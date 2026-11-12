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Що означає синій індикатор на екрані Android: чи варто хвилюватися

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
435
Що означає синій індикатор на екрані Android: чи варто хвилюватися
Смартфон на Android попереджає свого власника, коли у ньому працюють сервіси геолокації. Джерело: Unsplash

Рядок стану смартфона містить набагато більше корисної інформації, ніж може здатися на перший погляд. Зокрема, кольорові позначки в кутку дисплея повідомляють про те, що певна програма використовує мікрофон або камеру.

Так, починаючи з 16 версії операційної системи Android до них додався блакитний індикатор. Як пише видання Chip, він може слугувати підказкою і навіть бути попередженням. Найчастіше такий значок можна побачити на смартфонах Pixel. Інші виробники можуть використовувати дещо інше оформлення. І він вказує на активність систем геолокації.

Синій значок у рядку стану з'являється, коли певна програма отримує доступ до геолокації – незалежно від того, чи відкрита вона на екрані, чи працює у фоновому режимі. За задумом Google, це має допомогти користувачам краще розуміти, коли саме застосунки визначають їхнє місцезнаходження.

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Що означає синій індикатор на екрані Android: чи варто хвилюватися

Синій значок в рядку стану Android вказує на активність сервісів геолокації. Джерело: chip.de

Наприклад, якщо ви ввімкнули навігацію в Google Maps, поява такого індикатора цілком закономірна. Однак якщо синя крапка з'являється під час використання зовсім іншої програми, якій для роботи не потрібен доступ до таких даних, це привід насторожитися.

Можливо, застосунок запитує більше дозволів, ніж ви помітили під час його встановлення. Також не виключено, що якась програма непомітно визначає ваше місцезнаходження у фоновому режимі.

У такому разі можна змінити налаштування дозволів у системі та заборонити застосунку доступ до геолокації. Якщо ж програма здається підозрілою, її краще видалити.

Щоб з'ясувати, який саме застосунок отримує доступ до вашого місцезнаходження, достатньо натиснути на синю крапку або значок із символом геолокації. Після цього має з'явитися вікно з назвою програми.

Аналогічним чином працює і зелений індикатор. Наприклад, у сповіщенні може бути зазначено: "Використовується камерою".

Раніше OBOZ.UA розповідав, як налаштувати Android так, щоб телефон безпечно було заряджати вночі.

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