Google використовує ваш номер телефону для всіх акаунтів: як вимкнути цю функцію

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Знаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсЗнаменитий Шеннон Бріггс зробив прогноз на бій Усик – Леннокс ЛьюїсРуслан КравченкоКравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ КропивуКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаКоли переходять на зимовий час в Україні: точна годинаНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуНе афішував майже рік: переможець "Танців з зірками" Леонов мобілізувався в ЗСУ та розкрив, де проходить службуПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоПішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. ФотоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоДмитро Рогозюк тимчасово виконуватиме обов'язки командира Третього армійського корпусу: що про нього відомоОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійОкупанти намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині: карта бойових дійУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиУ США розсекретили документи про Burisma і санкції проти Дубінського: які таємниці спливлиІлюстративне фото. ЛЕПЯкі графіки відключення діятимуть 24 жовтня: де не буде світла"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів"Це дуже важливо": Зеленський розкрив, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів

Google використовує ваш номер телефону для всіх акаунтів: як вимкнути цю функцію

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
1,3 т.
Google використовує ваш номер телефону для всіх акаунтів: як вимкнути цю функцію
Гугл. Джерело: Unsplash.

Користувачі Android можуть не знати, що їхній особистий номер телефону автоматично підтверджується в усіх облікових записах Google, налаштованих на одному пристрої. Це може створювати ризики для приватності, особливо якщо на смартфоні одночасно використовуються особиста пошта та робочий акаунт. Вимкнути автоматичну перевірку можна в налаштуваннях телефона.

Про це йдеться в матеріалі видання Blic. Функція має назву "Перевірка номера телефону" та призначена для актуалізації контактних даних і підтримки роботи сервісів Google, які використовують номер SIM-картки.

Система періодично перевіряє номер у взаємодії з мобільним оператором. Проблема полягає в тому, що така перевірка може поширюватися не лише на основний профіль користувача. Якщо на одному смартфоні налаштовано кілька облікових записів Google, номер активної SIM-картки може автоматично підтверджуватися і в інших акаунтах.

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
2,8 т.
Як правильно заряджати повербанк: є важливі поради
2,8 т.
Як правильно заряджати повербанк: є важливі поради
Аліна МілсентАліна Мілсент
2,5 т.
Знають не всі: що можна підключити до USB-порта в авто
2,5 т.
Знають не всі: що можна підключити до USB-порта в авто
Аліна МілсентАліна Мілсент
1,2 т.
Перехід на зимовий час: чи треба переводити смартфони і комп’ютери
1,2 т.
Перехід на зимовий час: чи треба переводити смартфони і комп’ютери

Наприклад, особистий номер може опинитися в обліковому записі Google Workspace, який людина використовує для роботи, або в пошті, створеній для окремих проєктів. Це ускладнює розмежування особистих і професійних даних.

Користувачі почали звертати увагу на цю особливість після отримання електронних листів із повідомленнями про успішне підтвердження номера в облікових записах, де вони не очікували його побачити.

Щоб заборонити системі автоматично перевіряти номер телефону, потрібно змінити відповідний параметр у налаштуваннях смартфона.

Для цього відкрийте "Налаштування" та перейдіть до розділу Google або "Сервіси Google". Далі знайдіть пункт "Усі сервіси", відкрийте категорію "Конфіденційність і безпека" та виберіть "Перевірка номера телефону".

На відповідному екрані потрібно вимкнути перемикач автоматичної перевірки номерів телефону.

Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона та версії операційної системи. Це стосується, зокрема, пристроїв Samsung, Xiaomi, Motorola та Google Pixel.

Якщо знайти потрібний параметр не вдається, скористайтеся пошуком у верхній частині меню "Налаштування". Введіть "Перевірка номера телефону" або спробуйте знайти відповідний пункт за англомовною назвою Phone number verification.

Вимкнення автоматичної перевірки не видаляє номер телефону з облікових записів, до яких його вже додано. Тому після зміни налаштувань варто окремо перевірити кожен профіль Google, налаштований на пристрої.

Для цього відкрийте потрібний обліковий запис у браузері або через налаштування смартфона. Перейдіть до розділу особистої інформації, знайдіть контактні дані та перевірте, чи зазначений там ваш номер телефону.

Якщо номер збережено в акаунті, з яким ви не хочете його пов’язувати, видаліть його вручну, якщо це дозволяють налаштування облікового запису.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за п’ять років Google суттєво трансформував сервіс візитних карток для бізнесу, включивши в нього цілий спектр послуг, додавши туди ШІ й низку нових функцій. Тому багато інструкцій, що циркулюють в інтернеті, щодо того, як його заповнювати, з великою ймовірністю стосуються Google My Business, якого в звичному вигляді вже не існує.

Схожі теми
Googleлайфхак
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!