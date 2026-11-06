Студент створив у гуртожитку реактивний дрон, який може стати найшвидшим у світі

Студент аерокосмічного факультету Технологічного інституту Джорджії Томас Сальво створив у гуртожитку реактивний безпілотник Reaper, який, за його словами, розвинув швидкість 790 км/год. Якщо цей показник підтвердять незалежні вимірювання, апарат перевершить чинний із 2017 року рекорд серед реактивних радіокерованих моделей літаків.

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Про розробку повідомило видання TechSpot. Сальво розповів про результати випробувань і зазначив, що побудував уже три прототипи. За його словами, кожен із них розвивав швидкість до 491 милі/год (790 км/год).

За повного бака пального апарат може утримувати таку швидкість близько чотирьох хвилин. Також він здатний перевозити корисне навантаження масою 1,2 кг.

Як влаштований реактивний безпілотник

Корпус Reaper виготовлений із формованого вуглецевого волокна, а для внутрішньої конструкції використали деталі, вирізані лазером. Рушієм слугує мініатюрний турбореактивний двигун із тягою 250 Н. Ще одна особливість апарата – титанове сопло, виготовлене за допомогою 3D-друку.

Запускати безпілотник можна з напрямної або безпосередньо з автомобіля. За словами Сальво, він здатний піднятися на висоту близько 2000 метрів менш ніж за 20 секунд. На максимальній швидкості апарат може подолати до 50 км.

Розробка обійшлася студенту приблизно у 13 тисяч доларів. Надалі він планує вдосконалити конструкцію та під час наступних випробувань перевищити швидкість 500 миль/год (понад 800 км/год).

Який рекорд може побити студент

Чинний рекорд швидкості серед реактивних радіокерованих моделей літаків належить німецькому пілоту Нільсу Гербріху. У серпні 2017 року його модель Inferno розігналася до 749,221 км/год.

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Заявлені Сальво 790 км/год перевищують цей результат, однак поки що досягнення студента не отримало офіційного підтвердження. Щоб претендувати на світовий рекорд, швидкість польоту мають перевірити незалежними вимірюваннями за встановленою процедурою.

Втім, Сальво планує рухатися далі й поставив перед собою ще амбітнішу мету – взяти участь у конкурсі Boom Prize, заснованому виробником надзвукових літаків Boom Supersonic.

Наступна мета – подолати звуковий бар'єр

Переможцю конкурсу Boom Prize організатори обіцяють 750 тисяч доларів грошової винагороди та ще 50 тисяч доларів в акціях компанії. Отримати приз зможе перший учасник, чий радіокерований літак розвине швидкість понад Mach 1, тобто перевищить швидкість звуку.

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Однак одного короткочасного виходу на надзвукову швидкість недостатньо. За умовами конкурсу літак має протриматися на швидкості понад Mach 1 щонайменше п'ять секунд у горизонтальному польоті або під час набору висоти, після чого безпечно приземлитися. Того самого дня учасник повинен повторити політ на тому самому літаку.

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Обидва польоти мають відбуватися під незалежним наглядом, а результати – підтверджуватися вимірюваннями відповідно до встановленої процедури.

До необхідної для конкурсу швидкості Reaper поки далеко: за стандартних умов на рівні моря швидкість звуку становить приблизно 1235 км/год, тоді як нинішній результат безпілотника – 790 км/год.

Водночас Сальво вже збирає кошти на розробку наступної версії – Reaper-M1, яка має наблизити його до мети подолати звуковий бар'єр.

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