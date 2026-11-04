Microsoft створив ШІ, який у режимі реального часу підміняє слова та міміку спікерів: де планують застосовувати

Корпорація Microsoft подала заявку на патент для технології штучного інтелекту, яка може редагувати трансляцію просто під час ефіру, змінюючи слова спікера, його губи та вираз обличчя. ШІ буквально перемальовує рот так, щоб зміни не були помітні.

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Ця система може видаляти заповнювальні слова та звуки, а також миттєво перекладати іноземну мову. Про це пише видання Patentlyze, яке відстежує нові патентні заявки великих технологічних компаній у Бюро з патентів і товарних знаків США.

Що відомо про ШІ Microsoft

Штучний інтелект прослуховуватиме аудіо в режимі реального часу та визначатиме слова, які користувач волів би не чути. Він спиратиметься на налаштування профілю (такі дані, як вік, мови, якими володіє людина, або місце проживання).

Потім ШІ замінить зі слова на більш прийнятні та перемалює рот мовця на відео, щоб рухи губ відповідали тексту. Переходи будуть плавними, що дозволить приховати місця з’єднання.

У документі перелічено, що саме можна замінити: слова-заповнювачі на кшталт "е-е-е", сленг, невиразно або неправильно вимовлені слова, образи та фоновий шум. Слова для заміни можуть бути знайдені за допомогою пошуку в Інтернеті, у заявці також пропонується можливість миттєвої перевірки фактів.

Ця система також могла б працювати як перекладач. Якщо спікер розмовляє мовою, якої немає у профілі користувача, він чутиме й бачитиме, як ця людина розмовляє його мовою. Затримка становитиме кілька секунд, а не потребуватиме повного редагування після запису.

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Для чого планують використовувати ШІ

Завдяки цій технології глядачі зможуть бачити й чути іноземного спікера рідною мовою, причому рух його губ збігатиметься з тим, що він говорить. ШІ видалятиме слова-паразити, паузи, виправлятиме заїкання, а також фільтруватиме сленг та розмовну мови й замінятиме "недоречні, образливі або нечутливі слова".

Зважаючи на перелічене вище, технологію пропонують застосовувати для трансляцій лекцій, презентацій, спортивних подій, розважальних шоу.

При цьому в Microsoft зазначили, що оригінальний (нередагований) відео- та аудіозапис обов'язково зберігатиметься.

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"Головна проблема – довіра. Цей самий інструмент може змінити те, що говорить оратор, і в заявці згадується про заміну фактів, отриманих у результаті пошуку, та видалення образливих слів, причому лише один додатковий пункт стосується збереження оригінального запису", – сказано в статті.

Під час першого розгляду експерт відхилив заявку Microsoft, подану в такому вигляді, що є стандартною процедурою і зазвичай супроводжується внесенням поправок.

Як повідомляв OBOZ.UA, співзасновник корпорації Microsoft Білл Ґейтс заявив, що штучний інтелект є надзвичайно потужним, але водночас небезпечним інструментом. За його словами, нейромережі здатні стати причиною загибелі значної частини населення планети.