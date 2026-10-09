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Що можна зробити зі старим кабелем USB-C: корисні ідеї

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read4 хв
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Що можна зробити зі старим кабелем USB-C: корисні ідеї
Навіт старі USB-кабелі все ще здатні приносити користь. Джерело: Unsplash

У багатьох із нас вдома припадають пилом різні кабелі USB-C чи старі Lightning із різним рівнем придатності до роботи. Одні працюють повільніше, інші мають застарілий штекер USB Type-A, який вже не підходить до сучасних зарядних блоків, а деякі взагалі спрацьовують через раз залежно від підключеного гаджета.

На щастя, замість того щоб викидати їх і поповнювати гори електронного сміття, що шкодить довкіллю, існує чимало способів дати цим дротам друге життя. Видання Pocket Lint зібрало практичні ідеї, як можна з користю застосувати старі кабелі для зарядки без потреби здавати їх на утилізацію.

Заряджайте малопотужні пристрої

Старі дроти вже не видадуть максимальної швидкості для смартфона, проте вони ідеально підійдуть для ґаджетів, які не потребують надшвидкого заряджання батареї. Сучасні навушники, бездротові мишки та ігрові контролери хоч і живляться через USB-C, але чудово працюють із найпростішими повільними шнурами.

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Тому логічно використовувати нові потужні дроти для смартфона, а старі віддати під менш вимогливу техніку. Це ще й зручно, адже в комплекті з периферією зазвичай ідуть зовсім короткі шнурки, якими не завжди зручно користуватися. До того ж із такого кабелю та старого павербанка можна зробити зручну домашню станцію для одночасного живлення різних пристроїв.

Використовуйте як окремі кабелі для передачі даних

Старі шнури від телефонів можна задіяти суто для обміну файлами між пристроями. Нові швидкісні кабелі варто залишити в зарядних блоках, а старі підключити до комп'ютера й використовувати для скидання знімків із фотоапаратів, відео з камер чи даних із зовнішніх накопичувачів.

Такий підхід працює з більшістю стандартів USB, хоча швидкість передачі буде різною. Крім того, через повільні дроти можна стабільно підключати периферію з низьким енергоспоживанням – клавіатури, мишки та інші комп'ютерні аксесуари. Головне переконатися, що кабель не має фізичних ушкоджень чи загнутих контактів.

Що можна зробити зі старим кабелем USB-C: корисні ідеї

Старі кабелі можуть виконувати окремі функції або знадобитись у господарстві. Джерело: Unsplash

Відновлюйте зламані кабелі

Якщо кабель перестає працювати через перелам посередині, його цілком реально відремонтувати самостійно. Це корисно і для гаманця, і для довкілля, адже замість купівлі нового ви повертаєте до життя вже наявний дріт.

Для цього достатньо вирізати пошкоджену ділянку, зачистити кінці ізоляції на місці зрізу та оголити внутрішні жили. Далі потрібно з'єднати й скрутити відповідні за кольором дроти, ізолювати їх та зафіксувати термоусадкою чи звичайною ізоляційною стрічкою для міцності.

Тримайте як резерв

Кабелі живлення мають властивість виходити з ладу раптово, тому запасний шнур може врятувати ситуацію в найважливіший момент. Навіть якщо старий дріт заряджає повільно, його варто тримати напоготові, щоб не бігти терміново в магазин посеред робочого дня.

Це особливо актуально під час поїздок та подорожей, де немає швидкого доступу до нових аксесуарів. Запасний кабель у сумці чи авто допоможе підзарядити планшет для дитини, підключити навігатор у дорозі чи підживити навушники в аеропорту, знявши зайве хвилювання.

Застосовуйте в побуті

З часом будь-який USB-кабель зношується від постійного загинання й втрачає працездатність. Проте навіть повністю неробочі дроти не обов'язково викидати, адже їхній міцний матеріал чудово підійде для господарських потреб.

Найпростіший спосіб – зрізати штекери та використовувати дріт як багаторазові стяжки для впорядкування плутанини з кабелів за телевізором чи робочим столом. Також вони згодяться в гаражі для підвішування речей, а витягнута внутрішня мідна жила стане стійким до погоди підв'язувальним матеріалом для рослин на городі.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому телефон погано заряджається в автомобілі.

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