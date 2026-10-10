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Що означає загадковий плюс у колі на екрані смартфона: цю функцію не варто ігнорувати

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 555
Що означає загадковий плюс у колі на екрані смартфона: цю функцію не варто ігнорувати
Плюс у колі на екрані смартфона може означати, що ввімкнено режим економії трафіку. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

У рядку стану смартфона можна побачити чимало символів, значення яких зрозуміле не всім користувачам. Один із них – плюс усередині кола, який на більшості пристроїв Android свідчить про ввімкнений режим економії трафіку. Він допомагає зменшити споживання мобільного інтернету, проте водночас може впливати на роботу деяких додатків.

Про це повідомляє CHIP.de. Функція Data Saver обмежує передавання даних у фоновому режимі, щоб програми не витрачали мобільний трафік без відома власника смартфона. Зазвичай її активують, аби зберегти гігабайти до кінця розрахункового періоду, однак іноді режим вмикається випадково.

Як працює режим економії трафіку та чим він може заважати

Зовнішній вигляд індикатора залежить від виробника та моделі пристрою. Наприклад, на смартфонах Samsung Galaxy про ввімкнену економію даних може свідчити значок із двома стрілками всередині трикутника. На iPhone також передбачена аналогічна функція, проте окремого символу у вигляді плюса в колі для її позначення немає.

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Головна перевага режиму економії трафіку – можливість контролювати витрати мобільного інтернету. Водночас обмеження фонової активності програм можуть створювати незручності під час повсякденного використання смартфона.

Зокрема, користувачі можуть зіткнутися з такими проблемами:

  • Повільне завантаження зображень. Фотографії та інші медіафайли іноді не відображаються автоматично й завантажуються лише після натискання на них;

  • Затримки зі сповіщеннями. Деякі програми можуть надсилати повідомлення пізніше, ніж зазвичай, оскільки їхня фонова активність обмежена.

  • Недоступність мобільної точки доступу. На Android увімкнений режим економії трафіку може перешкоджати використанню мобільного хот-споту.

Водночас повністю відмовлятися від цієї функції не обов'язково. На Android можна налаштувати винятки для окремих програм, дозволивши їм використовувати мобільні дані у фоновому режимі навіть за активної економії трафіку.

Що означає загадковий плюс у колі на екрані смартфона: цю функцію не варто ігнорувати

Смартфон. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Як вимкнути економію трафіку на смартфоні

Щоб повернути додаткам звичний режим роботи, достатньо змінити відповідні налаштування. Назви пунктів меню можуть дещо відрізнятися залежно від виробника та версії операційної системи.

На Google Pixel та інших смартфонах Android:

  1. Відкрийте "Налаштування".
  2. Перейдіть до розділу "Мережа та Інтернет".
  3. Знайдіть пункт "Економія".
  4. Вимкніть функцію або активуйте її, якщо хочете обмежити споживання мобільних даних.

На Samsung Galaxy:

  1. Відкрийте "Налаштування".
  2. Перейдіть до розділу "Підключення".
  3. Виберіть "Використання даних".
  4. Відкрийте пункт "Економія трафіку" та змініть його стан.

На iPhone:

  1. Відкрийте "Налаштування".
  2. Перейдіть до розділу "Стільникові дані" або "Мобільний зв'язок".
  3. За потреби виберіть SIM-карту, якщо використовуєте кілька номерів.
  4. Відкрийте параметри даних або режим даних і налаштуйте опцію економії даних.
Що означає загадковий плюс у колі на екрані смартфона: цю функцію не варто ігнорувати

Смартфон. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Варто також враховувати, що окремі програми, зокрема Instagram і Telegram, мають власні інструменти для зменшення споживання інтернету. Їх можна налаштувати незалежно від системного режиму економії трафіку.

Отже, якщо на екрані смартфона з'явився незвичний символ, варто перевірити його значення в налаштуваннях. Економія трафіку допомагає зберегти мобільні дані, але якщо повідомлення почали надходити із затримкою або медіафайли завантажуються повільно, причиною може бути саме ця функція.

Нагадаємо, на екрані смартфона можуть з’являтися й інші незвичні символи, зокрема позначка H+, яка вказує на тип мобільного з’єднання. Вона забезпечує швидкість завантаження даних до 21 Мбіт/с, тоді як вивантаження може сягати 11 Мбіт/с.

Як писав OBOZ.UA, зменшити споживання мобільного інтернету на смартфоні можна за допомогою спеціальних налаштувань і контролю за роботою додатків. Це допомагає уникнути зайвих витрат трафіку та зберегти гігабайти до кінця місяця.

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