Перехід на зимовий час: чи треба переводити смартфони і комп’ютери

Для власників сучасних смартфонів і комп’ютерів перехід на зимовий чи літній час зазвичай відбувається непомітно, адже пристрої самостійно змінюють час. Проте іноді автоматика може дати збій.

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OBOZ.UA розповідаємо, як перевірити налаштування своїх ґаджетів. Цьогоріч Україна перейде на зимовий час у ніч проти неділі, 25 жовтня.

О четвертій ранку годинники потрібно буде перевести на третю, тож українці отримають додаткову годину для сну. Хоча Верховна Рада ще у 2024 році підтримала скасування сезонної зміни часу, відповідний закон не набув чинності. Тому країна продовжує жити за правилами, які передбачають переведення годинників двічі на рік – навесні та восени.

Чи зміниться час на смартфоні автоматично

Власникам більшості сучасних телефонів не доведеться нічого робити. Пристрої на Android та iOS зазвичай самостійно враховують перехід на зимовий час, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення дати, часу й часового поясу.

Однак неправильні параметри системи можуть призвести до того, що годинник показуватиме час із похибкою в одну годину. Найчастіше це трапляється, якщо користувач раніше змінював час вручну, встановив невідповідний часовий пояс або давно не оновлював програмне забезпечення.

Відсутність інтернету безпосередньо в момент переходу не обов’язково спричинить проблему. Якщо пристрій має актуальні правила часового поясу, він здатний змінити показники годинника самостійно.

Як перевірити годинник на комп’ютері

На комп’ютерах із Windows та macOS також передбачене автоматичне коригування часу. Проте перед останньою неділею жовтня варто переконатися, що потрібні параметри активовані.

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Для користувачів Windows:

Відкрийте меню "Пуск" і перейдіть до "Параметрів". Знайдіть розділ "Час і мова", а потім виберіть "Дата й час". Перевірте, чи ввімкнено автоматичне встановлення часу. Переконайтеся, що вибрано часовий пояс Києва та дозволено автоматичний перехід на літній час. Якщо годинник працює неправильно, вимкніть автоматичне налаштування та встановіть потрібні значення вручну.

Для власників Mac:

Натисніть на меню Apple та відкрийте "Системні параметри". Перейдіть до розділу "Загальні", а звідти – до налаштувань дати й часу. Переконайтеся, що автоматичне визначення часу активне. Перевірте часовий пояс: для України має бути вибраний Київ. За потреби вимкніть автоматичне налаштування й виправте показники самостійно.

Головні історії дня

На смартфонах Android потрібні параметри зазвичай розташовані в розділі "Дата й час" системних налаштувань. На iPhone їх можна знайти через "Параметри" – "Загальні" – "Дата і час". Назви окремих пунктів можуть відрізнятися залежно від версії операційної системи.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, чому переведення годинників відбувається саме у неділю, а не в інший день тижня.