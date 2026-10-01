Чи треба вимикати Wi-Fi на смартфоні, коли виходите з дому: цю помилку роблять багато людей

Вимикати Wi-Fi на смартфоні щоразу, коли виходите з дому, необов'язково: активний модуль споживає зовсім небагато енергії порівняно з екраном, GPS та деякими застосунками. Водночас важливо стежити за тим, до яких мереж підключається телефон, адже автоматичне з'єднання з незнайомими точками доступу може бути ризикованим.

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Про це пише польське видання ofeminin.pl. У матеріалі пояснюють, чи варто вимикати Wi-Fi для економії заряду та як безпечно користуватися мережами.

Чому не варто постійно вимикати Wi-Fi

Якщо ви ненадовго виходите з дому й переходите на мобільний інтернет, різниця в часі роботи акумулятора буде мінімальною. Тож щоразу вимикати Wi-Fi перед виходом потреби немає.

Водночас варто стежити за тим, до яких мереж підключається смартфон. Автоматичний вибір незнайомих точок доступу може становити ризик, особливо під час користування громадським Wi-Fi. При цьому не кожна відкрита мережа становить загрозу.

Щоб уникнути можливих ризиків, краще вимкнути автоматичне підключення до мереж і перевіряти, до якої точки доступу приєднується пристрій.

Як захистити смартфон від стороннього доступу

Важливо також подбати про безпеку самого смартфона. Для цього рекомендується встановити PIN-код щонайменше із шести цифр або буквено-цифровий пароль, уникаючи простих комбінацій, які легко вгадати.

Додатково можна увімкнути розблокування за відбитком пальця або за допомогою сканування обличчя. Біометрична автентифікація не лише спрощує доступ до телефона, а й підвищує його безпеку.

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Застосунки слід завантажувати лише з офіційних магазинів, зокрема Google Play та App Store. Операційну систему й програми також потрібно регулярно оновлювати – це дає змогу усувати виявлені вразливості.

Обережності потребують і посилання, які надходять у SMS або електронних листах. Не варто переходити за підозрілими адресами, адже вони можуть вести на шахрайські ресурси.

Як раніше писав OBOZ.UA, перезавантаження смартфона може допомогти усунути окремі збої в роботі, очистити оперативну пам'ять і закрити застосунки, що працюють у фоні. Водночас регулярні оновлення ПЗ допомагають підвищити стабільність системи та усунути вразливості в її безпеці.

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