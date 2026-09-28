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Названо найгірші PIN-коди, які легко зламати: перевірте свій

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 716
Названо найгірші PIN-коди, які легко зламати: перевірте свій
Стало відомо, як підібрати надійний PIN-код для банківської карти

Головним правилом при виборі PIN-коду банківської карти має бути його безпечність. Слід обрати такі цифри, аби зловмисники не могли їх легко відгадати чи пов'язати з власником карти.

При цьому практично кожен п'ятий користувач обирає дуже легкі для зламу PIN-коди. Як обрати надійний PIN-код і чого точно не варто робити, розповіли у порталі Onet.

Які PIN-коди найнебезпечніші

Як показало дослідження 3,4 мільйона PIN-кодів, 19% користувачів карток обирають одні й ті самі комбінації.

Три найпопулярніші коди – "1234", "1111" і "0000" – складають майже п’яту частину всіх проаналізованих PIN-кодів.

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Це свідчить про масштаб проблеми та поширеність передбачуваних комбінацій.

Ще однією поширеною помилкою є обрання комбінацій, які легко пов'язати з особою власника – наприклад, дати народження чи інших важливих дат.

Такі коди, як і прості послідовності, найчастіше найперше пробують підібрати зловмисники.

Комбінації на кшталт "4321" або "2580" також небезпечні, адже вони повторюють розташування цифр на клавіатурі телефону.

Як обрати безпечний PIN

Головне правило надійного PIN: він має бути максимально непередбачуваним. Варто уникати дат, повторюваних цифр, послідовностей та "візерунків" на клавіатурі.

 

До того ж, слід уникати використання одного й того ж коду для інших карт чи паролів.

Раніше OBOZ.UA розповідав,  як розблокувати Android-смартфон, якщо забули пароль, PIN-код і ключ.

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