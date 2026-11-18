19 листопада Grand Theft Auto VI нарешті вийде на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S (а в Новій Зеландії гра доступна ще з обіду 18 листопада. – Ред.). Після років очікування, переносів, чуток, витоків і нескінченних мемів нова гра Rockstar Games стала доступною для гравців. Однак її реліз – це значно більше, ніж просто вихід чергового великого ігрового блокбастера.

Відео дня

Grand Theft Auto давно перестала бути лише серією відеоігор. Вона вплинула на те, як створюють відкриті світи, як у відеоіграх використовують музику, як розробники працюють із сатирою та скандалами і навіть на те, як індустрія загалом уявляє собі успішний дорогий блокбастер.

А ще GTA стала однією з небагатьох ігрових франшиз, назву якої знають навіть люди, які ніколи не тримали в руках геймпад.

OBOZ.UA розповідає про феномен серії Grand Theft Auto, а також український слід у ній.

GTA 6: головне про реліз

Дата виходу: 19 листопада 2026 року.

19 листопада 2026 року. В Україні: з 00:00 19 листопада за київським часом.

з 00:00 19 листопада за київським часом. Платформи: PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Головні герої: Джейсон і Люсія.

Джейсон і Люсія. PC-версія: на старті не заявлена.

GTA починалася зовсім не так

Сьогодні важко уявити, що Grand Theft Auto колись була невеликою експериментальною грою від шотландської студії DMA Design.

Першу GTA випустили у 1997 році. Гра була двовимірною, з видом зверху, а її головною ідеєю була свобода пересування містом і можливість грати за злочинця. При цьому розробники спочатку працювали над проєктом під назвою Race'n'Chase, у якому гравець мав протистояти злочинцям як поліцейський або, навпаки, сам стати злочинцем.

У процесі розробки стало зрозуміло, що другий варіант значно цікавіший. Так народилася Grand Theft Auto.

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Перший успіх серії був побудований не на технологічній досконалості, а на простій ідеї: гравцеві дозволяли робити те, що в інших іграх зазвичай було заборонено.

Можна було викрадати автомобілі, тікати від поліції, виконувати злочинні завдання або просто їздити містом і створювати хаос.

Саме ця свобода згодом стала головним брендом GTA.

GTA III змінила правила гри

Справжня революція відбулася у 2001 році, коли вийшла Grand Theft Auto III.

До цього відкриті ігрові світи вже існували, але GTA III показала, наскільки масштабною може бути така модель. Liberty City стала не просто декорацією для місій, а простором, у якому гравець міг сам вирішувати, що робити.

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Можна було виконувати сюжетні завдання, шукати заховані об'єкти, викрадати машини, слухати радіо, досліджувати вулиці або взагалі ігнорувати основний сюжет і працювати таксистом чи водієм швидкої.

Це був принцип, який згодом почали копіювати десятки інших ігор.

Саме після GTA III концепція open world остаточно перетворилася на один із головних напрямів розвитку індустрії. Вплив гри простежувався у величезній кількості наступних проєктів – від кримінальних бойовиків і перегонів до супергеройських ігор.

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Guinness World Records прямо називає GTA III грою, яка показала конкурентам, наскільки багато можна було зробити з відкритим світом на консолях того покоління.

Із цього моменту GTA почала існувати вже не просто як популярна гра, а як своєрідний орієнтир для всієї індустрії.

Vice City і San Andreas перетворили GTA на культурний феномен

Після GTA III Rockstar не стала просто повторювати успішну формулу. У 2002 році вийшла Grand Theft Auto: Vice City, яка перенесла гравців у стилізований Маямі 1980-х.

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Неонові вивіски, дорогі автомобілі, пальми, кримінальні угруповання, костюми, зброя і музика зробили Vice City грою з надзвичайно виразною атмосферою.

Але особливо важливою стала музика. GTA поступово довела, що саундтрек у грі може бути не просто фоновим шумом. Радіостанції стали частиною самого світу. Гравець міг їхати містом, перемикати станції й фактично слухати власне радіо.

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Пізніше ця традиція стала одним із найвідоміших елементів серії. Деякі музиканти отримували завдяки GTA нову аудиторію, а цілі покоління гравців уперше відкривали для себе старі композиції саме через ігри Rockstar. The Guardian називає радіо GTA одним із механізмів, завдяки яким серія вплинула не лише на ігрову, а й на музичну культуру.

