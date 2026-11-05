Чи можна залишати телефон на зарядці на ніч: пояснення експерта

Бажання залишили телефон на зарядці на всю ніч цілком зрозуміле – кому не хочеться зранку мати гаджет із на 100% заповненим акумулятором. Однак експерт німецької асоціації технічного нагляду TÜV застерігає від звички залишати смартфон на зарядці на всю ніч.

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Як пише видання Chip, ця ідея є не найкращою хоча б тому, що через нагрівання може скорочуватися термін служби акумулятора. Крім того, час від часу з'являються попередження про підвищений ризик займання. Але наскільки обґрунтовані такі побоювання?

Заряджання телефона вночі: чи справді є ризик пожежі?

У соціальних мережах можна натрапити на відео, де зарядні пристрої іскрять або навіть загоряються. Причиною таких випадків часто називають тривале нічне заряджання.

Коротка відповідь: імовірність займання дуже низька, але повністю виключати перегрівання та загоряння зарядного пристрою не можна. Існує кілька причин, через які це може статися.

Причина 1. Дешеві підробки та неякісна продукція

Як пояснює доктор Герман Дінклер із TÜV-Verband, особливу небезпеку становить дешева електроніка. Тому під час купівлі мережевих адаптерів, які виробники нині часто не додають до комплекту нових смартфонів, не варто віддавати перевагу невідомим дешевим брендам.

Такі пристрої можуть мати підроблене маркування CE, серйозні конструктивні недоліки або видавати себе за оригінальні комплектуючі. Водночас пересічному покупцеві буває непросто розпізнати підробку. Тому краще орієнтуватись на брендові пристрої і купувати їх у сертифікованих торгових точках.

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Причина 2. Зношення

Не варто користуватися і старими зарядними блоками та кабелями, на яких уже помітні сліди зношення. Якщо ізоляція пошкоджена, а внутрішні дроти оголилися, зростає ризик ураження електричним струмом або займання.

Експерти не радять намагатися ремонтувати такі кабелі за допомогою ізоляційної стрічки. Краще не економити на безпеці та вчасно придбати оригінальну заміну.

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Причина 3. Сильне нагрівання

Якщо телефон довго заряджається, варто перевірити, наскільки сильно нагрівається мережевий адаптер. Невелике виділення тепла – нормальне явище. Однак якщо зарядний блок настільки гарячий, що до нього важко торкатися, це привід насторожитися. Висока температура підвищує ризик займання.

Також не варто залишати телефон на зарядці в ліжку на всю ніч. Якщо він опиниться між матрацом і подушкою, тепло, яке виділяється під час заряджання, не зможе нормально розсіюватися. Це може пошкодити пристрій і створити додаткову небезпеку.

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Причина 4. Несумісність пристроїв

За словами доктора Дінклера, ризик може виникати навіть під час використання універсальних на вигляд кабелів USB-C, якщо зарядний пристрій не підходить до конкретної моделі телефона. "Лише за умови, що мережевий адаптер, кабель і пристрій технічно сумісні між собою, заряджання буде безпечним та ефективним", – пояснює експерт. Тому надто потужний зарядний блок, який не відповідає характеристикам смартфона, може перегріватися.

Висновок

Фахівці радять не залишати телефон на зарядці на всю ніч і не класти його під час заряджання поруч із ліжком або безпосередньо в нього. Якщо пристрій почне займатися, поки людина спить, вогонь може швидко поширитися і створити справжню загрозу життю.

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Також варто виймати з розетки зарядний пристрій, яким не користуються, особливо перед тим, як залишити оселю. Навіть у режимі очікування він споживає електроенергію, що протягом року може позначитися на рахунках.

Під час купівлі кабелів і зарядних блоків експерти радять звертати увагу на знак перевірки GS. За словами Дінклера, це маркування підтверджує, що продукцію перевірили незалежні випробувальні організації, тому воно може слугувати надійним орієнтиром під час вибору.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення, чому не варто зберігати вдома старі смартфони.