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Що означають стрілки біля значка Wi-Fi на смартфоні: знають не всі

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Що означають стрілки біля значка Wi-Fi на смартфоні: знають не всі
Підключений до Wi-Fi смартфон постійно обмінюється з мережею даними. Джерело: Pixabay

Маленькі стрілки поруч зі значком Wi-Fi на деяких Android-смартфонах можуть змінюватися, навіть коли телефоном ніхто не користується. Їхня поведінка допомагає зрозуміти, чи обмінюється пристрій даними, і може стати підказкою, якщо виникли проблеми з інтернетом.

У рядку стану смартфона є знайомі всім значки: рівень заряду батареї, Bluetooth, мобільний сигнал. Проте на деяких Android-пристроях біля символу Wi-Fi можна побачити ще й невеликі стрілки. Що вони означають, розповіло видання Computerhoy.

Стрілка вгору показує, що телефон надсилає дані, наприклад завантажує фотографію в мережу. Стрілка вниз сигналізує про отримання інформації – так відбувається, зокрема, коли ви відкриваєте вебсторінку. Іноді з’являються і обидві стрілки разом: багато звичних дій передбачають одночасно і надсилання, і отримання даних. Отже, ці індикатори відображають мережеву активність, але самі по собі нічого не говорять про швидкість, стабільність чи якість з’єднання.

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Щоб краще зрозуміти, що відбувається, варто оцінювати стрілки разом із рівнем сигналу Wi-Fi та перевіряти, чи справді смартфон має доступ до інтернету. Це допоможе не змінювати налаштування навмання.

Що означають стрілки біля значка Wi-Fi на смартфоні: знають не всі

Стрілки біля індикатора Wi-Fi вказують на те, що йде обмін даними. Джерело: Unsplash

Стрілки показують обмін даними, але не пояснюють, яка програма його спричинила

У системі Android передбачені різні стани мережевої активності: отримання даних, їх надсилання, обмін в обох напрямках або його відсутність. Саме тому стрілки можуть з’являтися й зникати залежно від того, що робить телефон.

Водночас вони не є індикатором швидкості інтернету. Активна стрілка не означає, що Wi-Fi працює швидко, і не допомагає визначити, яка саме програма використовує мережу. Якщо кілька застосунків обмінюються даними у фоновому режимі, індикатор лише показуватиме, що мережа активна.

До того ж такі стрілки є не на всіх Android-смартфонах. Одні виробники додають їх до власного інтерфейсу, інші можуть приховувати або відображати інакше. Тому універсального кольору чи єдиного налаштування, яке вмикає ці індикатори на будь-якому пристрої, немає.

Смуги біля значка Wi-Fi та стрілки також не варто плутати. Перші переважно показують силу сигналу, який отримує смартфон, а другі – обмін даними через мережу. Це різні характеристики, і одна не гарантує іншої.

Крім того, Android розрізняє підключення до Wi-Fi та реальний доступ до інтернету. Телефон може бути з’єднаний із роутером, але не мати можливості відкрити сайти. Таке трапляється, наприклад, якщо сама мережа не підключена до інтернету або потребує авторизації, як це буває в деяких готелях, аеропортах і громадських місцях. Тому зникнення стрілок саме по собі не свідчить про несправність. Можливо, смартфон просто не надсилає й не отримує даних у цю мить.

Що означають стрілки біля значка Wi-Fi на смартфоні: знають не всі

Не поспішайте змінювати налаштування, якщо стрілочки на екрані є, а зв'язку нема. Джерело: Unsplash

Звертати увагу на стрілки варто, коли виникають проблеми зі з’єднанням

Найбільше користі ці індикатори можуть принести тоді, коли інтернет справді працює некоректно. Якщо сайт не відкривається, завантаження зупинилося або застосунок не може під’єднатися до мережі, стрілки допоможуть зрозуміти, чи відбувається обмін даними. Проте визначити точну причину збою лише за ними неможливо.

Для початку спробуйте відкрити іншу вебсторінку або перевірте, чи справді завантаження зупинилося. Потім зайдіть у налаштування смартфона, знайдіть розділ "Мережа й інтернет" або "Підключення" – назва залежить від виробника – і вимкніть Wi-Fi, а потім увімкніть його знову.

Якщо сигнал слабкий, підійдіть ближче до роутера. Також можна перевірити, чи працює інтернет на іншому пристрої, підключеному до тієї самої мережі, або спробувати під’єднати смартфон до іншої знайомої мережі. Такі перевірки належать до базових рекомендацій Google щодо усунення проблем із Wi-Fi на Android.

Якщо це не допомогло, перезавантажте телефон. За потреби можна перезапустити й роутер, дотримуючись інструкцій виробника. Важливо не плутати звичайне перезавантаження роутера зі скиданням його налаштувань до заводських. Якщо проблема залишається, зверніться до інтернет-провайдера або адміністратора мережі.

Отже, стрілки біля значка Wi-Fi – це лише візуальна підказка про мережеву активність, а не готовий діагноз. Перш ніж шукати несправність у смартфоні чи роутері, перевірте, чи справді сайти та застосунки втратили доступ до інтернету.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно заряджати смартфон, щоб батарея прослужила якомога довше.

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