У 2004 році вийшла Grand Theft Auto: San Andreas, яка зробила масштаб ще більшим. У грі з'явилися величезна територія, кілька міст, сільська місцевість, десятки побічних занять, транспорт, який можна було модифікувати, розвиток персонажа та безліч інших механік.

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На той момент GTA вже була окремим культурним явищем.

GTA IV – темніша історія і український акцент

У 2008 році Rockstar зробила те, чого від неї могли не очікувати після яскравої та майже карикатурної San Andreas. Grand Theft Auto IV стала значно похмурішою, реалістичнішою і навіть драматичнішою грою. Замість вигаданого штату Rockstar перенесла гравців до Liberty City – своєї версії Нью-Йорка, де сербський емігрант Ніко Беллік намагається почати нове життя, але швидко опиняється у світі злочинності.

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GTA IV показала, наскільки далеко серія могла відійти від простої формули "викрав машину – влаштував перестрілку – поїхав далі". У центрі опинилася історія людини, яка приїхала до Америки з надією на краще життя, але поступово розуміє, що втекти від минулого не так просто. Гра отримала високу оцінку критиків і стала ще одним доказом того, що Grand Theft Auto може бути не лише сатиричною пісочницею, а й масштабною кримінальною драмою.

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Окремою частиною атмосфери GTA IV стали радіостанції. І саме тут з'явився один із найцікавіших українських слідів у серії. Особливого значення для українських гравців набула ігрова радіостанція Vladivostok FM. У GTA IV переможниця "Євробачення" Руслана стала ведучою станції Vladivostok FM. Там звучала, зокрема, її Wild Dances, а сама Руслана жартувала, спілкувалася зі слухачами та розповідала про життя в Liberty City.

GTA IV також стала важливим технологічним кроком для Rockstar. Гра працювала на новому рушії RAGE, а мапа Liberty City була значно детальнішою та живішою за попередні міста серії. Фізика автомобілів, поведінка персонажів, анімації та сама структура міста створювали відчуття набагато реалістичнішого світу.

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А потім прийшла GTA V

Якщо GTA III зробила революцію у відкритих світах, то GTA V показала, наскільки прибутковою може бути така революція. Гра вийшла 17 вересня 2013 року і вже за перші 24 години заробила $815,7 млн. Три дні по тому GTA V перетнула позначку в $1 млрд.

Guinness World Records зафіксував одразу кілька рекордів, серед них – найвищу виручку від розважального продукту за перші 24 години та найшвидше досягнення позначки $1 млрд.

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Але найцікавіше сталося пізніше. GTA V просто відмовилася старіти.

Гра пережила три покоління консолей і продовжувала продаватися роками після релізу. Станом на 2026 рік вона розійшлася тиражем майже 235 млн копій. Для порівняння: це більше, ніж разом узяте населення Німеччини, Франції та Великої Британії.

GTA V стала грою, яка живе понад десять років

Однією з головних причин довголіття GTA V став мультиплеєрний режим GTA Online.

Rockstar фактично перетворила одиночну гру на постійно оновлювану платформу, в якій гравці отримали власних персонажів, автомобілі, нерухомість, бізнеси, зброю, місії, пограбування, перегони та величезну кількість іншого контенту.

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І це стало важливим моментом для всієї індустрії. GTA Online показала, що велика гра може заробляти не лише в день продажу. Вона може існувати роками, постійно отримувати новий контент і підтримувати величезну аудиторію.

Сьогодні концепція "гри як сервісу" є звичною для індустрії. Але GTA V була одним із найяскравіших прикладів того, наскільки довго може жити успішний проєкт.

Нарешті… GTA VI

Нова частина вийшла після 13 років очікування: GTA V з'явилася у 2013 році. GTA VI – у 2026-му. Дата виходу GTA 6 – 19 листопада.

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Для порівняння, між GTA III і GTA IV минуло сім років, між GTA IV і GTA V – п'ять.

Тому пауза між п'ятою і шостою частинами стала безпрецедентною.

Rockstar при цьому не поспішала показувати гру. Перший трейлер GTA VI вийшов лише у грудні 2023 року і сам по собі став подією. За перші 24 години він набрав понад 93 млн переглядів на YouTube – рекорд для немузичного відео на платформі. Другий трейлер у 2025 році встановив ще масштабніший результат: 475 млн переглядів за перші 24 години на різних платформах. А згодом – повноцінний показ геймплею екслюзивно на Netflix.

