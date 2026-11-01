Ще один супутник російського конкурента Starlink згорів в атмосфері: що не так із ''Рассвет-3''

Російська програма зі створення власної низькоорбітальної супутникової системи зв’язку "Рассвет", яку розробляє компанія "Бюро 1440", зіткнулася з черговим інцидентом. Супутник "Рассвет-3" під номером 17 (ідентифікатор NORAD 100083) 30 жовтня згорів у щільних шарах атмосфери.

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Це вже другий космічний апарат альтернативи Starlink, втрачений від початку розгортання мережі. Про це повідомляє Defence Express.

Чому супутник не вижив

Супутник № 17 було запущено на навколоземну орбіту 19 липня ракетою-носієм "Союз-2.1б" у складі партії з 16 апаратів. За даними спостережень, після відокремлення від ракети космічний апарат так і не зміг активувати власну рушійну установку й не виконав жодного коригування орбіти.

Під впливом природного атмосферного опору супутник поступово втрачав висоту й через три місяці та 11 днів згорів в атмосфері.

Аналогічний випадок стався 6 червня із супутником "Рассвет-3" № 4 (NORAD 68363) із першої партії, запущеної 23 березня, який також не зміг увімкнути двигуни.

Боротьба за залишки супутників

Під загрозою сходження з орбіти перебував іще один апарат із другої партії – № 23. Однак у його випадку все завершилося успішно. 20 жовтня, коли супутник перебував на критично низькій висоті 220 км, фахівці "Бюро 1440" встигли вчасно задіяти двигуни.

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Наразі апарат № 23 піднявся на висоту 300 км і продовжує набирати робочу висоту. Втрата двох апаратів із перших партій не є аномалією на початковому етапі розгортання нових супутникових систем. Для порівняння, під час тестового запуску перших 60 супутників Starlink компанія SpaceX втратила або навмисно звела з орбіти 10 апаратів.

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Перспективи системи "Рассвет"

Попри втрату двох апаратів, говорити про провал місії не доводиться. Наразі з 30 супутників "Рассвет-3", що перебувають на орбіті, 26 апаратів уже успішно вийшли на висоту 500 км. Ще один апарат (№ 11) завершує підйом до цієї позначки.

Штатна орбітальна висота для системи "Рассвет" становить 800 км. Перебування супутників на позначці 500 км є запланованим етапом: тут апарати розходяться на потрібні позиції, після чого почнуть синхронний підйом.

Навіть на нинішній висоті 500 км апарати функціонують у тестовому режимі. "Бюро 1440" проводить випробування клієнтських терміналів у віддалених регіонах Росії. Крім того, з’являються дані про тестування комунікаційних терміналів системи на російських БпЛА.

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Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальну інформацію про десятки російських і білоруських підприємств, залучених до створення російського аналога Starlink. Розвідці вдалося зібрати інформацію майже про пів сотні підприємств.

Раніше повідомлялося, що російська супутникова мережа "Рассвет" стає наступним ключовим технологічним викликом для України та всієї Європи. Росія активно просуває новий етап технологічних перегонів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати власну низькоорбітальну супутникову систему зв’язку "Рассвет", яку позиціонує як аналог Starlink. У липні 2026 року РФ запустила другу партію апаратів, після чого їхня загальна кількість на орбіті сягнула близько 40.