли ваш смартфон чи якийсь інший гаджет раптом починає погано заряджатись, вам може спасти на думку засунути в роз’єм для зарядки звичайну зубочистку і ретельно там все почистити. Однак цей простий крок насправді приховує ризик, про який мало хто з користувачів замислюється.

Відео дня

Використання зубочистки справді допомагає дістати дрібний пил та ворсинки. Ба більше, в інтернеті можна знайти чимало інструкцій про те, як саме дерев'яною зубочисткою вичищати бруд із портів USB-C або Lightning. Тим часом такі виробники, як Apple, наводять набагато жорсткіші та консервативніші правила догляду за технікою. Видання Maison & Travaux розповіло, як насправді варто чистити роз’єм смартфона, щоб не пошкодити його.

Чому шкребти порт зарядки зубочисткою – це ризиковано

Всередині роз'єму USB-C чи Lightning дуже мало вільного місця, а крихітні металеві контакти вишикувані з точністю до десятих часток міліметра. Фахівці з ремонту гаджетів зазначають, що ці тонкі пластинки надзвичайно легко деформуються від найменшого тиску, навіть якщо ви використовуєте для цього м’яке дерево. Лише один неакуратний рух зубочисткою може назавжди погнути контакт, через що зарядка стане нестабільною або взагалі зникне.

Інша проблема, з якою постійно стикаються майстри, полягає в тому, що дерево – матеріал неідеальний. Зубочистка може залишити крихітні трісочки, які намертво застрягнуть між рядами контактів або на самому дні портів, і витягти їх звідти без повного розбирання пристрою вже не вдасться. Крім того, намагаючись вичистити сміття, люди зазвичай не витягують його, а лише глибше проштовхують пил всередину. А якщо спробувати скористатися ватною паличкою, до внутрішнього бруду додадуться ще й волокна вати.

РЕКЛАМА

Що радить Apple для чищення порту зарядки

У своїй офіційній службовій довідці від 17 вересня 2026 року, присвяченій навушникам AirPods, компанія Apple приділяє цілий розділ безпечному очищенню зарядного кейса. Бренд наголошує на необхідності видаляти сторонні предмети за допомогою чистої, сухої та м'якої щіточки, але категорично забороняє пхати всередину будь-які гострі предмети, щоб не пошкодити ніжні контакти. Корпорація також наполягає на тому, щоб усередину роз'ємів в жодному разі не потрапляла рідина.

Головні історії дня

Така надзвичайно обережна позиція помітно відрізняється від порад у деяких статтях, де детально розписується техніка вичищання бруду зубочисткою з допомогою рухів уздовж стінок порту. Зрозуміло, що для виробника будь-яке пошкодження контактів через самостійне чищення означає платний ремонт, особливо якщо у власника немає розширеної гарантії на кшталт AppleCare+. Звідси й беруться ці прості обмеження: користуйтеся тільки м'якими сухими інструментами й уникайте будь-яких гострих кінців усередині роз'єму.

РЕКЛАМА

Як почистити порт зарядки без зубочистки: правильний метод

Щоб звести всі можливі ризики до мінімуму, правильне чищення завжди починається з повного вимкнення пристрою та від'єднання кабелю. Потім варто підсвітити роз'єм ліхтариком від іншого смартфона, щоб чітко побачити, де саме скупчився пил. Для роботи знадобиться маленька суха щітка з м'яким ворсом (наприклад, чудово підійде абсолютно суха дитяча зубна щітка), якою слід обережно вимітати бруд зсередини назовні, не натискаючи на стінки та контакти.

РЕКЛАМА

Якщо всередині залишилися особливо вперті грудочки пилу, досвідчені майстри рекомендують використовувати короткі імпульси стисненого повітря. Це значно безпечніше, ніж тиснути на роз’єм інструментом. При цьому не варто видувати пил ротом. Із подихом у порт потрапить зайва волога, що вкрай небажано.

Якщо щетинки щітки за щось чіпляються або сам роз'єм візуально пошкоджений, найкраще одразу зупинитися. Незалежно від того, чи йдеться про смартфон з роз'ємом USB-C, чи про кейс для AirPods, в такій ситуації подальшу роботу мають виконувати професіонали в сервісному центрі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому смартфон погано заряджається в авто і чи можна цьому якось зарадити.