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Grand Theft Auto VI обіцяє гравцям величезний простір для гри у пропрацьованому світі. Джерело: Rockstar Games

Це показує головне: GTA VI стала культурною подією ще до того, як стала грою.

Чому GTA VI – особливий реліз

Rockstar фактично продає не просто нову гру, а продовження історії, яка почалася майже 30 років тому.

У новій частині гравці повертаються до Vice City – міста, яке вже було головним героєм GTA Vice City.

Цього разу дія відбувається у сучасному вигаданому штаті Леоніда, який нагадує Флориду.

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У центрі сюжету – Джейсон і Люсія, пара злочинців, які опиняються втягнутими у масштабну кримінальну історію.

Rockstar називає GTA VI найбільшою та найбільш масштабною еволюцією серії, тож очікування аудиторії відповідне.

Після тринадцяти років розвитку від GTA VI чекають не просто нової карти, а нового стандарту відкритого світу.

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І схоже, розробники не схибили: GTA 6 має феноменальні рейтинги від критиків і ще до свого релізу, як вважається, принесла 1,5 млрд доларів доходу.

GTA VI – це ще й економічна подія

Для Take-Two Interactive, материнської компанії Rockstar, запуск GTA VI має величезне значення.

У листопаді компанія підтвердила свої фінансові прогнози напередодні релізу, а її керівник повідомив, що попередні замовлення GTA VI значно випереджають початкові очікування.

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Тобто GTA VI впливає навіть на фінансові очікування великої публічної компанії.

І це ще одна причина, чому її називають не просто грою року, а одним із найбільших розважальних релізів останніх років.

А що GTA дала українцям?

Попри величезну популярність GTA в Україні, офіційної української локалізації серії досі немає. Для кількох старих частин існують фанатські українські переклади, зокрема для GTA III, Vice City, San Andreas і GTA IV.

Тож для українського гравця GTA має дещо парадоксальну історію: Україна давно присутня у всесвіті серії через музику та фанатську спільноту, але сама українська мова так і не стала офіційною мовою GTA.

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Скільки грошей заробила GTA?

Станом на 2026 рік франшиза Grand Theft Auto продала майже 465 млн копій по всьому світу. GTA V із майже 235 млн проданих копій є головним двигуном цього результату.

За оцінками, сукупна виручка всієї франшизи вже перевищила $10 млрд.

Тому GTA давно стоїть в одному ряду з найбільшими брендами світової індустрії розваг – кіно, музикою та телебаченням.

І саме тому вихід нової частини стає подією далеко за межами ігрової преси.

Чому GTA стала культовою?

Причин насправді кілька.

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Свобода

GTA ніколи не змушувала гравця грати лише одним способом. Можна було виконувати місії. А можна було просто їздити містом. Можна було проходити сюжет. А можна було годинами шукати цікаві місця. Можна було грати серйозно. А можна було перевіряти, що станеться, якщо наїхати на поліцейську машину, викрасти танк або влаштувати абсолютно безглуздий хаос.

Це сформувало особливий тип ігрового досвіду – sandbox, де гра не лише розповідає історію, а й створює ситуації, які гравець запам'ятовує сам.

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Гумор і сатира

GTA ніколи не була просто грою про злочинців. Rockstar постійно висміювала американське суспільство – політиків, корпорації, телебачення, рекламу, культуру споживання, соціальні мережі, знаменитостей і навіть саму індустрію відеоігор.

Причому серія часто робила це настільки нахабно, що гравець не завжди одразу розумів, де закінчується жарт і починається соціальний коментар.

Саме тому GTA можна сприймати по-різному: як кримінальний бойовик, комедію, сатиру або величезну інтерактивну карикатуру на сучасну Америку.

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Музика

Радіо GTA стало окремим культурним феноменом. Rockstar не просто підбирала кілька популярних пісень. Розробники створювали цілі радіостанції з власними ведучими, жанрами, рекламними роликами та гумором.

У результаті саундтрек став частиною атмосфери міста.

Персонажі

У серії з'явилися герої, яких гравці пам'ятають роками – від Томмі Версетті й Карла CJ Джонсона до Ніко Белліка.

А GTA V взагалі зробила цікавий експеримент, дозволивши перемикатися між трьома головними героями – Майклом, Тревором та Франкліном.

