Nvidia робить ставку на потужність ядра: у чому плюси процесора Vera CPU для ШІ-агентів

Nvidia змінює підхід до розроблення серверних процесорів для штучного інтелекту, приділяючи більше уваги продуктивності окремих ядер, а не лише їхній кількості. Новий процесор Vera CPU має прискорити виконання послідовних операцій ШІ-агентів і скоротити час простою графічних прискорювачів.

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Як повідомляє Wccftech, для цього компанія розробила власні ядра Olympus та обрала монолітну архітектуру кристала. Тож поряд із кількістю ядер дедалі більшого значення набувають швидкість послідовних операцій, ефективність доступу до пам'яті та мінімальні затримки обміну даними.

Чому Nvidia переглянула підхід до серверних процесорів

Протягом останніх років виробники серверних CPU зосереджувалися на збільшенні кількості ядер і загальної пропускної здатності. Це відповідало потребам хмарних обчислень, однак нерідко супроводжувалося компромісами щодо продуктивності одного ядра.

Поширення ШІ-агентів змінило вимоги до обладнання. Такі системи постійно чергують обчислення на графічних процесорах GPU з виконанням послідовних завдань на центральних процесорах CPU. Якщо останні працюють недостатньо швидко, дорогі графічні прискорювачі змушені очікувати на завершення чергової операції.

Саме тому Nvidia прагне поєднати високу продуктивність окремого ядра зі здатністю процесора одночасно обробляти велику кількість завдань.

Як працюють нові ядра Olympus

Основою Vera CPU стали власні процесорні ядра Olympus, розроблені Nvidia. Їхня архітектура орієнтована на швидке виконання послідовних операцій, зокрема сценаріїв Python, компіляцію програмного коду та оброблення даних.

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Для підвищення ефективності ядра використовують удосконалене передбачення розгалужень і механізми виконання інструкцій, які допомагають зменшувати затримки під час роботи зі складними програмами.

Ще одна особливість – технологія просторової багатопотоковості Nvidia Spatial Multithreading. Вона дає змогу розподіляти ресурси ядра між основними обчисленнями та операціями введення-виведення, зменшуючи їхній взаємний вплив.

За словами розробників, тестування продемонструвало приблизно 20-відсотковий приріст продуктивності завдяки такому підходу.

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Чому Vera CPU використовує монолітний кристал

На відміну від багатьох сучасних серверних процесорів, які складаються з кількох окремих чиплетів, Vera CPU використовує єдиний монолітний обчислювальний кристал.

Таке рішення дає змогу ядрам обмінюватися інформацією без необхідності передавати її через межі окремих чиплетів. У результаті зменшуються додаткові затримки, що особливо важливо для ШІ-агентів, які постійно працюють зі спільними даними.

За інформацією Nvidia, пропускна здатність обміну між двома половинами кристала становить 3,4 ТБ/с. Компанія стверджує, що це приблизно втричі більше, ніж у провідних процесорів архітектури x86.

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Vera також оснащений підсистемою пам'яті LPDDR5X із високою пропускною здатністю, яка забезпечує швидкий доступ до інформації.

Водночас Nvidia не планує повністю відмовлятися від чиплетів. Розробники наголошують, що вибір архітектури залежатиме від призначення майбутніх процесорів.

Наскільки швидшим може бути Vera CPU

За оцінками Nvidia, новий процесор забезпечує продуктивність у 1,5 раза вищу, ніж його попередник Grace.

У завданнях, характерних для ШІ-агентів, зокрема під час виконання коду Python та компіляції програм, перевага над провідними x86-процесорами може сягати двох разів. Геометричне середнє прискорення у вибраному наборі тестів становить 1,6 раза.

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Компанія також розглядає Vera не лише як допоміжний процесор для серверів із GPU, а й як самостійне рішення для серверних стійок, обладнаних виключно центральними процесорами.

Такі системи можуть обробляти виклики інструментів ШІ-агентів і виконувати завдання навчання з підкріпленням, не залучаючи для цього ресурси графічних прискорювачів.

Хоча в галузі обговорюють можливість використання до 80 CPU на один GPU, Nvidia не підтверджує такого прогнозу. Водночас компанія визнає, що зі збільшенням кількості ШІ-агентів потреба в обчислювальних ресурсах центральних процесорів зростатиме.

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