Що означає символ H+ на екрані смартфона: це мало хто знає

На екрані телефона іноді можна побачити "H+" замість 4G або 5G. Це означає, що смартфон підключений до HSPA+ – стандарту мобільного зв’язку третього покоління.

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OBOZ.UA пояснює, якою була швидкість HSPA+ та де сьогодні ще можна зустріти цей стандарт. Також розповідаємо, чим він відрізняється від позначки "H".

Що означає H+

H+ – це скорочене позначення Evolved High Speed Packet Access (HSPA+). Такий індикатор з’являється у статусі мобільної мережі смартфона залежно від того, де перебуває користувач.

HSPA+ з’явилася у 2008 році. Деякі оператори тоді позиціонували її як 4G, хоча фактично це була вдосконалена версія мережі 3G.

З’єднання могло забезпечувати швидкість завантаження до 21 Мбіт/с, а вивантаження – до 11 Мбіт/с. Сьогодні такі показники вважаються невисокими: для мереж 5G максимальна швидкість завантаження може сягати 20 Гбіт/с.

Водночас H+ не слід плутати з позначкою "H" без плюса. Вона означає підключення до High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), яка повільніша за HSPA+, зокрема під час завантаження даних.

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Де ще можна побачити H+

Мобільний зв’язок поступово переходить на новіші стандарти, тому старі технології використовують дедалі рідше. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, близько 55% населення світу вже користується 5G, ще 38% – 4G.

Відмова від застарілих стандартів триває і на рівні окремих країн. Так, у 2022 році США повністю припинили роботу мереж 3G, після чого там зникла й HSPA+.

Однак під час поїздок за кордон смартфон ще може показати H+. Таке підключення досі доступне в окремих операторів і регіонах Канади та Мексики, а також у деяких мережах африканських країн, хоча таких випадків залишилося дуже мало.

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