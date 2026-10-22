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Чи варто купувати iPhone Duo: що слід врахувати

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
273
Чи варто купувати iPhone Duo: що слід врахувати
iPhone Duo попри найвищу ціну серед смартфонів Apple містить одразу кілька серйозних технічних компромісів. Джерело: Benjamin Fanjoy

Перші складані iPhone Duo почнуть надходити покупцям уже цими днями. Модель викликала справжні ажіотаж – це найрадикальніше оновленням лінійки "яблучних" смартфонів за тривалий час, до того ж найдорожча новинка, ціна якої стартує від 1999 доларів. Але чи вартує хайповий гаджет своїх грошей?

Як пише видання Engadget, попри високу вартість, пристрій має низку компромісів. У ньому немає деяких популярних функцій, а камери поступаються тим, що встановлені в інших моделях iPhone. Тим не менше, охочих придбати новинку це не зупиняє. Тож якими можуть бути плюси, мінуси та особливості цієї моделі?

Від чого доведеться відмовитися порівняно зі звичайним iPhone

Чи варто купувати iPhone Duo: що слід врахувати

Складаний iPhone Duo має гірші характеристики камер. Джерело: Benjamin Fanjoy

Так, iPhone Duo наразі найдорожчий смартфон у лінійці Apple, але це не означає, що за всіма характеристиками він має найкраще оснащення. Один із найбільших його недоліків – камери. Як і в моделях середнього цінового сегмента, тут установлено дві основні камери, але немає окремого телеоб’єктива. Смартфон підтримує двократне наближення "оптичної якості" завдяки цифровому кадруванню зображення з основного 48-мегапіксельного сенсора, проте за якістю воно значно поступається зуму в iPhone 18 Pro. Роздільна здатність фронтальної камери також нижча, ніж у найновіших iPhone: 12 мегапікселів замість 18. Крім того, основний об’єктив не має змінної діафрагми – ця функція залишається ексклюзивною для моделей iPhone 18 Pro.

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Відрізняється й спосіб розблокування iPhone Duo: замість Face ID смартфон використовує Touch ID, вбудований у бічну кнопку. Це не обов’язково проблема, але до такого рішення доведеться звикнути. Немає й кнопки Action Button, тож швидко вимкнути звук або отримати доступ до швидких налаштувань можна буде лише відповідними способами через Центр керування. Водночас кнопка Camera Control залишилася: одним натисканням, як і раніше, можна швидко відкрити улюблений застосунок для знімання.

Окреме питання – сумісність застосунків. Apple оптимізувала iOS 27 для нового складаного формату, тож програми можуть використовувати його переваги. Наприклад, коли користувач згинає смартфон у місці шарніра, меню та вікна застосунків можуть автоматично розташовуватися на двох половинах екрана. Однак розробникам сторонніх програм доведеться оновити їх, щоб ті також коректно працювали на всьому дисплеї iPhone Duo. Деякі популярні застосунки, зокрема Netflix, Zoom і Slack, отримають відповідні оновлення вже в день виходу смартфона. Проте більшості розробників ще потрібно попрацювати над сумісністю. Тож певний час деякі програми на iPhone Duo можуть виглядати незвично: одні розтягуватимуться, а в інших з’являтимуться чорні смуги.

Як iPhone Duo порівнюється з іншими складаними смартфонами

Чи варто купувати iPhone Duo: що слід врахувати

Досі майже не існує застосунків, адаптованих під складаний екран нового iPhone. Джерело: picture alliance

Порівняння iPhone Duo з іншими складаними смартфонами майже неминуче, адже таких моделей на ринку чимало. Одним із головних конкурентів, імовірно, стане Galaxy Z Fold 8: за дизайном ці пристрої досить схожі. Проте ціна Z Fold 8 починається від 1899 доларів – на 100 доларів менше, ніж у Duo. До того ж смартфон Samsung помітно легший і тонший. Він важить 201 грам і має товщину 9,7 мм у складеному стані, тоді як iPhone Duo важить 254 грами, а його товщина становить 11,3 мм.

Google Pixel 11 Pro Fold також коштує від 1899 доларів. На відміну від iPhone Duo, він оснащений телеоб’єктивом із п’ятикратним оптичним збільшенням. Саме це допомагає йому мати одну з найкращих камер серед складаних смартфонів.

Звісно, такі порівняння мають радше теоретичний характер. Обираючи смартфон для себе, варто передусім зважати на екосистему, до якої ви звикли. Якщо ви вже користуєтеся пристроями Apple і активно взаємодієте з її сервісами, iPhone Duo може стати вдалим вибором. Якщо ж ви готові спробувати щось інше, варто придивитися й до конкурентів.

На які аксесуари варто звернути увагу

Чи варто купувати iPhone Duo: що слід врахувати

Вибір аксесуарів для iPhone Duo досі доволі обмежений. Джерело: picture alliance

Покупці часто доповнюють нові смартфони аксесуарами, і власники iPhone Duo навряд чи стануть винятком. Apple вже представила нову лінійку аксесуарів, спеціально розроблених для свого першого складаного смартфона. Якщо ви віддаєте перевагу оригінальним аксесуарам виробника, можна розглянути чохол iPhone Duo Case за 79 доларів. Він закриває смартфон з усіх боків і виготовлений із пластику, тож підійде тим, хто хоче краще захистити пристрій від випадкових падінь. Щоправда, доступні лише два кольори – темно-синій і пісочний, які пасують до синьої та сріблястої версій смартфона.

Ще один аксесуар від Apple – чохол Duo Folio з вбудованою підставкою на задній панелі. Він має елегантніший вигляд і кріпиться до смартфона за допомогою магнітів, тому залишається тонким і його зручно знімати та встановлювати. Такий чохол коштує 129 доларів і захищає від подряпин як передній, так і задній екрани iPhone Duo. Для нього також передбачено лише два кольори: темно-синій і сіро-коричневий.

iPhone Duo став першим смартфоном Apple, сумісним з Apple Pencil, який можна використовувати для малювання та нотаток. Однак підтримка стилуса з’явиться лише пізніше цього року після оновлення програмного забезпечення, тож поспішати з купівлею не варто. Важливо й те, що смартфон працюватиме тільки з версією Apple Pencil із роз’ємом USB-C, створеною для iPad. Якщо у вас уже є Apple Pencil 2 або Apple Pencil Pro, доведеться придбати інший стилус. Крім того, у комплекті з iPhone Duo немає адаптера живлення. Тому, можливо, варто докупити новий зарядний пристрій Apple потужністю 40 Вт із максимальною вихідною потужністю 60 Вт. Він підтримує швидке заряджання iPhone Duo: за 20 хвилин акумулятор можна зарядити до 50%.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 5 функцій iPhone 18 Pro, які викликали найбільший ажіотаж.

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