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GTA неодноразово ставала причиною скандалів

І це теж частина її історії. Насильство, злочини, секс, наркотики, чорний гумор і провокації регулярно ставали причиною критики серії.

Один із найвідоміших скандалів виник навколо Hot Coffee у GTA: San Andreas. У грі виявили прихований контент, пов'язаний із сексуальною мінігрою. Після скандалу ESRB змінила рейтинг San Andreas на AO – "тільки для дорослих", а магазини почали знімати гру з продажу. Take-Two згодом оцінювала свої витрати, пов'язані з поверненням дисків і зміною рейтингу, у $24,5 млн.

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Парадокс GTA полягає в тому, що скандали часто лише збільшували інтерес до гри. Rockstar це чудово розуміла.

Ще першу GTA рекламували з використанням провокаційної кампанії, яка свідомо грала на обуренні через насильство.

Тобто скандальність від самого початку була частиною ДНК бренду.

GTA навчила ігри бути схожими на кіно – але не копіювати його

Ще один важливий внесок серії – кінематографічність. Rockstar багато років працювала над тим, щоб сюжет, музика, монтаж, акторська гра й постановка місій нагадували великий голлівудський фільм.

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Але GTA пішла далі: у кіно глядач дивиться на героя, а у GTA гравець сам стає причиною подій.

Саме тому одна й та сама місія для двох людей може перетворитися на абсолютно різні історії: один гравець просто виконає завдання, а інший випадково вріжеться в таксі, втече від поліції, застрягне на паркані й прибуде до фіналу місії на пожежній машині.

І саме друга історія потім стане мемом, відео на YouTube або спогадом на десять років.

GTA змінила не тільки ігри

Її вплив вийшов далеко за межі індустрії. GTA стала частиною інтернет-культури: сцени з ігор перетворювалися на меми, гравці створювали власні відео, короткометражки, музичні кліпи й цілі історії всередині ігрового світу.

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У GTA V Rockstar навіть додала інструменти для створення власних відео, після чого навколо гри виникла ціла культура machinima – фільмів, знятих усередині відеогри.

А GTA Online остаточно перетворила гру на своєрідну соціальну платформу.

Тому Grand Theft Auto можна назвати одним із проєктів, які допомогли стерти межу між відеогрою та іншими формами масової культури.

Чому GTA називають франшизою поколінь

Мабуть, найцікавіше в історії Grand Theft Auto – не кількість проданих копій. А те, що різні покоління людей мають свою GTA.

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Для когось це була GTA III. Для когось – Vice City з її неоновим Маямі. Для когось – San Andreas, де можна було годинами їздити безкрайніми дорогами. Хтось виріс на GTA IV і похмурому Ніко Белліку. А для величезної кількості гравців GTA V стала грою підліткового віку, студентства або навіть дорослого життя.

І тепер у цієї історії з'являється новий розділ.

GTA VI приходить у момент, коли перші гравці GTA III вже самі можуть мати дітей, які сьогодні запускатимуть шосту частину.

Це рідкісний випадок, коли одна франшиза здатна супроводжувати кілька поколінь гравців.

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GTA стала культовою не тому, що дозволяла красти машини

Врешті-решт, секрет Grand Theft Auto не в автомобілях, зброї чи можливості тікати від поліції. Він у відчутті свободи.

Rockstar створила серію, яка десятиліттями давала гравцеві величезний цифровий світ і говорила приблизно одне: "А тепер подивимося, що ти з ним зробиш".

Саме тому GTA стала не просто серією успішних ігор.

Вона вплинула на дизайн відкритих світів, популяризувала модель великих інтерактивних міст, змінила роль музики у відеоіграх, допомогла сформувати культуру відеоігор як частину масової культури, створила одну з найуспішніших моделей довготривалого онлайн-контенту і довела, що відеогра може за масштабом культурного впливу конкурувати з кіно.

І сьогодні, коли Grand Theft Auto VI нарешті вийшла, стає зрозуміло, що головне питання навіть не в тому, чи буде вона найкращою GTA.

GTA вже давно виграла цю битву за культурний статус.

Тепер питання в іншому: наскільки сильно шоста частина змінить індустрію цього разу.

Адже історія GTA показує: коли Rockstar повертається у велике місто, це зазвичай помічають далеко за межами ігрового світу.