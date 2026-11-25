Кілька років тому роутери пропонували дві окремі бездротові мережі, до яких користувачі могли під'єднувати свої гаджети. Згодом ситуація змінилася завдяки технології Band Steering, яку виробники також називають Smart Wi-Fi.

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Ця технологія дає змогу автоматично обирати найкращий діапазон для підключення. Однак за бажанням обидві мережі можна розділити, щоб самостійно вирішувати, до якої під'єднуватися, і максимально використовувати переваги кожної з них. Як пише видання ADSL Zone, більшість сучасних роутерів підтримують два діапазони Wi-Fi – 2,4 і 5 ГГц. Обидва забезпечують доступ до інтернету, за який користувач щомісяця платить, але мають різні характеристики. Тому правильний вибір діапазону може покращити швидкість, покриття та стабільність з'єднання. Для цього функцію Band Steering краще вимкнути.

Два діапазони Wi-Fi у роутері мають різні можливості

Найімовірніше, ваш домашній роутер підтримує два діапазони – 2,4 і 5 ГГц. Кожен із них має свої особливості, тому вибір залежить від відстані до роутера та швидкості з'єднання, яка потрібна на конкретному пристрої.

Головна перевага діапазону 2,4 ГГц – ширше покриття. Він стане у пригоді, якщо пристрій розташований далеко від роутера або сигналу доводиться проходити крізь кілька стін. Водночас швидкість з'єднання в цьому діапазоні нижча. Крім того, до нього часто під'єднується більшість домашніх пристроїв, через що зростає кількість перешкод.

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Діапазон 5 ГГц, навпаки, забезпечує значно вищу швидкість з'єднання і зазвичай менш завантажений. Це оптимальний варіант, якщо потрібно швидко завантажувати великі файли. Однак зона його покриття менша, а сигнал помітно слабшає, коли йому доводиться проходити крізь кілька перешкод.

З функцією Band Steering вибирає роутер, а не користувач

Коли відомі переваги та недоліки обох діапазонів, варто врахувати, що за замовчуванням роутер може самостійно вибирати, до якого з них під'єднати пристрій. За це відповідає функція Band Steering, яку також називають Smart Wi-Fi. Обидва діапазони мають однакову назву мережі, а обладнання автоматично визначає, який із них краще підійде в конкретний момент.

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Однак цю функцію можна вимкнути і самостійно керувати підключенням. Така можливість є в більшості роутерів. Після цього мережі 2,4 і 5 ГГц відображатимуться окремо, тож користувач зможе вручну вибирати потрібну.

Водночас слід пам'ятати, що не всі пристрої підтримують діапазон 5 ГГц. Якщо ж потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі, можна спробувати зробити це за такою інструкцією:

відкрийте налаштування роутера, ввівши адресу 192.168.1.1 у рядку браузера; увійдіть до системи за допомогою логіна та пароля роутера – зазвичай їх можна знайти на наклейці на корпусі пристрою; перейдіть до налаштувань Wi-Fi; знайдіть функцію Band Steering, Smart Wi-Fi або іншу назву з аналогічним значенням; вимкніть цю функцію.

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Роутер може підтримувати ще й третій діапазон

Окрім дводіапазонних роутерів із частотами 2,4 і 5 ГГц, існують також тридіапазонні моделі, які підтримують 6 ГГц. Якщо у вас вдома встановлено роутер від інтернет-провайдера, найімовірніше, він не має третього діапазону.

Якщо ж обладнання працює на всіх трьох частотах, після вимкнення Band Steering можна буде побачити три окремі мережі. Щоправда, третя з них відображатиметься лише на пристроях, сумісних із технологіями Wi-Fi 6E та Wi-Fi 7.

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Діапазон 6 ГГц дає змогу отримати вищу швидкість і меншу затримку передавання даних. Проте важливу роль відіграє відстань до роутера: найкраще під'єднуватися до цієї мережі поблизу пристрою, оскільки її покриття менше, ніж у діапазону 2,4 ГГц.

Як покращити покриття Wi-Fi

Якщо потрібно не лише самостійно вибирати діапазон Wi-Fi, а й поліпшити якість бездротового з'єднання, варто скористатися кількома простими порадами:

Розмістіть роутер ближче до центру оселі та не ховайте його, наприклад, усередині меблів.

Якщо будинок або квартира великі, скористайтеся Wi-Fi-репітерами, щоб розширити зону покриття.

Правильно вибирайте діапазон: якщо перебуваєте неподалік роутера, під'єднуйтеся до мережі 5 ГГц, а якщо далеко від нього – до 2,4 ГГц.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як поліпшити сигнал Wi-Fi без заміни обладнання.