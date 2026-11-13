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Meta використовує ваші фото з Instagram для навчання ШІ: як це заборонити. Інструкція

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
330
Meta використовує ваші фото з Instagram для навчання ШІ: як це заборонити. Інструкція
За новими умовами, будь-хто може скористатись вашими фото в Instagram, щоб згенерувати що завгодно. Джерело: Unsplash

Компанія Meta запустила нову генеративну модель штучного інтелекту Muse Image, розроблену командою Meta Superintelligence Labs. І налаштувала її таким чином, що усі повнолітні користувачі Instagram із публічними профілями автоматично погоджуються на використання своїх фотографій для створення зображень за допомогою ШІ.

Працює це так: будь-хто може згадати ваше ім’я користувача через @ у текстовому запиті, після чого Meta AI використає ваші загальнодоступні фотографії для створення нового зображення. Ви не отримаєте жодного сповіщення про це. Згенеровані картинки також не видалять, навіть якщо згодом ви зміните налаштування приватності, пише видання Tom’s Guide.

При цьому Meta обмежила автоматичне використання фотографій неповнолітніх і людей із приватними профілями. Водночас усіх повнолітніх користувачів із відкритими акаунтами за замовчуванням залучили до цієї системи. Отже, захистити себе від такого втручання можна, закривши свою сторінку, що підходить не всім. На щастя, існує й інший спосіб.

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Чому це проблема

Підхід Meta фактично перевертає звичний принцип отримання згоди. Замість того щоб запитувати дозвіл на використання контенту для навчання та роботи ШІ, компанія автоматично вмикає цю можливість і залишає користувачам право лише відмовитися від неї. Тобто ваші фотографії можуть використовувати без вашого відома, доки ви самостійно не зміните налаштування. Будь-хто, хто переглядає Instagram, може перетворити ваші знімки на зображення за власною фантазією – без вашої згоди.

Особливе занепокоєння викликає відсутність сповіщень. Ви не знатимете, що ваші фотографії вже використали, не зможете заперечити проти цього до створення зображення і не матимете можливості вплинути на результат, якщо вам не сподобається, як ШІ відтворив вашу зовнішність. Тому краще не відкладати вимкнення цієї функції – це займе лише кілька хвилин.

Meta використовує ваші фото з Instagram для навчання ШІ: як це заборонити. Інструкція

ШІ-генерацію на основі ваших фото можна відключити. Джерело: Tom's Guide

Як відключити ШІ-генерацію для ваших фото

Відкрийте застосунок Instagram і натисніть на значок свого профілю в нижньому правому куті. Потім торкніться трьох горизонтальних ліній у верхньому правому куті, щоб відкрити меню. На оновлених пристроях воно має назву "Налаштування та дії".

Прокрутіть меню вниз і знайдіть розділ "Поширення та повторне використання". Там буде пункт "Дозволити людям використовувати ваш контент в Instagram і функціях Meta зі штучним інтелектом".

Залежно від версії застосунку, у цьому розділі можуть бути окремі перемикачі для дописів, Reels та оригінальних аудіозаписів. Вимкніть їх усі. Це не дозволить Meta AI використовувати ваш контент з Instagram, коли інші користувачі згадуватимуть ваше ім’я в запитах для генерації зображень.

Після цього інші люди не зможуть створювати зображення за допомогою ШІ на основі ваших фотографій або повторно використовувати ваші аудіозаписи для створення нового контенту. Принаймні, поки що.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як миттєво звільнити місце на iPhone, не видаляючи жодного фото.

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