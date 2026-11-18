Багато домашніх приладів постійно споживають електроенергію, навіть коли ними не користуються, адже вони залишаються підключеними до розетки. Це стосується холодильника, пральної та сушильної машин, а також телевізора.

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Холодильник з розетки не вимикають з очевидних причин, пральну машину також. Але чи варто вимикати з розетки телевізор, якщо ним довго не користуватимуться? Наприклад, перед тривалою відпусткою або якщо це телевізор у спальні, який вмикають лише зрідка. Відповідь на це питання спробувало дати видання BGR.

Якщо зовсім коротко, то ні, не треба. Сучасні телевізори розраховані на економне споживання електроенергії та мають режим очікування – одну з корисних функцій, про яку ви могли не знати. У цьому режимі пристрій продовжує споживати так звану фантомну електроенергію, тобто живлення, яке витрачається навіть тоді, коли техніка вимкнена або не використовується, але залишається підключеною до розетки. Втім, її кількість дуже мала.

Деякі сучасні телевізори в режимі очікування можуть показувати картини чи інші зображення, перетворюючи екран на подобу картини. Таку функцію, зокрема, має Samsung The Frame, а також деякі доступніші моделі інших виробників. Якщо ви прагнете максимально заощаджувати електроенергію, можна повністю вимкнути телевізор, а не залишати його в режимі очікування, змінивши відповідні налаштування. Але висмикувати вилку з розетки немає потреби. Тож не доведеться щоразу залазити за меблі чи телевізор, щоб від'єднати його від живлення, коли вирішите довше відпочити від екрана.

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Як вимкнути режим очікування

Якщо ви намагаєтеся заощадити кожну копійку або хочете зменшити споживання електроенергії непотрібними приладами, режим очікування можна вимкнути майже на будь-якому сучасному телевізорі. Навіть після його вимкнення телевізор споживатиме певну кількість фантомної електроенергії, але менше, ніж у режимі очікування. Відповідну функцію зазвичай можна знайти в меню налаштувань у розділах "Система", "Живлення та енергія" (у телевізорах Samsung) або в меню додаткових, розширених налаштувань, параметрів пристрою чи живлення. Можливо, доведеться пошукати її в різних розділах. Там можна вимкнути індикатор режиму очікування або індикатор живлення.

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Водночас варто пам’ятати, що режим очікування і без того споживає небагато електроенергії. Наприклад, 55-дюймовий OLED-телевізор LG G5 у такому режимі використовує менш як 0,5 Вт. Якщо ж ви все-таки хочете його вимикати з живлення, краще підключити телевізор, колонки та інші пристрої домашнього кінотеатру до мережевого фільтра з захистом від стрибків напруги. Тоді достатньо буде від'єднати від розетки лише його, щоб знеструмити все одразу.

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Що відбувається, коли телевізор від'єднують від живлення

Варто враховувати, що від'єднання телевізора від розетки або вимкнення режиму очікування може призвести до скидання деяких налаштувань, наприклад, внутрішнього годинника. Також пристрій може втратити підключення до мережі, а фонове оновлення програмного забезпечення, яке іноді буває важливим, не відбудеться.

Відключення техніки від живлення справді допомагає економити електроенергію та гроші. Але саме телевізор дасть геть незначну частину цієї суми. Краще відключати від розетки інші пристрої, які споживають більше електроенергії, наприклад монітор комп’ютера, ноутбук, зарядні пристрої для телефонів, кавоварку, тостер і навіть мережеві фільтри.

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Технічно, від'єднуючи телевізор від розетки щоразу, коли ним не користуються, можна заощадити і електроенергію, і гроші. Якщо ви надовго їдете з дому, хочете убезпечити техніку від можливих стрибків напруги або максимально скоротити споживання електроенергії під час своєї відсутності, можете сміливо вимкнути телевізор з розетки. В інших випадках це навряд чи виправдано. Режим очікування в сучасних телевізорах розрахований на мінімальне споживання електроенергії, а за бажання його можна вимкнути, щоб пристрій повністю завершував роботу. Хоч телевізор і витрачає трохи електрики, залишаючись підключеним до мережі, цього недостатньо, щоб постійно висмикувати вилку з розетки без вагомої причини.

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