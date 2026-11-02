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Чи сповільнюється інтернет, якщо у вас зігнутий кабель: пояснення

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
225
Чи сповільнюється інтернет, якщо у вас зігнутий кабель: пояснення
Надмірний згин кабелю може сповільнювати швидкість інтернету. Джерело: Yulia-Images

Якщо дротове підключення до інтернету працює не на повну потужність, хоча використовується сучасний кабель Ethernet, причина не обов'язково криється в роутері, модемі, комутаторі, док-станції чи самому пристрої. Проблема може бути й у кабелі.

Як не дивно, надмірне згинання та прокладання кабелю під гострими кутами можуть знижувати швидкість інтернету й спричиняти періодичні розриви з'єднання. Тому, щоб усунути проблему, доведеться перевірити, як саме прокладений кабель, і за потреби виправити ситуацію, пише видання SlahGear.

Варто розуміти, що саме по собі згинання Ethernet-кабелю не є проблемою. Важливо, наскільки сильно його зігнути. Тут на допомогу приходить поняття радіуса вигину – показника, який визначає, наскільки сильно можна зігнути кабель без порушення передавання даних і ризику пошкодження. Його вказують як кратне значення зовнішнього діаметра кабелю, причому для різних типів кабелів цей показник відрізняється. Наприклад, неекранований Ethernet-кабель зазвичай має менший мінімальний радіус вигину, ніж екранований, оскільки в його конструкції немає додаткового захисного шару. Так само багатодротяний кабель зазвичай можна згинати сильніше, ніж однодротяний.

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Щоб дізнатися допустимий радіус вигину, варто звернутися до характеристик виробника – зазвичай цю інформацію зазначають в описі продукції. Загалом він може становити від чотирьох до восьми зовнішніх діаметрів кабелю залежно від його покоління та конструкції. Для порівняння: оптоволоконні кабелі мають більший радіус вигину – зазвичай він дорівнює десяти зовнішнім діаметрам.

Чи сповільнюється інтернет, якщо у вас зігнутий кабель: пояснення

Допустимий радіус згинання залежить від характеристик самого кабелю. Джерело: Issarawat Tattong

Згинати кабель можна, якщо дотримуватися рекомендацій виробника

Розуміючи, що таке радіус вигину, нескладно визначити безпечну межу для будь-якого Ethernet-кабелю незалежно від його типу, покоління чи конструкції. Наприклад, якщо радіус вигину кабелю дорівнює п'яти його зовнішнім діаметрам, а сам діаметр становить 6 мм, мінімальний допустимий радіус вигину дорівнюватиме 30 мм. Помноживши це значення на два, отримаємо діаметр кола, у яке можна зігнути кабель, – у цьому разі 60 мм. Тобто кабель можна зігнути в кільце діаметром 60 мм, не порушуючи встановлених обмежень. Саме за таким принципом і працює це правило. Якщо під час прокладання Ethernet-кабелів дотримуватися рекомендованого радіуса вигину, це практично не вплине ні на їхню продуктивність, ні на довговічність.

Звісно, на практиці дотримуватися цих рекомендацій буває непросто, особливо якщо місця для прокладання кабелів обмаль. Крім того, кабель можна зігнути сильніше, ніж дозволяє виробник, випадково. У такому разі швидкість інтернету може знизитися, а з'єднання – стати менш стабільним і надійним. Надмірні вигини також підвищують ризик перехресних та інших перешкод. Якщо кабель тривалий час залишається зігнутим понад допустиму межу, це може призвести до незворотного пошкодження. З цієї ж причини не варто згинати Ethernet-кабель під прямим кутом, утворюючи форму літери L. Краще прокладати його плавною дугою, зважаючи на рекомендований радіус вигину. Правильне укладання кабелів – важлива умова надійної роботи дротової мережі.

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