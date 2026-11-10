Що робити, щоб вдома був інтернет під час відключень світла: поради

Під час відключень електроенергії українці нерідко залишаються не лише без освітлення, а й без доступу до інтернету. Домашній роутер припиняє працювати, а мобільний зв'язок через перевантаження мережі може стати нестабільним. Проте існують способи зберегти інтернет-з'єднання навіть за тривалої відсутності світла.

Відео дня

Для цього важливо заздалегідь з'ясувати, яку технологію використовує ваш провайдер, і підготувати резервне живлення для необхідного обладнання. OBOZ.UA розповідає, як забезпечити роботу домашнього Wi-Fi під час знеструмлень і що робити, якщо мобільний інтернет також зник.

Чому 4G може не працювати, хоча сигнал є

Після вимкнення електроенергії багато людей одночасно переходять із домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Через це навантаження на базові станції операторів різко зростає, а швидкість передавання даних падає.

Навіть якщо смартфон показує хороший рівень сигналу та значок 4G, це не гарантує стабільного з'єднання. Сторінки можуть завантажуватися дуже повільно, а месенджери – працювати з перебоями.

Базові станції мобільних операторів оснащують акумуляторами та генераторами. Частина обладнання здатна працювати без електроенергії до десяти годин від батарей, однак фактична тривалість залежить від навантаження, температури та рівня заряду акумуляторів.

Який домашній інтернет найкраще переносить знеструмлення

Одним із найефективніших рішень є підключення за технологією xPON. Це пасивна оптична мережа, яка дозволяє передавати дані без проміжного активного обладнання, що потребує постійного електроживлення. Завдяки такій технології домашній інтернет може залишатися доступним до 72 годин навіть без світла.

РЕКЛАМА

Однак є важлива умова: провайдер повинен забезпечити резервне живлення своєї мережі, а користувач – домашнього обладнання. Тому сама наявність оптоволокна ще не означає, що інтернет гарантовано працюватиме протягом трьох діб.

Популярність технології в Україні продовжує зростати. За даними Національної комісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК), у першому півріччі 2026 року 57,9% ліній фіксованого інтернету використовували xPON.

Що підключити до повербанка, щоб Wi-Fi не зникав

Навіть за наявності енергонезалежної мережі роутер без електрики працювати не зможе. Тому потрібно подбати про альтернативне джерело живлення.

Головні історії дня

Для підключення xPON зазвичай необхідно забезпечити роботу двох пристроїв:

Wi-Fi-роутера , який роздає бездротовий інтернет у помешканні.

, який роздає бездротовий інтернет у помешканні. Оптичного термінала ONU, який приймає сигнал від провайдера.

Для цього підійде сумісний повербанк із відповідними кабелями або компактне джерело безперебійного живлення DC-UPS. Купувати велику зарядну станцію необов'язково. Перед підключенням обов'язково перевірте напругу, полярність і вимоги до живлення обох пристроїв. Невідповідні характеристики можуть призвести до несправності обладнання.

РЕКЛАМА

Найкраще уточнити у провайдера, які саме кабелі та джерела живлення підходять для встановленого у вас роутера й оптичного термінала.

Де шукати провайдера, який працює без електрики

Якщо домашній інтернет зникає одночасно зі світлом, варто дізнатися про можливість підключення до іншої мережі.

У 2026 році Міністерство цифрової трансформації розпочало створення національної мапи енергонезалежного інтернету в застосунку "Дія". Вона дозволяє перевіряти доступність xPON за конкретною адресою, знаходити провайдерів та отримувати інформацію про автономність їхніх мереж. Також можна безпосередньо звернутися до компаній, які обслуговують ваш будинок.

РЕКЛАМА

Варто уточнити не лише наявність оптоволоконного підключення, а й те, скільки годин мережа працюватиме без електроенергії. У різних провайдерів цей показник може суттєво відрізнятися.

Як залишитися на зв'язку без домашньої мережі

Якщо Wi-Fi недоступний, а мобільний інтернет працює повільно, насамперед варто зменшити навантаження на мережу.

Тимчасово відмовтеся від перегляду відео у високій якості, завантаження великих файлів та відеодзвінків без нагальної потреби. У месенджерах можна вимкнути автоматичне завантаження фотографій і відеороликів.

РЕКЛАМА

Для спілкування краще використовувати текстові повідомлення, які потребують значно менше трафіку.

Якщо ж мережа вашого оператора взагалі недоступна, спробуйте скористатися національним роумінгом. Для цього:

Відкрийте налаштування мобільної мережі на смартфоні. Вимкніть автоматичний вибір оператора. Дочекайтеся появи доступних мереж. Спробуйте підключитися до іншого українського оператора.

Слід враховувати, що національний роумінг також може працювати з обмеженнями, особливо під час масових знеструмлень.

Найнадійніше рішення – поєднати енергонезалежний домашній інтернет із резервним живленням обладнання. Це дозволить менше залежати від перевантажених мобільних мереж і залишатися онлайн навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як нагріти їжу без світла і газової плити.