Чи повинен телефон вібрувати під час підключення зарядки: коли слід насторожитися

Коли ви підключаєте сучасний смартфон чи планшет на Android до розетки, коротка вібрація пристрою (а часто ще й супровідний звук) – це цілком нормальне явище. Ця функція була розроблена, щоб сповістити вас, що контакт із активним джерелом живлення встановлено і все гаразд.

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Однак якщо ваш Android-пристрій після підключення до зарядки вібрує кілька разів поспіль – це тривожний сигнал. Як розпізнати проблему, і що робити далі, розбиралось видання BGR.

Найімовірніше, кількаразова вібрація свідчить про ненадійне з’єднання. Кожен такий вібросигнал означає чергову невдалу спробу почати заряджання та його повторний запуск, хоча за нормальних умов пристрій має подавати сигнал лише один раз під час підключення. Залежно від причини несправності, поганий контакт може навіть пошкодити ваш девайс. У будь-якому разі швидкість заряджання майже напевно буде набагато нижчою, ніж мала б бути.

Також існує невелика ймовірність того, що зайві вібросигнали створює якийсь сторонній додаток для контролю батареї, який ви встановили. Якщо у вас є подібні програми, проблему можна спробувати вирішити, змінивши їхні налаштування або просто видаливши їх. Втім, навіть якщо таких додатків у вас немає, усунути проблему з постійним вібруванням зазвичай досить легко.

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Як усунути багаторазову вібрацію шляхом очищення USB-порту

Якщо ваш Android-телефон багаторазово вібрує через нестабільне з’єднання, найпростіший і найшвидший спосіб вирішення проблеми – очистити USB-порт пристрою від бруду. Скористайтеся балончиком зі стиснутим повітрям, щоб видути пил, бруд або ворсинки, що накопичилися в роз'ємі. Якщо ви бачите, що всередині все одно застрягло сміття, спробуйте обережно дістати його тупою дерев'яною зубочисткою, намагаючись не подряпати контакти роз'єму. Для певності також продуйте контектор самого кабелю зарядки та порт на зарядному блоці (якщо він знімний).

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Якщо після очищення всього обладнання телефон все одно продовжує вібрувати під час підключення, то, швидше за все, справа у несправній апаратній частині. Ви можете визначити джерело проблеми, протестувавши інші кабелі та джерела живлення. Якщо з іншими аксесуарами повторних вібрацій не виникає, вам варто придбати новий кабель або зарядний блок. Якщо ж проблема зберігається незалежно від способу заряджання, можна бути впевненим, що справа в самому телефоні. В такому разі варто віднести його до професійного сервісного центру. Або ж, якщо ви впевнені у власних силах, можна спробувати відремонтувати зарядний порт самостійно.

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Вібрацію під час підключення можна вимкнути повністю

Якщо вібрація під час заряджання вас просто дратує, її можна повністю вимкнути. Для цього на своєму Android-пристрої перейдіть у Налаштування > Звук і вібрація > Системні звуки та вібрація. Там ви зможете деактивувати перемикач "Звуки та вібрація під час заряджання". Після цього вам доведеться орієнтуватися виключно на іконку батареї в рядку стану Android, щоб дізнатися, чи заряджається ваш телефон і коли саме це відбувається.

Проте перш ніж вимикати функцію вібрації під час заряджання, варто як слід подумати. Це дуже зручний індикатор, який чітко дає зрозуміти, чи почався процес живлення. Зрештою, кому з нас не траплялося підключити кабель до телефону й лише згодом виявити, що інший його кінець не був під'єднаний до мережі? А у випадку з повторними вібраціями своєчасне виявлення проблеми гарантує, що ваш Android-телефон працюватиме оптимально й не зазнає зайвих пошкоджень. Зворотний зв'язок від пристрою є дуже цінним.

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Раніше OBOZ.UA розповідав, скільки часу повністю заряджений телефон можна тримати на зарядці.

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