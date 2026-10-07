Пʼять функцій iPhone 18 Pro, які викликали найбільший ажіотаж

Новий iPhone 18 Pro, який був представлений місяць тому, вийшов не таким приголомшливим, як, скажімо, складаний iPhone Duo. Тим не менше, експерти кажуть, що у ньому не бракує цікавих фішок, які варто випробувати одразу після розпакування гаджета.

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Як вказує видання Engadget, цього року Apple приділила ще більше увагу контролю в застосунку "Камера". Основний об'єктив зі змінною діафрагмою відкриває нові горизонти для зйомки, як і оновлені фотографічні стилі. Окрім цього, Dynamic Island став меншим, а заряджається смартфон тепер значно швидше. І ось п’ять ключових функцій, на які радять звернути увагу найбільше.

Поекспериментуйте зі змінною діафрагмою

Основна 48-мегапіксельна камера вперше в історії iPhone отримала змінну діафрагму. Об'єктив має шість пелюсток, які фізично відкриваються та закриваються – достоту як у дзеркальних фотоапаратах. Це дає змогу краще контролювати кількість світла в кадрі та глибину різкості. У застосунку "Камера" доступні чотири значення: f/1.48, f/1.8, f/2.8 та f/4. Спробуйте зняти один і той самий об'єкт із різними налаштуваннями та порівняйте результати – ви чітко побачите різницю в освітленні, рівнях шуму та розмитті тла.

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На f/1.48 сенсор пропускає більше світла й сильніше розмиває задній план, що ідеально підходить для знімків у напівтемряві затишного ресторану. Переключившись на f/4, ви звузите діафрагму: світла стане менше, зате всі люди в кадрі будуть максимально чіткими. Це чудовий вибір для групових фото чи пейзажів. До того ж мала діафрагма створює гарний ефект променів-зірочок навколо джерел світла.

Налаштування діафрагми ховаються за кнопкою з шістьма крапками. Проте зважте: ця функція працює лише на основному об'єктиві в режимах 1x та 2x. На інших лінзах діафрагма залишається фіксованою, як і раніше.

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Опануйте нові професійні налаштування камери

Керування діафрагмою – не єдина новинка в камері iPhone 18 Pro. Apple уперше додала низку ручних налаштувань, які раніше можна було знайти хіба що в сторонніх застосунках. Тепер ви можете власноруч регулювати витримку, фокус і баланс білого. Довга витримка перетворить фари авто на виразні світлові смуги, а зафіксований баланс білого збереже природний тон шкіри, коли ви переходите між кімнатами з різним освітленням.

Усі ці опції зібрані під тією ж кнопкою з шістьма крапками. Зручно й те, що інтерфейс камери можна підлаштувати під себе: просто затисніть потрібний елемент у верхній панелі й перетягніть ті параметри, які вам потрібні під рукою постійно.

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Налаштуйте зернистість та текстуру у фотографічних стилях

Фотографічні стилі з'явилися ще в iPhone 13, але відтоді цей інструмент суттєво еволюціонував. Якщо ви з ними ще не знайомі: на відміну від звичайних фільтрів, стилі змінюють вигляд фото – від контрасту до тіней та кольорів, працюючи лише з окремими шарами зображення. В iPhone 18 Pro для них додали два нові параметри: зернистість та текстуру.

Зробіть знімок на будь-яку з камер, відкрийте меню редагування та натисніть "Стилі". У вкладці "Текстура" розділу "Налаштувати" можна м'яко згладити тон шкіри без шкоди для решти кадру, додати м'якого сяйва чи відтворити ефект плівкових відблисків. А якщо вам до душі ретро-естетика, можна додати класичної зернистості. Експерименти з цими опціями – чудовий спосіб надати фотографіям художнього вигляду.

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Оцініть оновлений Dynamic Island

Dynamic Island залишається однією з найцікавіших фішок сучасних iPhone. Apple перетворила конструктивну особливість на зручний елемент iOS: звичайний виріз під фронтальну камеру став інтерактивною зоною для сповіщень. В iPhone 18 Pro "острівець" зробили компактнішим, тож у пасивному стані він перекриває менше екрана, а в активному – пропонує ще більше можливостей.

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Тепер Dynamic Island здатен відображати до трьох "Дій в реальному часі" (Live Activities) одночасно. Це дає змогу паралельно керувати музикою, стежити за таймером і переглядати рахунок спортивного матчу. Принцип роботи не змінився: затисніть потрібний віджет, щоб розгорнути його. Усі застосунки, що підтримували Dynamic Island раніше, вже адаптовані до цих покращень.

Скористайтеся прискореною зарядкою

В Apple запевняють, що акумулятори нових iPhone стали тримати довше, і це справді так, хоча й вони не вічні. Зате коли iPhone 18 Pro все ж розрядиться, відновлення енергії займе значно менше часу. Смартфон заряджається від 0 до 50% приблизно за 15 хвилин через дріт або за 30 хвилин через MagSafe. Тож забудькуватість увечері більше не стане проблемою зранку.

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Утім, є нюанс. Аби отримати максимальну швидкість, знадобиться відповідний адаптер. Для найшвидшої дротової зарядки потрібен блок живлення стандарту USB PD 3.1 з технологією AVS на 60 Вт або більше. Сама Apple проводила тести із власним адаптером Dynamic Power на 40 Вт, який у піках видає ті самі 60 Вт. Також майте на увазі, що ці показники стосуються першої половини заряду – далі процес сповільнюється задля збереження ресурсу акумулятора. Проте для ситуацій, коли треба швидко підзарядитися в поспіху, це вагомий плюс.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яку функцію в iPhone потрібно вимкнути, щоби помітно знизити швидкість його розряджання.