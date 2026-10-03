Розбирати не треба: як почистити вентилятор у ноутбуці

Вентилятор ноутбука, як серце – працює безперестанку в тісному корпусі і з часом забивається, через що починає барахлити. Якщо дозволити пилюці накопичитися біля вентиляційних отворів, самого кулера чи радіатора, він почне перегріватись, що з часом призведе до тротлінгу – явища, коли процесор навмисно скидає продуктивність, аби втримати температуру в безпечних межах.

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Щоб уникнути цієї проблеми, важливо регулярно чистити кулери гаджета. І, як стверджує видання Engadget, поточне обслуговування не завжди вимагає повного розбирання ноутбука. Для планової профілактики достатньо вимкнути ноутбук, від’єднати його від мережі та продути вентиляційні ґрати короткими імпульсами стисненого повітря, безпечного для електроніки. Рекомендована частота – раз на 3-6 місяців, залежно від запилюченості приміщення, де використовується пристрій.

Коли ж пил забивається глибоко всередину, логічно зняти кришку. Утім, варто тверезо оцінювати свої сили: залежно від моделі, зняття нижньої панелі може як одразу відкрити доступ до кулера, так і перетворитися на несподівану й ризиковану екскурсію нутрощами техніки вартістю в кілька тисяч гривень.

Спробуйте почистити вентилятор без розбирання ноутбука

Почніть із найпростішого: більшість поверхневого пилу з ноутбука можна прибрати навіть без викрутки. Для цього виконайте таку послідовність дій.

Вимкніть ноутбук і від’єднайте всі кабелі та периферію. Якщо модель має зовнішній знімний акумулятор, обов’язково витягніть і його.

Знайдіть вхідні та вихідні вентиляційні отвори. Огляньте дно, бічні грані та ділянку біля шарніра екрана. Деякі виробники ховають решітку охолодження саме біля петель. Це означає, що не всі потрібні отвори будуть у вас просто перед очима.

Зчистіть видимий пил довкола ґрат. Для доступних ділянок використовуйте безворсову серветку або антистатичну щітку. В жодному разі разі не пропихайте інструменти глибоко всередину.

Продмухайте отвори короткими пшиками стисненого повітря. Тримайте балончик строго вертикально і на певній відстані від ґрат. Надто сильний тиск – наприклад, від звичайного автомобільного чи будівельного компресора – може зламати лопаті кулера, хоча єдиної універсальної відстані для всіх моделей немає.

Не дмухайте на вентилятор беззупинно. Змушувати кулер безперервно розганятися до шалених обертів – погана ідея, краще діяти короткими імпульсами.

Якщо балончик зі стисненим повітрям вам не підходить, можна взяти антистатичну щітку, безворсову серветку або гумову грушу для обдуву. І забудьте про WD-40: класичний балончик WD-40 створений для змащування, витіснення вологи та захисту від корозії, що до нашої проблеми не має жодного стосунку.

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Розбирання ноутбука може все сильно ускладнити

Якщо повітря все одно проходить погано або всередині видніються щільні грудки пилу, зняття нижньої кришки забезпечить кращий доступ. Проте саме на цьому етапі загальні інструкції перестають бути корисними.

У деяких ноутбуках вентилятор лежить прямо на поверхні та знімається окремо. В інших встановлено два кулери зі спільним радіатором чи випарною камерою: якщо один кулер чистий, але другий, сам радіатор або його ребра забиті – чистка одного вентилятора нічого не дасть. До того ж проблема не завжди в самих лопатях: пил часто накопичується у вузьких щілинах між пластинами радіатора, через які проганяється повітря.

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Перш ніж лізти надто глибоко, обов’язково звіртеся з офіційним посібником з обслуговування для вашої моделі. Там буде вказано, де знаходиться система охолодження, на скільки гвинтів вона прикручена і яким чином під’єднана. Часом, щоб дістатись до неї, потрібно буде зняти чи не половину деталей ноутбука. Для окремих моделей також діє заборона на використання спирту чи інших засобів для чищення, адже вони можуть пошкодити струмопровідні елементи, що згодом здатне спровокувати коротке замикання. До того ж в інструкції може міститись важлива примітка про те, що даний пристрій не варто розбирати, якщо ви не авторизований сервісний майстер.

Тому не лізьте під кришку ноутбука, якщо ви не впевнені на 100%, що впораєтеся із чищенням. Помилки у цій простій рутинній процедурі в результаті обійдуться вам значно дорожче, ніж професійне техобслуговування.

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