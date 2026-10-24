Google використовує ваш номер телефону для всіх акаунтів: як вимкнути цю функцію

Користувачі Android можуть не знати, що їхній особистий номер телефону автоматично підтверджується в усіх облікових записах Google, налаштованих на одному пристрої. Це може створювати ризики для приватності, особливо якщо на смартфоні одночасно використовуються особиста пошта та робочий акаунт. Вимкнути автоматичну перевірку можна в налаштуваннях телефона.

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Про це йдеться в матеріалі видання Blic. Функція має назву "Перевірка номера телефону" та призначена для актуалізації контактних даних і підтримки роботи сервісів Google, які використовують номер SIM-картки.

Система періодично перевіряє номер у взаємодії з мобільним оператором. Проблема полягає в тому, що така перевірка може поширюватися не лише на основний профіль користувача. Якщо на одному смартфоні налаштовано кілька облікових записів Google, номер активної SIM-картки може автоматично підтверджуватися і в інших акаунтах.

Наприклад, особистий номер може опинитися в обліковому записі Google Workspace, який людина використовує для роботи, або в пошті, створеній для окремих проєктів. Це ускладнює розмежування особистих і професійних даних.

Користувачі почали звертати увагу на цю особливість після отримання електронних листів із повідомленнями про успішне підтвердження номера в облікових записах, де вони не очікували його побачити.

Щоб заборонити системі автоматично перевіряти номер телефону, потрібно змінити відповідний параметр у налаштуваннях смартфона.

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Для цього відкрийте "Налаштування" та перейдіть до розділу Google або "Сервіси Google". Далі знайдіть пункт "Усі сервіси", відкрийте категорію "Конфіденційність і безпека" та виберіть "Перевірка номера телефону".

На відповідному екрані потрібно вимкнути перемикач автоматичної перевірки номерів телефону.

Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона та версії операційної системи. Це стосується, зокрема, пристроїв Samsung, Xiaomi, Motorola та Google Pixel.

Якщо знайти потрібний параметр не вдається, скористайтеся пошуком у верхній частині меню "Налаштування". Введіть "Перевірка номера телефону" або спробуйте знайти відповідний пункт за англомовною назвою Phone number verification.

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Вимкнення автоматичної перевірки не видаляє номер телефону з облікових записів, до яких його вже додано. Тому після зміни налаштувань варто окремо перевірити кожен профіль Google, налаштований на пристрої.

Для цього відкрийте потрібний обліковий запис у браузері або через налаштування смартфона. Перейдіть до розділу особистої інформації, знайдіть контактні дані та перевірте, чи зазначений там ваш номер телефону.

Якщо номер збережено в акаунті, з яким ви не хочете його пов’язувати, видаліть його вручну, якщо це дозволяють налаштування облікового запису.

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