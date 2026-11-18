Вихід відеогри Grand Theft Auto VI очікувано спровокує цілу хвилю удаваних лікарняних серед працівників найрізноманітніших сфер. Однак прогнозовані збитки від "грипу" геймерів навряд чи будуть аж настільки великими, як уже кілька місяців лякають світ медіа.

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Як пише видання The Guardian, гучні прогнози про економічні втрати ґрунтуються на приблизних підрахунках, опитуваннях і даних окремих кадрових платформ, достовірність яких викликає сумніви. Хоча роботодавці справді готуються до того, що їхні працівники захочуть пропустити робочий день або навіть кілька, щоби першими пограти в довгоочікувану GTA VI.

Оскільки з моменту випуску GTA V минуло 13 років, очікування від новинки справді великі. Це породило чимало повідомлень про так званий "грип GTA" – масову відсутність працівників на роботі в день релізу. Подібне явище нібито спостерігалося у 2013 році після виходу GTA V.

Гра справді приверне величезну увагу. За прогнозами, у перші три місяці після релізу GTA VI можуть продати 40 мільйонів копій, що принесе близько 3 мільярдів доларів доходу. Попередня частина серії стала найбільш продаваною грою десятиліття у США та першою серед розважальних продуктів в історії, яка заробила 1 мільярд доларів за найкоротший час. Очікується, що новинка перевершить і цей рекорд.

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Втім, поштовхом до хвилі стривожених публікацій стали не якісь конкретні дані, а заява генерального директора компанії-видавця гри Take-Two Interactive Штрауса Зельніка. У квітні він пожартував, що 19 листопада багато людей телефонуватимуть на роботу й повідомлятимуть про хворобу. Після цього медіа почали поширювати прогнози про масштаби майбутніх прогулів.

Наприклад, австралійський телеканал Nine News заявив, що гра може коштувати економіці країни 70 мільйонів австралійських доларів через падіння продуктивності. Видання News.com.au назвало 19 листопада потенційно найбільшим днем лікарняних в історії. А британська Daily Star повідомила, що 1,2 мільйона працівників планують узяти відпустку заради гри. Інший прогноз називав уже 2,5 мільйона людей, зокрема 900 тисяч британців, які нібито вдаватимуть хворих заради дня перед приставкою. Ці цифри ґрунтувалися на опитуванні тисячі респондентів, які взяли участь в онлайн-опитуванні одного із сервісів. Назвати такі дані репрезентативними і надійними попросту неможливо.

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Тим не менше, навіть австралійська Служба омбудсмена з питань справедливої праці відреагувала на ситуацію. В Instagram вона нагадала, що відеогра не є поважною причиною для неоплачуваної відпустки, а роботодавець може вимагати підтвердження хвороби навіть за одноденної відсутності.

Водночас дослідники визнають, що певне зростання кількості працівників, які не вийдуть на роботу, цілком можливе. Жаклін Берджесс з Університету Саншайн-Кост посилається на дані кадрової компанії, згідно з якими приблизно кожен п’ятий працівник у США планує взяти відпустку. Деніел Джозеф із Манчестерського університету зауважує, що люди і раніше пропускали роботу заради популярних відеоігор, зокрема Call of Duty. Так в Японії через масові прогули школярів і працівників навіть перенесли вихід ігор серії Dragon Quest із середини тижня на суботу.

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Проте вплив таких прогулів на загальну продуктивність праці оцінити складно. Зокрема, прогноз про збитки економіки США на 1 мільярд доларів походить зі статті іспанського мовника, опублікованої в липні 2025 року. У ній цитували професора економіки Хосе Гарсію-Монтальво, однак наведені цифри, схоже, були результатом приблизних підрахунків, а не повноцінного аналізу. Сам професор не відповів на запит The Guardian про коментар.

Інші прогнози спиралися на дані платформи для управління персоналом, яка аналізувала прогули під час виходу інших великих ігор, зокрема Baldur’s Gate 3. Її представники заявили, що кількість відсутніх на роботі зростала, і передбачили значні проблеми для австралійських компаній через реліз GTA VI посеред робочого тижня.

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Автори матеріалу The Guardian зазначають, що розмови про "грип GTA" стали радше медійним феноменом. Попри величезну популярність франшизи, гучні прогнози про економічні втрати можуть бути черговим елементом маркетингового ажіотажу навколо гри.

Водночас на тлі цих повідомлень залишилася поза увагою інша історія, пов’язана з GTA VI. У жовтні Rockstar Games звільнила 34 працівників у Великій Британії та Канаді. Незалежна профспілка працівників Великої Британії (IWGB) назвала це "відвертим і безжальним актом боротьби з профспілками". Усі звільнені співробітники британського офісу були членами профспілки. Компанія заявила, що вони розголошували конфіденційну інформацію.

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Серед звільнених був австралійський розробник Вілл Месілейн, який два роки працював над GTA VI в офісі Rockstar в Единбурзі. Він вважає своє звільнення незаконним і розповідає, що через нього його партнерці довелося залишити роботу, аби вони могли переїхати до Австралії. "Двохвилинна телефонна розмова завдала нашому життю такої шкоди, наслідки якої ми відчуваємо й досі – навіть більш ніж через рік", – сказав він.

Справу звільнених працівників розглядає трудовий трибунал у Глазго. Заключні виступи сторін заплановані на 17 і 18 листопада – за день до виходу GTA VI. Месілейн переконаний, що звільнення були пов’язані з його участю у профспілці IWGB, і сподівається на справедливе рішення.

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