Поруч із низкою роз’ємів WAN та LAN на задній панелі більшості маршрутизаторів часто можна знайти USB-порт. Якщо ви не гортали інструкцію до свого роутера або не експериментували з гаджетами самі, ви можете й не здогадуватися про його можливості.

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Втім, як стверджує видання Engadget, цей роз’єм дивовижно багатофункціональний: він здатний перетворити звичайний USB-накопичувач на мережевий диск або ж забезпечити резервний доступ до інтернету під час збоїв у вашого провайдера. За своєю суттю Wi-Fi роутери – це енергоефективні комп’ютери з процесором, оперативною пам’яттю та простою операційною системою. Новіші моделі мають більший запас продуктивності та швидші порти USB 3.x, що відкриває їм доступ до потужніших функцій мережевого маршрутування. Якщо ви раніше й не думали про те, щоб використати цей порт на повну, варто дослідити, на що він здатен.

Для чого потрібен USB-порт роутера

Хоча точний набір можливостей залежить від виробника та конкретної моделі, USB-порт на задній панелі роутера зазвичай можна використати для створення файлового сервера. Ідея проста: ви підключаєте зовнішній жорсткий диск, SSD або звичайну флешку – і отримуєте доступ до даних із будь-якого пристрою, під'єднаного до бездротової мережі. Спочатку цю функцію потрібно ввімкнути в налаштуваннях маршрутизатора. Шукайте пункт з назвою "Спільний доступ до файлів" (File sharing), "USB-накопичувач" (USB storage device), "Спільний доступ до медіа" (Media sharing), ReadySHARE або подібні варіації цих термінів.

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Після активації ви зможете дістатися до вмісту накопичувача через протоколи SMB, Samba або FTP – залежно від моделі роутера. Детальні інструкції щодо налаштування можна знайти на сайтах виробників, таких як TP-Link чи Asus.

Спільний доступ до принтера – ще один популярний спосіб використання USB-порту. Якщо у вас старий або недорогий принтер без підтримки Wi-Fi, ви зможете надсилати документи на друк бездротовим шляхом, без потреби почергово підключати кабель до кожного комп’ютера. Щоправда, сумісність залежить від конкретних моделей роутера й принтера. Крім того, у процесі налаштування на ПК може знадобитися встановлення спеціальної утиліти, як-от EZ printer sharing від Asus.

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Нарешті, деякі маршрутизатори підтримують роботу з USB-модемами мобільних операторів. Ця функція працює не на всіх моделях, адже програмне забезпечення роутера має вміти узгоджувати 4G- або 5G-з'єднання. Якщо ж ваш пристрій це підтримує, мобільний інтернет може слугувати як основним джерелом мережі, так і резервним каналом на випадок аварії у провайдера. Останнє називають аварійним перемиканням Dual WAN (dual WAN failover) або Multi-WAN.

Сучасні роутери також дозволяють ділитися інтернетом з Android-смартфона через USB-модем (USB tethering). Це позбавляє потреби купувати окремий USB-флеш-модем, але позбавляє переваг автоматичного резервування, адже телефон доведеться підключати вручну щоразу. І хоча можна просто роздати Wi-Fi безпосередньо зі смартфона, використання роутера зручніше тим, що вашим домашнім пристроям не доведеться перемикатися на іншу бездротову мережу.

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Для чого не варто використовувати USB-порт роутера

Попри всю універсальність, є кілька обмежень, про які варто знати перед тим, як перетворювати роутер на файловий сервер. Перше – це продуктивність; чимало старих моделей підтримують лише швидкості USB 2.0. Це максимум 480 Мбіт/с (або 60 МБ/с), тобто передавання великих обсягів даних займе тривалі години.

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Деякі роутери також не дуже добре справляються з портативними жорсткими дисками, оскільки ті споживають більше енергії, ніж звичайна флешка. Якщо у вас ще немає накопичувача, краще оберіть жорсткий диск із власним зовнішнім блоком живлення. Втім, на цьому етапі вже краще замислитися про купівлю повноцінного мережевого сховища (NAS). Вони не такі компактні, як диск, підключений до роутера, але забезпечують незрівнянно кращу стабільність і швидкість.

У повноцінний NAS зазвичай можна встановити кілька жорстких дисків і налаштувати систему збереження даних за допомогою технології RAID. У разі виходу з ладу одного з дисків ви не втратите свої дані. Хоча RAID не є повноцінною резервною копією, це важливий перший крок для захисту від втрати інформації.

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Спільне використання принтера також має свої мінуси, адже в багатьох випадках вимагає встановлення додаткового софту на комп’ютер. TP-Link, Netgear та Asus пропонують відповідні програми для Windows і macOS, але не мають рішень для запуску друку напряму з пристроїв на Android чи iPhone.

Навіть із цими застереженнями USB-порт на задній панелі маршрутизатора цілком можна використати з користю. Так на такому мережевому диску не варто зберігати важливі бекапи. Проте як спосіб обміну файлами та тимчасовим медіаконтентом між домашніми пристроями – це чудовий і цінний інструмент.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, чому роутер може мати малий радіус дії – як посилити сигнал Wi-Fi від нього.

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