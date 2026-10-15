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Starlink проти Starshield: у чому різниця між комерційним та військовим інтернетом Маска

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
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Starlink проти Starshield: у чому різниця між комерційним та військовим інтернетом Маска
Starlink і Starshield – супутникові системи SpaceX із різним призначенням. Ілюстративне фото. Джерело: Unsplash/Bernd Dittrich

Starlink і Starshield – це дві супутникові системи компанії SpaceX Ілона Маска, які мають різне призначення: перша забезпечує комерційний доступ до інтернету, а друга розроблена для військових і розвідувальних завдань США. Різниця між ними знову опинилася в центрі уваги після того, як Україна заявила про обмеження доступу до окремих можливостей Starlink, що ускладнило роботу українських ударних безпілотників і систем протиповітряної оборони.

Як пише Reuters, попри різне призначення, обидві системи використовують спільну технологічну основу – велику супутникову мережу Starlink. Водночас Маск наголошує, що комерційний сервіс і військова система мають різних власників та механізми контролю, а використання Starlink для наступальних військових дій він вважає неприйнятним для комерційної компанії.

Що таке Starlink

Starlink – це супутникова мережа для забезпечення широкосмугового доступу до інтернету, яка належить SpaceX. Вона налічує понад 11 тисяч супутників, що передають сигнал безпосередньо на користувацькі термінали, розмір яких приблизно відповідає складеній газеті. Послугами Starlink користуються близько 13 млн абонентів – від приватних домогосподарств і мандрівників до судноплавних компаній та великих авіаперевізників.

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Перші супутники Starlink компанія запустила у 2019 році за допомогою багаторазових ракет SpaceX. Відтоді вона розбудувала масштабне угруповання на низькій навколоземній орбіті, яке охоплює значну частину планети. Така інфраструктура дає змогу забезпечувати швидше з’єднання, ніж традиційні супутникові системи, апарати яких зазвичай перебувають набагато далі від Землі.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Starlink став важливим засобом зв'язку для українських військових. Система допомогла забезпечити комунікацію на полі бою та змінила підходи до організації військових операцій. Однак Ілон Маск обмежував використання сервісу для окремих військових завдань, водночас розвиваючи спеціалізовану систему Starshield для потреб державних структур.

Що таке Starshield

Starshield – це напрям SpaceX, який розробляє супутникові системи для військових і розвідувальних потреб Пентагону. На відміну від комерційного Starlink, ця система призначена для державних завдань і передбачає використання захищених каналів зв'язку.

Starshield має посилене шифрування та спеціалізовані термінали, однак водночас спирається на супутникову інфраструктуру Starlink. Тобто, попри відмінності у призначенні та засобах захисту, обидві системи не є повністю незалежними одна від одної на технологічному рівні.

У SpaceX зазначають, що Starshield використовує напрацювання, інженерні рішення та операційний досвід, отримані під час розвитку Starlink. Окрім захищеного зв'язку, військова система може забезпечувати спостереження за поверхнею Землі, а також інтеграцію датчиків та іншого обладнання.

Хто контролює Starlink та Starshield

Ілон Маск заявив, що Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем. За його словами, саме американські військові або президент США визначають будь-які обмеження швидкості чи використання цієї системи.

Starlink, натомість, є комерційним сервісом, яким володіє та керує SpaceX. Маск наголосив, що його використання обмежене цивільними або оборонними завданнями й не передбачає застосування для наступальних військових дій.

Пентагон є найбільшим замовником Starshield і витратив мільярди доларів на послуги як цієї системи, так і Starlink. Крім того, американське оборонне відомство замовляло спеціалізовані супутники Starshield, зокрема апарати зв’язку для попередження про ракетні загрози та розвідувальне супутникове угруповання для Національного управління військово-космічної розвідки США.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні повідомили про проблеми з роботою Starlink під час руху. Зв’язок почав зникати на певних швидкостях, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони та ускладнило застосування безпілотників.

Як писав OBOZ.UA, 15 жовтня стало відомо про відновлення роботи військової версії Starlink в Україні після запроваджених раніше обмежень. Про це свідчать звіти українських військових, які підтверджують, що зв'язок знову працює під час руху.

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